Eda : Jura Montania, l’invention d’une pelle à pellets brevetée avec tamis à granulés intégré

Ces dernières années, les pellets de bois sont placés sur le devant de la scène comme combustibles de chauffage. Ils se démarquent par leurs performances énergétiques et leur bon rendement. Mais malgré leurs avantages, les pellets sont parfois reprochés d’être à la source du mauvais fonctionnement du poêle à cause de la poussière qu’ils génèrent. Afin d’éviter cela, il est donc recommandé de tamiser les granulés avant de les utiliser. Au lieu de vous procurer un simple tamis, vous pouvez investir dans cette pelle à pellets deux-en-un que nous vous présenterons. Il s’agit de la Jura Montania XL de la marque EDA. C’est simultanément une pelle à pellets et un tamis à granulés.

Présentation de la pelle à granulés Jura Montania XL

La pelle à granulés Jura Montania XL est un accessoire utilisé pour recharger un poêle ou une chaudière à pellets. Elle facilite énormément le remplissage de ces appareils, surtout au cours de l’hiver, où les occupants de la maison se chauffent jour et nuit. Le matériel a une capacité de trois litres, lui permettant de transporter jusqu’à 1,5 kg de pellets. De plus, sa forme évasée au niveau de sa partie supérieure facilite son remplissage. La Jura Montania XL bénéficie d’un petit attrait écologique. En effet, elle a été conçue avec un matériau 100 % recyclable. Concernant le design, le concepteur a pris soin de la proposer en un aspect sobre. Vous pouvez la placer avec le bac à pellets dans votre salon, tout près du poêle. Parlons aussi de sa poignée ergonomique, facilitant sa prise en main.

Un système de tamis

La présence du système de tamis est sans doute le point fort de la pelle Jura Montania XL. Elle est effectivement équipée d’un tamis situé au fond. Lorsque vous remplissez la pelle, il faudra l’agiter un peu afin que les poussières tombent tout au fond. Le petit récupérateur s’ouvre pour permettre un nettoyage facile. Mais pourquoi est-ce si important de tamiser les pellets ? Tout simplement parce que les poussières risquent d’entraver certaines pièces de l’appareil. La vis sans fin est souvent la plus concernée alors que son remplacement coûte jusqu’à 200 €. De plus, la poussière favorise également l’accumulation des cendres.

Quels autres accessoires complètent les appareils de chauffage aux pellets ?

En plus de la pelle à pellets, nous pouvons également vous proposer d’autres accessoires pratiques qui optimiseront l’utilisation de votre poêle ou chaudière à granulés. Il y a, par exemple, le bac ou réservoir à pellets. Il s’agit d’un accessoire design pour stocker une quantité de granulés en intérieur. De quoi remplacer le sac souvent disgracieux lorsqu’il est placé dans le salon ! Il est aussi conseillé d’utiliser un aspirateur à cendres.

Attention, cet équipement est différent des aspirateurs classiques, puisqu’il est muni d’un filtre spécial pour les poussières fines comme les cendres. En complément, utilisez un serviteur composé d’un balai, d’une pelle, d’un tisonnier et de deux pinces. Pour terminer la liste, investissez également dans un chariot à granulés. Cet accessoire vous servira à transporter jusqu’à cinq sacs de pellets en un seul trajet.