L’automne est généralement la saison qui correspond à la relance du chauffage. Si vous vous chauffez au bois ou aux pellets, vous serez peut-être tenté d’utiliser un stock des années passées, afin de faire des économies. Cependant, contrairement à l’adage, on ne fait pas feu de tout bois ! Les bois trop humides sont un fléau pour l’environnement, car ils fument beaucoup et ils encrassent votre poêle bien plus vite que du bois sec. De plus, les bois humides ont un pouvoir calorifique très faible. Il est pourtant difficile de connaître le taux d’humidité de son bois ou de ses pellets sans un petit appareil, l’humidimètre. Le modèle UniversalHumid de la marque Bosch est actuellement en promotion sur Amazon et il va vous être d’un grand secours. Découverte.

Tous les détails de l’humidimètre Bosch

L’humidimètre UniversalHumid est un outil de pointe pour mesurer avec précision le taux d’humidité du bois. Ce dispositif est équipé d’une technologie de détection par broches qui permet une vérification rapide du niveau d’humidité du bois, offrant ainsi une orientation précieuse. Les broches s’enfoncent facilement dans le bois ou s’insèrent dans le sac de pellets sans le détériorer. Ce petit outil pratique vous permettra de mesurer instantanément le taux d’humidité de tous les bois possibles, y compris celui des granulés de bois. Il est d’ailleurs fourni avec un petit répertoire qui classe les différentes espèces de bois, pour des résultats encore plus sûrs.

Comment savoir si le bois ou les pellets ne sont pas trop humides ?

L’interprétation des résultats de mesure est très intuitive grâce à un voyant LED. Si la LED s’affiche en rouge, c’est que votre bois est inutilisable, tandis qu’en orange, il est à la limite de pouvoir encore être utilisé. Si la couleur verte s’affiche, votre bois s’avère parfaitement sec ou avec un taux d’humidité acceptable et vous pouvez donc l’utiliser. Bien entendu, cet humidimètre peut être utilisé pour le bois de chauffage, c’est d’ailleurs sa principale utilisation, mais il peut aussi détecter une humidité trop importante dans vos boiseries ou sur votre charpente. En mesurant ce taux régulièrement, vous vous mettez à l’abri de travaux très coûteux, notamment s’il s’agit de votre charpente !

Petit rappel concernant le taux d’humidité du bois ou des pellets

Le bois de chauffage :

Pour garantir une combustion efficace, le taux d’humidité du combustible doit demeurer en dessous de 20 %. Par exemple, le bois coupé au printemps peut nécessiter un séchage d’un an et demi à deux ans avant d’être brûlé pour obtenir des résultats optimaux.

Les pellets de bois :

Afin de maintenir des performances optimales et d’éviter l’encrassement de votre appareil, il est fortement conseillé de maintenir un taux d’humidité compris de 8 à 10 %. La plupart des pellets de bois portant la norme DINPlus respecte le taux de cendre recommandé. Cependant, attention, s’il vous reste des pellets de l’année dernière, vous devrez absolument vérifier qu’ils ne soient pas t rop humides, et qu’ils ne s’agglomèrent pas entre eux, par exemple. Avec l’humidimètre Bosch, vous n’aurez pas besoin de connaître le taux réel d’humidité de votre stock, puisque le code couleur vous indiquera s’il peut encore être utilisé. Un outil pratique et indispensable à cette époque de l’année.

