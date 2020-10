Soöruz, une étonnante combinaison de surf bio-sourcée et française à base de poudre de coquille d’huître

Le surf est une discipline qui compte de nombreux adeptes aussi bien en France qu’à l’étranger. En ces temps où l’utilisation de matériaux biodégradables intéresse de plus en plus d’entreprises, Soöruz a su tirer son épingle du jeu depuis bien longtemps.

Originaire de Charente-Maritime, elle a été créée par des passionnés de l’écume eux-mêmes. Des marques de combinaisons de surf, il en existe beaucoup dans les magasins, sauf que Soöruz se distingue par son engagement de premier plan en faveur de l’environnement.

Des vêtements et accessoires pour les surfeurs écoresponsables

Depuis sa création il y a environ 20 ans, l’entreprise s’est toujours intéressée aux innovations permettant à la fois de préserver l’environnement et de révolutionner le monde du surf. Elle fabrique ainsi des vêtements et des accessoires destinés aux surfeurs écoresponsables. En effet, ces produits sont issus de matériaux eco-friendly. C’est le cas de la combinaison Green Line.

Derrière ce nom assez évocateur se cache un équipement pas comme les autres. La Green Line est une combinaison de surf en Biöprène. Il s’agit d’un matériau obtenu à partir d’un mélange d’huile végétale non alimentaire, d’extraits de canne à sucre, de caoutchouc naturel et de poudre de coquilles d’huitres. D’après Soöruz, le choix de la coquille d’huîtres découle du fait que par rapport au Limestone, un matériau utilisé par d’autres marques pour concevoir des accessoires de surf, celle-ci est non seulement renouvelable, mais aussi moins énergivore à extraire.

Blue Line, une combinaison fabriquée à partir de matériaux recyclés

En plus de la Green Line, Soöruz propose une autre marque de combinaison qui répond également à ses propres exigences en termes de respect de l’environnement. La Blue Line est fabriquée avec des matériaux recyclés. « Le néoprène, les tissus, le marquage… tous les matériaux et process sont étudiés et développés pour minimiser l’impact environnemental tout au long du cycle de vie de la combinaison », peut-on lire sur le site web de l’entreprise.

La Blue Line est avant tout conçue pour les écoles de Glisse et les locations. En plus d’offrir une grande liberté de mouvement, elle est souple, légère et confortable. Dans le but de réduire davantage son empreinte environnementale, Soöruz a lancé en 2019 un label spécial. Baptisé Soöruz Ocean Protect, celui-ci vise à promouvoir les produits qui respectent le plus l’environnement. L’entreprise ambitionne à cet effet d’apposer ledit label sur tous ses produits dès l’année prochaine.