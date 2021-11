Quels sont les fromages les moins caloriques ?

La France est connue comme le pays des mille fromages: pâtes dures, pâtes molles, de caractère, doux ou mi-figue mi-raisin, tous les goûts sont dans la nature et dans les fromages. Il y a ceux qui ne peuvent pas se passer de fromage à chaque repas, et il y a ceux que la simple vue d’un camembert fait fuir.

Les fromages sont l’un des fleurons de la gastronomie française, et chaque région possède le sien (ou presque). De brebis, de vache ou de chèvre, les différences sont nombreuses et le nombre de calories de chaque fromage l’est aussi. Cet aliment est généralement un aliment un peu gras, que l’on mange avec du pain croustillant et qui se déguste très bien avec un verre de vin*.

Mais, devant les kilos, tous les fromages ne sont pas égaux. Découvrez les fromages que vous pouvez manger à volonté ou presque, sans craindre le verdict de la balance.

Un atout santé parfois riche

Si le fromage est un aliment recommandé à tous les âges de la vie pour son apport en calcium et en protéines, il y en a certains qui sont plus caloriques que d’autres. Les fromages comme le comté, le parmesan, le cheddar ou encore l’emmental sont souvent ceux que l’on fait fondre… Et ils sont les plus caloriques ! Mais alors quels fromages pouvons-nous manger sans compter ?

La Cancoillotte

Dans l’une de ses chansons, Hubert Félix Thiéfaine dit : « la can-can cancoillotte c’est un mets ben franc-comtois ». Et ce chanteur jurassien sait de quoi il parle! Il doit être le seul à avoir créer un hymne à la cancoillotte d’ailleurs. Mais c’est tellement bon, ce fromage est si coulant que l’on pourrait le penser bien gras. Et pourtant, il n’apporte que 118 calories pour 100 grammes. Si vous ne connaissez pas la cancoillotte, il faut absolument la découvrir. Nous, on la préfère nature, mais à l’ail, c’est très bon aussi!

La Brousse

On l’appelle Brocciu en Corse, car il est surtout fabriqué sur l’Île de Beauté, mais on le trouve aussi dans notre Provence. Lait de vache ou de chèvre, il s’utilise principalement dans des desserts sucrés comme le cheesecake. On peut aussi le mélanger à des épinards, ou des cannellonis. Le Brocciu est un monument corse, et il se déguste partout sur l’île; il compte 154 calories pour 100 grammes.

Le fromage de chèvre frais

Celui-ci nous vient souvent du Poitou ou du Sancerre, mais on en trouve partout en France. Et s’il est peu calorique (165 calories pour 100 grammes), c’est parce qu’il est riche en eau, à condition que ce soit du chèvre frais et non du crottin ou de la bûche. On le déguste souvent chaud sur une salade verte.

La ricotta italienne

Ce fromage ne se fabrique pas en France, mais de l’autre côté des Alpes. A base de lait de vache, il est crémeux, léger et se mélange souvent à des recettes de cuisine. S’il est pauvre en calories (174 pour 100 grammes), il est en revanche très riche en protéines.

La Feta

La Feta au bon lait de brebisssss, ça vous parle ? Nous ne citerons pas la marque mais ce fromage est le parfait accompagnant de nos salades composées. Riche en protéines, phosphore et calcium, il est recommandé pour tous. Attention cependant, il est souvent vendu dans des pots remplis d’huile d’olive et d’épices. Et là, le rapport calorique n’est plus du tout le même. Comptez 264 calories pour 100 grammes.

Le coulommiers

Comme son nom l’indique, il nous vient de Coulommiers en Seine-et-Marne. On ne le sait pas toujours mais ce département francilien possède quelques trésors fromagers (Brie de Meaux et de Melun). Le coulommiers est un gros camembert bien crémeux et sent un peu fort, mais ce n’est pas pour cela qu’il est hypercalorique, avec 287 calories pour 100 grammes.