Pellets : cet accessoire breveté permet de retirer la poussière des granulés de bois pendant leur insertion

Vous êtes parmi les millions de Français qui ont choisi les pellets de bois pour vous chauffer. Une bonne idée puisqu’il s’agit d’un mode de chauffage écologique et économique. Certes, les prix des granulés de bois ont flambé l’année dernière, mais nous notons tout de même un prix plus raisonnable ces derniers mois. Lorsque vous devez recharger votre poêle à pellets, qu’utilisez-vous ? Un grand verre ? Une vieille pelle recyclée ? Ou bien versez-vous directement vos pellets avec le sac ? Cette dernière solution est fortement déconseillée, mais nous sommes certains qu’elle est utilisée. Pour limiter les risques et avoir des pellets toujours au top, pourquoi ne pas utiliser la pelle à pellets EDA Jura Montania. Cette pelle brevetée coûte seulement quelques euros et elle va vous faire gagner du temps et de l’argent. Découverte.

La pelle à pellets EDA Jura Montania, qu’est-ce que c’est ?

Deux modèles sont disponibles, le premier avec une capacité de 3 l pour 1 500 g de pellets, et le second avec une capacité de trois litres, pour 1,5 kg de pellets. Elle dispose d’une poignée robuste et ergonomique, qui vous permet de remplir très facilement le réservoir. La partie supérieure, légèrement évasée, vous permet un accès aisé au sac directement. Sur le plan esthétique, le designer a apporté un grand soin au look de cette pelle, arborant une élégante couleur noire. La pelle EDA Jura Montania est un produit breveté et fabriqué en France.

Quel est le secret de la pelle à pellets ?

En lisant ces lignes, vous vous direz peut-être que cette pelle à pellets n’a rien d’extraordinaire. Et vous faites fausse route, car si nous vous la présentons, c’est justement parce qu’elle est différente des pelles classiques qui vous permettent uniquement de prendre les pellets pour les verser dans votre poêle. En effet, le système breveté consiste en un réservoir présent sur la partie inférieure de la pelle, qui va récolter les poussières des pellets. Lorsque ces derniers s’entrechoquent, ils produisent de la poussière et il est préférable qu’ils en comportent le minimum lorsqu’ils sont déversés dans l’âtre ! Le petit réservoir est indépendant de la pelle et il suffit de l’ouvrir pour vider la poussière qu’il contient.

Une pelle à coupler avec le réservoir EDA Jura Montania 38 l

Bien entendu, cette pelle à pellets fonctionne avec tous les réservoirs et même avec les sacs de transport. Cependant, pour harmoniser votre intérieur, vous pouvez opter pour le coffre à pellets reprenant le même design que la pelle à pellets. Orné de courbes douces et modernes, ce contenant à granulés vous offre la possibilité de stocker jusqu’à 25 kg de pellets. Équipé de fenêtres de contrôle, il vous permettra de surveiller rapidement le niveau de votre réserve de granulés. Pour une mobilité optimale, le coffre est pourvu de quatre roulettes multidirectionnelles et d’une poignée ergonomique, facilitant ainsi son déplacement.

Son couvercle en épicéa apporte une note authentique et naturelle à votre intérieur. Au-delà de sa fonctionnalité, le design élégant du coffre Jura Montania s’harmonise parfaitement avec votre poêle à granulés, créant une ambiance chaleureuse et conviviale près du feu. Ne négligez pas cet élément lorsque vous consommez du pellet de bois, car il doit parfaitement être sec et dépourvu de poussière pour vous garantir une combustion parfaite et une consommation raisonnable. Que pensez-vous de cet accessoire pour tamiser les pellets ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .