Cette association propose des achats groupés de pellets moins cher pour les habitants de la région Rhône-Alpes

Vous cherchez des commandes groupées de pellets de bois ? Nous avons probablement un bon plan à vous proposer. Si vous êtes autoconstructeur et que vous construisez votre maison ou votre tiny-house, vous connaissez peut-être déjà Les Castors. Cette association loi 1901 aide les futures propriétaires sur leurs chantiers d’autoconstruction. Depuis 2008, l’antenne des Castors de Lyon propose un achat groupé de granulés de bois et ils viennent de trouver un fournisseur cette année. Les commandes sont possibles jusqu’au 12 décembre, dernier délai. Ce type d’achat groupé se démocratise de plus en plus, car il est l’une des seules manières d’obtenir des prix acceptables sur ce petit pellet de bois aujourd’hui. Vous voulez acheter « groupé » ? On va tout vous expliquer !

Comment ça marche ?

Pour pouvoir profiter du GAG (Groupement Achat Granulés), il faut être adhérent à l’association et à jour de cotisation. Le coût de la cotisation est de 40 € la première année (dont 10 € d’adhésion) et de 30 € les années suivantes. Une fois votre cotisation réglée, vous pourrez commander vos granulés de bois en vrac, livrés par camion souffleur. En conséquence, il faudra prévoir une solution pour les stocker et être présent lors de la livraison.

Qui peut passer commande ?

L’initiative étant mise en place par le réseau lyonnais, quelques conditions, notamment géographiques, sont à respecter :

Résider dans la zone de livraison (départements 01, 07, 26, 38, 42, 69, 71, 73, 74).

Suivant les créneaux proposés par l’association, une grande disponibilité est impérative lors de la livraison. Les livraisons commenceront à partir de la mi-janvie r.

r. La commande de chaque acheteur devra être de trois tonnes au minimum. Il est possible de ne commander que deux tonnes, mais avec un tarif majoré. Attention : il est indispensable que le volume commandé corresponde réellement au volume disponible dans le silo.

Chaque adhérent réglera lui-même sa facture selon les modalités définies par le fournisseur.

Sachez également que le tarif proposé sera inférieur de 15 % par rapport aux tarifs publics au jour de la commande. Les Castors Rhône-Alpes rappellent que l’association vit grâce aux adhésions et aucune marge ni commissions ne seront prélevées sur les commandes de pellets de bois. L’idée étant de soutenir cette action et, plus largement, de contribuer au partage des valeurs d’entraide, de solidarité, encourageant ainsi une démarche écologique et peu énergivore. Pour contacter Les Castors Rhône-Alpes, c’est par ici.

Les autres activités de l’association

Les visites de chantier sont organisées par des adhérents de l’association qui se sont lancés dans l’autocontruction. Ils ouvrent leurs portes aux visiteurs, permettant à ces derniers de recevoir des conseils techniques dans tous les domaines utiles à l’autoconstruction comme l’isolation, l’autonomie, etc.

Envie de donner un coup de main ou d’apprendre de nouvelles techniques ? Vous pouvez vous inscrire sur les chantiers participatifs proposés par Les Castors.

À travers des réunions techniques avec des professionnels (architecte, thermicien, etc.), l’association vous aide à construire vos projets, qu’il s’agisse de construction neuve ou de rénovation. L’occasion de faire le plein de conseils avisés, si construire votre propre maison est le rêve de votre vie !

Rappel : si vous souhaitez bénéficier de l’achat groupé, vous avez jusqu’au 12 décembre, dernier délai, pour adhérer à l’association et passer commande. Plus d’informations : les-castors.fr