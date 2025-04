Je teste l’assistant à la conduite (et aux radars) du Coyote NAV+ et je reste très mitigé…

Depuis que je vis à la campagne, et que, par conséquent, je me suis éloigné de la ville, j’ai besoin de disposer de matériel performant pour mes déplacements. En effet, pour mes déplacements professionnels, je suis souvent obligé de me rendre « en ville », lieu d’embouteillages par excellence. Pour ce faire, j’ai dernièrement investi dans un assistant à la conduite : le Coyote NAV+, une marque qu’il n’est probablement plus nécessaire de présenter. Avec ses alertes temps réel, sa navigation 3D et son écran tactile HD, le Coyote NAV+ se positionne comme un véritable copilote électronique. Proposé au prix de 349 €* sur Amazon, ou Cdiscount, ou à 240,99 €* chez Darty, cet assistant d’aide à la conduite veut nous aider à rouler plus sereinement, en toute sécurité… et en gardant nos points. Après plusieurs semaines à ses côtés, voici mon retour d’expérience, sans détour.

Mes premières impressions au déballage

À la réception du colis, le packaging est sobre, plutôt élégant. L’ensemble inspire confiance. À l’ouverture, je découvre un boîtier compact, bien fini, au design épuré. L’écran tactile HD de 5,5 pouces prend presque toute la façade, et il a tout de suite ce petit air de sérieux qui me dit qu’il ne plaisante pas avec la route. En main, le Coyote NAV+ est léger, mais pas cheap. Je sens que l’on est sur un produit bien pensé qui témoigne toujours de la qualité de la marque Coyote. Je n’en suis pas à mon premier appareil de cette marque, et ils durent des années.

Branchement et installation

Avant l’installation, il faudra créer un compte, et mettre à jour l’appareil, c’est long, vraiment très long. Comptez plusieurs heures pour une mise à jour complète. Niveau installation, rien de bien sorcier. Le support ventouse multi-supports se fixe facilement sur le pare-brise. J’ai ensuite branché le câble micro-USB sur l’allume-cigare via le chargeur double USB fourni, et hop, c’est parti. L’écran s’allume rapidement, la prise en main n’est pas très fluide, mais l’interface est épurée. L’appareil souffre en effet de quelques lenteurs au niveau de la navigation dans les menus. Par ailleurs, il faut ensuite activer l’abonnement Coyote via leur site, petit bémol d’ailleurs : l’activation est impossible en Belgique, uniquement sur le site français. Le pack comprend normalement sept jours d’essai gratuit. C’est très court, d’autant plus que je n’ai jamais réussi à l’activer…

Première fonctionnalité : l’alerte dangers en temps réel

Là, c’est clairement le gros atout du Coyote NAV+. Grâce à sa communauté de 5 millions d’utilisateurs, j’ai droit à des alertes précises sur les radars fixes, les zones de danger temporaires, les ralentissements, les accidents… Pendant un trajet sur l’A6 un matin bien chargé, il m’a averti d’un bouchon et d’un contrôle mobile quelques kilomètres en amont. Résultat : anticipation, changement d’itinéraire, et zéro stress. Et, surtout : aucun flash surprise. Ce que j’apprécie, c’est que les alertes ne sont ni trop envahissantes ni approximatives. On sent que les signalements sont vérifiés, car je n’ai quasiment jamais eu de fausses alertes. Et, quand une zone de danger est confirmée, une petite icône discrète s’affiche, sans venir polluer l’écran : tout est pensé pour rester concentré sur la route. Ne soyons pas hypocrites, il est réellement optimisé pour l’annonce des radars.

Deuxième fonctionnalité : la navigation 3D intelligente

Le mode GPS est franchement bluffant. La cartographie 3D rend la lecture très agréable, presque ludique. Mais, le vrai plus, c’est le changement de file assisté. Un petit schéma animé m’indique clairement quelle voie je dois prendre aux échangeurs et sorties complexes. Un gros plus par rapport au GPS Waze qui n’est pas très clair quelques fois. Un test sur les nombreux échangeurs diaboliques en région parisienne m’a convaincu : j’ai réussi à ne pas me tromper une seule fois. Ce guidage visuel est vraiment rassurant, surtout dans les zones à fort trafic où l’on n’a pas le temps de réfléchir deux fois. Plus besoin de deviner si je dois prendre la bretelle à droite ou celle juste après : le Coyote NAV+ m’accompagne pas à pas. Et, en bonus, les instructions vocales sont claires et bien synchronisées avec ce qui s’affiche à l’écran.

