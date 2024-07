Panneaux solaires : pourquoi constate-t-on une forte augmentation de cassures spontanés du verre ?

L’énergie solaire est de plus en plus convoitée alors que le monde est à la veille d’une importante transition énergétique. Le soleil est effectivement une source d’énergie renouvelable qui peut nous aider à nous affranchir des combustibles fossiles. Pour capter cette énergie et la transformer en électricité, on utilise des panneaux solaires photovoltaïques. Et il faut dire qu’il en existe un large choix sur le marché avec des spécifications et des prix variés. Force est d’ailleurs de constater que les constructeurs s’efforcent d’améliorer le rendement énergétique de leurs produits afin de mieux répondre aux exigences des utilisateurs. Malheureusement, il semblerait que cela se fait au détriment de la robustesse. C’est en tout ce que laisse penser un nouveau rapport du National Renewable Energy Laboratory (NREL).

Un problème non négligeable

Le laboratoire américain, à travers sa division « Test Center », a mené une étude visant à évaluer la résistance du verre des panneaux solaires disponibles sur le marché. En effet, grâce à sa transparence et sa stabilité chimique, ce matériau est utilisé pour protéger la surface active des modules. Dans un récent rapport, le Centre d’essai sur les énergies renouvelables de l’organisme américain affirme avoir examiné les problèmes pouvant affecter le verre solaire au moment de sa production et sur le terrain. Les résultats ont été publiés dans son indice annuel des modules photovoltaïques.

Une fragilité inquiétante

Parmi les sujets abordés dans l’article, le NREL mentionne une tendance à la hausse des cas de bris spontanés de verre de panneaux solaires sur le terrain. Il s’avère que dans certains cas, cela se produit avant même la mise en service d’une installation photovoltaïque. « Le bris de verre spontané est un exemple de défaillance que nous n’avions pas l’habitude de rencontrer. Lorsque j’ai commencé à étudier la fiabilité des modules solaires il y a sept ou huit ans, nous entendions surtout parler de cas de bris de verre causés par des pratiques d’exploitation et de maintenance peu rigoureuses », a déclaré à ce propos Teresa Barnes, haute responsable au National Renewable Energy Laboratory.

Qu’en est-il des solutions ?

Le rapport note une importante dégradation de la qualité du verre de certains panneaux solaires. D’après les auteurs, il y a quelques années, la plupart des produits passaient sans encombre le test de charge statique CEI 61215, et ce, avec un facteur de sécurité important. Aujourd’hui, c’est loin d’être le cas puisque « certaines nouvelles conceptions de modules ne passent tout simplement pas le test de charge statique minimale ». Pour expliquer ce phénomène, le NREL évoque la tendance des fabricants à utiliser des verres de plus en plus fins.

Or, seuls quelques un maitrisent le processus de trempe en dessous de 3mm d'épaisseur. Pour faire face à ce défi, certains constructeurs prévoiraient d'utiliser des cadres plus épais, alors que d'autres optent déjà pour des panneaux équipés de verre trempé résistant aux conditions météorologiques extrêmes.