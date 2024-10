Le béton en granit neutre en carbone de C-Crete utilisé pour la première fois dans un gratte-ciel

Connaissez-vous les trois ingrédients qui composent le béton, à savoir un agrégat (sable, gravier), de l’eau et du ciment ? C’est ce dernier qui est, en partie, responsable des émissions de CO2, car il est généralement élaboré à partir d’un mélange d’environ 80 % de calcaire et 20 % d’argile. Ce mélange doit être broyé et chauffé à une température allant jusqu’à 1450 °C, un processus qui génère une grande quantité de dioxyde de carbone. Voilà pourquoi, pour réduire l’empreinte carbone du ciment, de nombreux fabricants se sont tournés vers d’autres matières premières autres que le calcaire, telles le silicate de magnésium, les cendres volcaniques, etc. La société californienne C-Crete Technologies, elle, a choisi le granit. Le béton à base de granit fabriqué par cette entreprise a été utilisé pour la première fois dans un gratte-ciel de New York…

Un nouveau type de béton neutre en carbone

Le béton en granit de C-Crete Technologies a pour particularité d’être neutre en carbone, contrairement aux ciments traditionnels de type Portland. Il est fabriqué avec du granit brut broyé, une roche principalement composée de silicium, d’aluminium et de calcium. Rouzbeh Savary, le président de la société californienne, indique que ce matériau est par nature non carboné. Il ne contient pas et ne libère pas de CO2, et il figure parmi les roches les plus abondantes sur notre planète. Selon Savary, puisque le granit n’est pas un matériau rare, la disponibilité ne devrait donc pas être un problème et il ne devrait pas y avoir de différence au niveau du coût, par rapport au béton traditionnel. Il a également indiqué qu’aucune chaleur n’est requise durant tout le processus de transformation du granit en liant.

Des performances similaires à celles du ciment Portland

Le président de la société californienne affirme que ce nouveau béton à base de granit conserve des performances similaires, voire supérieures, à celles du ciment Portland. Sa résistance à la compression est supérieure à 5 000 PSI et il est conforme aux normes internationales ASTM, entre autres, en termes de durabilité et de propriétés mécaniques. Au niveau de l’ouvrabilité, de la pompabilité, du temps de prise et de la finition de surface, ce béton écologique possède les mêmes caractéristiques que le béton traditionnel. « Il réalise ces prouesses, tout en conservant un coût équivalent à celui du béton conventionnel », déclare Rouzbeh Savary.

Utilisé pour la première fois dans un gratte-ciel de New York

C-Crete Technologies a franchi une étape importante en utilisant le premier béton à base de granit au monde, sans ciment et sans émissions de CO2. Celui-ci a été utilisé pour la première fois au mois de juillet à Manhattan, sur le site du nouveau siège social mondial de JPMorganChase, la plus grande banque des États-Unis. Le béton a été coulé pour former une dalle de 9,2 m3 dans le hall supérieur du gratte-ciel de 423 m de haut (1 388 pieds), en construction à New York. Notons que depuis qu’elle a été fondée, la société californienne C-Crete Technologies exploite le potentiel des roches non carbonatées naturelles comme le basalte, la zéolite et le granit.

Elle ambitionne d'utiliser la composition de la croûte terrestre locale comme matières premières respectueuses de l'environnement pour la fabrication de béton sans ciment.