Troisième fonctionnalité : le recalcul d’itinéraire intelligent

Un GPS qui tient compte du trafic en temps réel, c’est quasiment devenu un indispensable aujourd’hui. Mais, tous ne se valent pas. Le Coyote NAV+, lui, m’a agréablement surpris : dès qu’un bouchon est signalé sur le trajet, il propose une alternative sans perdre de temps. Lors d’un déplacement vers Lyon, il m’a fait gagner plus de 20 minutes en évitant un accident signalé quelques instants plus tôt. Ce qui est bien, c’est qu’il ne me fait pas faire des détours absurdes « juste au cas où ». Les propositions de nouveaux itinéraires sont cohérentes, bien pensées, et surtout rapides à mettre en œuvre. Pas besoin de valider dix fois : en deux clics, je repars sur une nouvelle route plus fluide.

Quatrième fonctionnalité : la sécurité prédictive

C’est LA fonctionnalité qui m’a le plus bluffé. Fondée sur des données anonymisées de la communauté, cette option m’a alerté à l’approche de virages dangereux, avec une vitesse recommandée personnalisée. J’ai testé sur une départementale en forêt, de nuit, et c’est justement là que l’alerte m’a évité un virage un peu traître pris un poil trop vite. Cela surprend la première fois. Clairement, ce n’est pas un gadget : c’est un vrai plus pour les conducteurs qui roulent beaucoup. La précision est étonnante : le Coyote ne se contente pas de dire « ralentissez », il indique clairement à combien rouler pour passer sans risque. C’est comme avoir un copilote chevronné à bord, qui connaît la route par cœur et me chuchote à l’oreille : « Attention, celui-là peut surprendre, prends-le à 50. »

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plus de 1 500 km parcourus avec le Coyote NAV+, je dois avouer que ce petit boîtier m’a séduit par certains aspects et me rebute pour d’autres. C’est bien plus qu’un simple GPS : c’est un véritable copilote. Il m’a permis d’éviter des pièges (radars, bouchons, virages dangereux), m’a fait gagner du temps, et surtout m’a apporté une tranquillité d’esprit bien agréable. Je n’ai pas eu à pianoter sur mon téléphone ni à jongler avec une application en plein rond-point. Il fait le job, et même plus. Ma voiture est équipée de son propre écran (non tactile), je pense qu’il serait préférable pour moi de passer via l’application et Android Car directement. Le boitier, sauf les fonctionnalités tactiles, n’apporte pas beaucoup de valeur ajoutée. Il est même plutôt cher à l’achat. Quant à l’abonnement, pourquoi pas. L’obligation d’abonnement peut refroidir au départ, mais vu la richesse des services proposés et la fiabilité des alertes, l’investissement se justifie très vite. Mais la période d’essai limitée à sept jours n’est pas suffisante (notamment quand qu’elle ne fonctionne pas), et l’engagement d’un an est vraiment rédhibitoire.

Alors, est-ce que je recommande le Coyote NAV+ ? Oui et non ! Si vous avez déjà un écran dans votre voiture, achetez plutôt une licence pour l’application et utilisez Android auto ou iOS CarPlay, vous économiserez de l’argent. Si vous êtes dénué d’écran natif dans votre voiture, pourquoi pas, à condition d’accepter le coût de l’abonnement et surtout, l’engagement d’un an. Le Coyote NAV+ n’est pas un gadget, c’est vrai, c’est un véritable outil de conduite sécurisée, précis et intelligent. Ainsi, il s’adresse à ceux qui prennent régulièrement la route, que ce soit pour le boulot ou pour le plaisir, et qui veulent rouler en toute sérénité, sans se faire surprendre. Et vous, seriez-vous prêt à investir 349 € pour un assistant de conduite comme le Coyote NAV+ ?

Les points forts

Communauté ultra-active qui garantit des alertes fiables et fréquentes

Navigation 3D efficace avec changement de voie assisté

Sécurité prédictive vraiment utile, notamment en zones sinueuses

Le (re)calcul d’itinéraire réactif

Installation simple

Les points faibles

L’interface souffre de quelques lenteurs

Abonnement obligatoire à souscrire en plus (environ 12 €/mois ou 144 €/an)

Un engagement d’un an obligatoire, ce n’est vraiment pas top

Autonomie de la batterie faible, usage uniquement branché conseillé

Pas de compatibilité avec la Belgique à l’activation

Rappel des prix et des disponibilités du Coyote NAV+

Les caractéristiques techniques du Coyote NAV+

Écran tactile HD de 5,5 pouces

Navigation 3D avec affichage clair et précis

Bluetooth intégré pour connexion avec le smartphone

Autonomie : environ 1 heure sans recharge (prévoir branchement en voiture)

Audio stéréo intégré

Changement de voie assisté

Alertes dangers fixes et mobiles

Mise à jour régulière via la communauté Coyote

Le contenu du colis

Dans la boîte, on retrouve :

Le boîtier Coyote NAV+

Un câble micro-USB

Un chargeur USB pour voiture

Un support ventouse multi-supports

Un guide de démarrage rapide (clair et utile)

Pas de fioritures, mais tout ce qu’il faut pour démarrer rapidement.

