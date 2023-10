Un pizzaïolo lyonnais bat le record du monde avec une pizza aux 1001 fromages

Depuis le 8 octobre, le nom du pizzaïolo Benoît Bruel est sur toutes les lèvres, surtout dans le 3ème arrondissement de Lyon, où il a réalisé sa pizza aux 1001 fromages. Le propriétaire du restaurant Déliss’Pizza a établi un nouveau record en utilisant 1001 variétés de fromages. Et ce n’est pas la première fois qu’il est entré dans le livre des Guinness des Records. En 2020, Benoît Bruel a déjà remporté un premier record du monde avec une pizza aux 254 fromages. Cependant, il a perdu le titre en 2021, face à la pizza de 834 fromages du YouTubeur Morgan VS, du chef Julien Serri et de l’artisan fromager François Robin. Depuis, le pizzaïolo lyonnais n’avait qu’une seule idée en tête : récupérer son titre. Il a alors déposé sa candidature auprès du Guinness World Records en février 2022 afin d’établir un nouveau record, celui de réaliser la pizza avec le plus de fromages possibles. Et apparemment, il a réussi son pari !

1001 fromages différents pour faire honneur au terroir français

1001 variétés de fromages français sur une pizza de 30 cm de diamètre, Benoît Bruel n’y est pas allé de main morte. Il n’a pas hésité à se rendre dans les fromageries des quatre coins du pays pour trouver ses ingrédients star. Selon lui, il y a environ 58 AOP de fromages, 1 800 fromages connus et 3 000 moins connus en France. Les fromages fermiers qui sont les moins chers du marché, quant à eux, sont près de 200 000. Le pizzaïolo lyonnais s’est fixé comme objectif d’utiliser uniquement des fromages français pour faire honneur au terroir. Pendant cinq mois, il a parcouru toutes les fromageries du pays pour pouvoir sélectionner, méticuleusement et en personne, les ingrédients qui vont composer sa pizza.

Un pari réussi après 5 mois d’entraînement

Benoît Bruel s’est entraîné durant au moins 5 mois, afin de bien disposer les fromages et de les faire tenir ensemble sur la pâte à pizza de 30 cm de diamètre. Il a souligné que cela n’a absolument pas été facile, surtout qu’il faut utiliser au minimum 2 g de chaque variété de fromage. Heureusement, ses efforts n’ont pas été vains. Le 8 octobre 2023, le pizzaïolo lyonnais a réussi son pari sous l’œil avisé de l’inspecteur du Guinness Word Record.

Il a de nouveau obtenu le record de “la pizza contenant le plus de fromages au monde”. Homme de challenge, il entend battre son propre record dans les années à venir et qui sait s’il va nous proposer une pizza avec plus de 1100 fromages. Finalement, pourquoi pas ? Que pensez-vous de cette pizza bien garnie ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .