Il invente une machine pour prévenir l’assèchement et maintenir le fonctionnement des puits d’irrigation

La Californie est une région souvent touchée par la canicule. Dans cette partie des États-Unis se trouve le comté de Stanislaus, qui a connu ces dernières années un niveau de sécheresse alarmant. À cause de la hausse des températures, la plupart des puits de la région ont arrêté de fournir de l’eau. Joe Sallaberry, un agriculteur de 85 ans, chargé de superviser deux pompes de puits à Turlock depuis plusieurs années, a témoigné de la gravité de la situation. « Il y a environ quatre mois, je suis allé vérifier l’une des pompes. Je l’ai allumé et il pompait environ 300 gallons (~1136 litres) pendant cinq ou six secondes, quand tout à coup, il s’est éteint pendant environ 15 secondes, puis a recommencé à pomper de l’eau », a-t-il raconté, rapporte notre source. Suite à ce constat, il a révisé la conception des pompes dans l’objectif d’améliorer leur rendement et avoir ainsi constamment de l’eau.

Un système pour faciliter le passage de l’eau

Selon les explications de Sallaberry, le problème rencontré au niveau des puits observés provenait d’un entassement de sable. En effet, le sable s’accumule facilement au fond, car l’acier rouille, ce qui a provoqué le blocage de l’arrivée de l’eau. Un problème qui ne serait pas nouveau, d’après l’agriculteur. En général, il faut débourser environ 10 000 dollars pour réparer ce type de dommage. Sallaberry a ainsi mis au point un système capable d’éliminer le sable sans pour autant dépenser beaucoup d’argent: il a raccordé un compresseur d’air de 400 CFM à une pompe de conception spéciale.

Le Well Saver en tant que solution

Une fois mis en marche, le compresseur permet à l’air de pousser rapidement la saleté vers le haut en passant par les trous d’un perforateur. Ces trous sont par la suite libérés pour faire passer sans encombre l’eau vers le puits. Après cette phase, il n’a fallu que cinq minutes pour que l’eau soit pompée. L’agriculteur a baptisé sa création « Well Saver », et celle-ci est en cours de brevetage. En attendant, Sallaberry semble préférer rester discret sur les détails de son travail.

Plusieurs inventions déjà brevetées

Inventeur dans l’âme, Sallaberry a passé son enfance dans la région rurale basque de France. Actuellement, il réside aux États-Unis. Grâce à son savoir-faire et à son esprit créatif, il a déjà déposé huit autres brevets auparavant. Son désir d’aider les gens l’a poussé à développer des solutions pour nous faciliter le quotidien. D’après lui, bon nombre d’entre nous ne se rendent pas compte que certains problèmes peuvent être résolus à moindre coût en faisant preuve d’imagination. D’ailleurs, avec sa dernière invention, il a déjà aidé plus de deux douzaines d’agriculteurs locaux, et ce, pour moins de 6000 dollars. Harold Agresti est un des agriculteurs de la région qui a déjà pu bénéficier de la technologie de Sallaberry pour réparer son puits. Un choix qui lui aurait permis d’économiser entre 125 000 et 130 000 dollars en une seule journée.