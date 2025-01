En voilà une bonne question : peut-on mettre des granulés (pellet) dans un poêle à bois ?

Quand l’hiver s’étire et que mon stock de bûches commence à ressembler à un minuscule tas de bois. Je me dis que le sac de granulés de bois que j’utilise pour la litière de mes chats pourrait m’être d’une autre utilité ! De plus, je peux glisser un ou deux sacs de 15 kilos dans mon caddie lorsque je fais mes courses hebdomadaires puisqu’ils sont en vente dans mon supermarché. En regardant quelques vidéos, et après avoir écrit plusieurs articles sur les paniers brûleurs à pellets, la tentation est grande de franchir le pas. Vantés pour leur facilité d’utilisation, ils paraissent pratiques et surtout me permettrait d’éviter une grosse facture de livraison de bois en fin de saison. Mais, est-ce vraiment une bonne idée ? Éléments de réponses dans cet article.

Pourquoi cette idée m’a traversé l’esprit ?

Je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir envisagé cette solution. Les granulés, ou pellets, ont un avantage indéniable : ils prennent moins de place et sont disponibles en grande surface. Alors quand mon tas de bûches fond plus vite que prévu en fin de saison de chauffe, je me dis que quelques pelletées de granulés pourraient bien prolonger un peu la chaleur de la maison. J’y vois aussi un certain confort, m’évitant de sortir dans le froid glacial, pour remplir mon panier à bûches ! Le problème étant que mon poêle est un modèle classique, conçu pour brûler du bois, et non des granulés. De plus, je l’utilise uniquement comme chauffage d’appoint et non comme appareil principal. Le panier brûleur à pellet serait-il la solution ?

Le panier brûleur à pellets, qu’est-ce que c’est ?

Alors, le principe du panier brûleur à pellets est simple : il s’agit d’un panier métallique ajouré dans lequel on verse les granulés. On le place ensuite dans le foyer du poêle à bois et on allume le tout, comme nous le ferions avec un tas de bûches. Sur le papier, cela semble simple et efficace. Mais dans la réalité ? Disons que l’expérience n’est pas aussi idyllique. D’abord, la combustion ne serait pas optimale. Mon poêle est pensé pour brûler des bûches, avec un apport d’air spécifique et une circulation des fumées adaptée. La chaleur dégagée serait donc moins intense et finalement, je devrais recharger le panier, plus souvent que le foyer, en utilisant mon bois de chauffage. Pour finir la saison, et éviter une commande de bois en plein hiver, ce peut être une solution, mais concrètement, les sacs de pellets achetés à l’unité reviendront forcément plus cher que les bûches. Une solution, oui, mais pas pour toute la saison.

Une alternative plus adaptée : les bûches compressées

Peu convaincue du bien-fondé du panier brûleur à pellets, et avec un mari qui refuse catégoriquement cette innovation, je me suis tournée vers les bûches compressées pour finir la saison, l’an dernier. Fabriquées à partir de sciure et de copeaux de bois recyclés, elles sont ultra-sèches, compactes et procurent une combustion longue et régulière. Contrairement aux granulés, elles ne nécessitent pas d’accessoire supplémentaire et s’adaptent parfaitement au fonctionnement traditionnel du poêle. Si le dilemme est trop grand et que vous hésitez entre les pellets et le bois, vous pouvez toujours envisager un poêle hybride pellets et bois, un investissement important, mais qui vous permettra de jongler entre les deux combustibles.

En fin de compte, j’ai décidé de garder mes pellets pour leur usage premier : la litière pour mes chats. Pour l’instant, je reste fidèle à mes bonnes vieilles bûches (et parfois aux bûches compressées en renfort). Et vous ? Avez-vous déjà essayé de brûler des granulés dans votre poêle à bois ? Et, si oui, quelle a été votre expérience ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .