Des chercheurs inventent un système innovant pour capturer l’air et le transformer en continu en eau potable

Dans certains pays du monde, l’accès à l’eau potable n’est pas aussi évident que dans les pays développés. Parfois, les habitants de certains villages reculés, notamment en Afrique, doivent marcher plusieurs heures pour accéder à une eau potable et encore, parfois, elle est souillée ou contaminée. De plus en plus de villages s’équipent de systèmes qui récupèrent l’humidité de l’air pour la transformer en eau potable, on l’a vu avec la Warka Water par exemple. De leur côté, des chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) planchent sur un condenseur qui serait la première solution à zéro énergie pour récupérer l’eau provenant de l’humidité de l’air. En s’appuyant sur “une surface auto-​refroidissante et un bouclier anti-​rayonnement spécial”, cette innovation pourrait travailler 24h/24. Découverte !

Pourquoi cette invention pourrait être très utile ?

Dans de nombreuses régions du monde, l’eau douce est une denrée rare. Les régions proches des littoraux peuvent bénéficier de la désalinisation de l’eau de mer, mais ce procédé est couteux et consomme beaucoup d’énergie. Pour les populations qui se trouvent loin des côtes, l’une des seules alternatives possibles est d’utiliser l’humidité de l’air par refroidissement pour la transformer en eau potable. Mais ces systèmes nécessitent, eux aussi, une grosse consommation d’énergie. Et, avec les technologies passives, comme les films collecteurs de rosée, les techniques ne sont utilisables que la nuit. La journée, les filets sont chauffés par le soleil et ne permettent donc pas de condensation.

Quel est le système des chercheurs de Zurich ?

La nouvelle technologie mise au point par cette équipe permettrait donc de récupérer de l’eau 24h/24, sans aucun apport d’énergie et même sous un soleil de plomb. Cette nouvelle invention se compose d’une vitre en verre recouverte d’un matériau spécial fait de polymères et d’argent, qui réfléchit le rayonnement solaire, et évacue sa propre chaleur dans l’atmosphère. Il peut se refroidir de 15°C en dessous de la température ambiante. Il fonctionne selon le même principe que la condensation qui se forme sur nos fenêtres mal isolées: la vapeur d’eau vient se condenser en eau sur la face intérieure de la vitre de la machine. Ajoutons à cela un autre élément essentiel: un écran anti-rayonnement de forme conique, qui permet de dévier le rayonnement thermique et protège la vitre des rayonnements entrants sans empêcher l’appareil de s’autorefroidir.

Des tests concluants

Les chercheurs de l’ETH de Zurich ont voulu tester leur appareil dans des conditions réelles et l’ont installé sur le toit de l’école. Ils estiment que leur nouvelle technologie peut produire le double d’eau par surface chaque jour. Par exemple, une vitre de 10 centimètres de diamètre peut fournir 4.6 millilitres d’eau par 24 h. Evidemment, en fabricant ces vitres à grandes échelles, la quantité d’eau récoltée pourrait être importante. Ils estiment que leur système pourrait permettre de récolter 0.53 décilitres d’eau par mètre carré de vitres spéciales. L’objectif des chercheurs est maintenant de développer cette technique innovante à grande échelle pour en faire profiter les pays qui n’ont pas un accès aisé à l’eau potable. Des solutions existent donc, encore faudrait-il les mettre en œuvre dans les pays où l’eau potable est encore plus précieuse que dans nos pays développés !