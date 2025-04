Je teste la STIGA Combi 344e, la tondeuse électrique qui m’a réconciliée avec la tonte

Depuis quelques années, je possède, une petite tondeuse thermique, mon jardin n’est pas très grand. Mais, j’avoue que l’idée d’utiliser de l’huile, de l’essence, et de tirer ce maudit câble pour la démarrer ne convient plus ni à mon âge, ni à mes valeurs ! Alors quand STIGA m’a proposé de tester une tondeuse électrique, sur batterie, légère et non polluante, je me suis dit : c’est l’occasion rêvée pour une tonte écologique. J’ai donc reçu ce weekend, un modèle STIGA Combi 344e qui m’a réconciliée avec la tonte. Aussitôt reçue, aussitôt testée pour ma première tonte de l’année, sur un gazon quelque peu humide. Une machine conçue pour 400 m² de surface, proposée à 469 €* sur Amazon ou à 399 €* sur le site officiel STIGA. Pour quelqu’un comme moi qui repoussais la tonte à cause de la corvée, c’est une petite révolution. Je l’ai reçue par une belle journée de printemps et j’ai déjà envie de passer à la prochaine tonte 😊 ! Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Le carton était imposant, mais à l’intérieur, tout était bien protégé et pré-monté. La couleur multicolore (orange et gris) m’a tout de suite plu, c’est plus gai qu’un bloc gris ou vert foncé. La première bonne surprise : le poids.

Avec ses 15 kg, elle est hyper maniable. Seconde bonne surprise : la batterie est livrée déjà chargée. En cinq minutes, j’avais fixé le guidon, enclenché la batterie et j’étais prête à partir à l’assaut de ma pelouse.

Branchement et installation

Tout est intuitif. Le guidon se monte sans outil, les poignées sont souples et les réglages tombent bien sous la main. La batterie se glisse en un clic, le chargeur (européen) est fourni, comme la batterie ePower 48 V de 5 Ah. En tout, j’ai mis moins de dix minutes entre le déballage et la première coupe. Zéro prise de tête, ce qui est rare pour ce type d’appareil.

Le manuel est clair, mais on peut presque s’en passer tant le montage est instinctif. Une fois montée, elle donne tout de suite une impression de robustesse. Le système de verrouillage du guidon est bien pensé et permet un ajustement rapide. Même les connexions électriques sont sécurisées et bien protégées.

Au programme : maniabilité et légèreté

Sur le terrain, elle est bluffante. Je l’ai maniée d’une seule main dans les coins un peu tordus de mon jardin. Même sur une pente douce, elle avance sans résistance. Le guidon réglable permet de l’adapter à ma taille, et sa poignée frontale est bien utile pour la soulever ou la déplacer sur la terrasse. Elle passe facilement entre les massifs ou le long des bordures. J’ai été surprise par sa stabilité, même sur sol légèrement irrégulier. Son faible poids ne nuit pas à l’adhérence au sol, ce qui est un vrai plus quand on doit tondre des zones plus complexes.

Un indispensable pour moi la coupe avec le mulching

Avec sa largeur de coupe de 42 cm et ses 6 hauteurs de coupe (de 25 à 75 mm), elle a tout pour s’adapter à différents terrains. Ainsi, j’ai testé le mulching un matin où l’herbe était encore bien humide : pas de bourrage, pas de blocage. L’herbe est finement répartie, le résultat est propre et net. Le plateau de coupe en polypropylène/ABS semble résistant.

Le système de coupe est bien équilibré, et le bruit reste modéré même à pleine puissance. On sent que la lame est affûtée et efficace, même dans des zones plus épaisses. Pour rappel, le mulching est une invention révolutionnaire qui permet d’éviter les déchets de tonte, et sert d’engrais à votre gazon. Pour l’installer sur la tondeuse, il suffit de clipser la petite pièce grise que vous trouverez dans le carton, sur la « sortie d’herbe ».

Utilisation avec le bac de ramassage et vidage

Elle est livrée avec un bac de ramassage textile de 50 litres, qui se fixe et se déclipse sans forcer. Quand on le vide, même plein, il ne pèse pas lourd. Pour une surface de 400 m², j’ai eu besoin de le vider deux fois, ce qui est très raisonnable.

La poignée du bac est pratique et bien positionnée. Il se plie aussi facilement pour le rangement. Même après plusieurs tontes, aucun signe d’usure ou de faiblesse du textile. Et, surtout, il ne se bouche pas, même quand l’herbe est bien verte.

Quid du rangement et de l’entretien ?

Le guidon se plie très facilement, ce qui permet de la ranger en position verticale. Elle ne prend quasiment pas de place dans mon abri de jardin. Ainsi, avec un moteur électrique sans courroie ni essence. C’est zéro entretien : un coup de chiffon sur le carter, et c’est reparti. Il n’y a ni filtre, ni bougie à changer, et aucun câble à enrouler : un vrai gain de temps.

Elle tient debout toute seule, ce qui facilite grandement le nettoyage après chaque tonte. Et, comme elle ne dégage aucune odeur d’essence, je peux même la stocker près de mes outils sans souci.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

J’ai testé cette tondeuse sur trois tontes complètes, et je peux dire qu’elle tient parfaitement ses promesses. Elle est réactive, pratique, et a réussi l’épreuve de l’herbe humide sans sourciller. Son autonomie me permet de tondre toute ma surface sans recharger. Et, cerise sur le gazon : je n’ai pas à gérer d’huile, de filtre ou de mélange essence.

Les points forts

Montage express et intuitif

Batterie prête à l’emploi

Légère et facile à manœuvrer

Silencieuse et sans émission

Excellente qualité de coupe, même sur herbe humide

Rangement compact

Idéale pour jardins de taille moyenne

Les points faibles

Pas d’auto-traction (il faut pousser, même si c’est facile)

Notice un peu succincte sur le mode mulching

Un seul niveau de vitesse

Pour moi qui aime les choses simples, c’est un vrai soulagement. Si vous cherchez une tondeuse sans fil, silencieuse, maniable et efficace pour votre jardin de taille moyenne, je vous recommande sans hésiter la STIGA Combi 344e. Proposée à 469 €* sur Amazon, ou à 399 €* sur le site officiel STIGA, elle offre un très bon rapport qualité-prix et transforme la corvée de la tonte en moment presque plaisant. Et vous, avez-vous testé une tondeuse à batterie dernièrement ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type de tondeuse tout électrique ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

Caractéristiques techniques

Poids : 15 kg

Largeur de coupe : 42 cm

Hauteur de coupe : 6 positions (25 à 75 mm)

Capacité du bac : 50 L

Batterie : ePower 48 V / 5 Ah

Puissance : 1,3 kW

Surface recommandée : jusqu’à 400 m²

Niveau sonore : 82 dB (au niveau utilisateur)

Matériaux : polypropylène / ABS

Contenu du colis

Tondeuse STIGA Combi 344e

Batterie ePower E450 (48 V / 5 Ah)

Chargeur C430 F avec prise européenne

Bac de ramassage textile 50 L

Manuel d’utilisation

