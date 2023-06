OVUN, une invention belge et 4 en 1 qui combine barbecue, Kamado, fumoir et four à pizza

Comme leurs voisins belges, les Français sont connus pour leur amour du barbecue. Un jeune entrepreneur belge a décidé de repenser cet incontournable de l’été en proposant une alternative écologique qui combine four, barbecue et brasero. Cette invention révolutionnaire appelée OVUN promet de révolutionner l’expérience du barbecue telle que nous la connaissions jusqu’à présent. L’invention de l’OVUN entend casser les codes et changer nos habitudes. Reconnaissons qu’avec les températures estivales et le temps radieux, les barbecues en plein air sont incontournables. Créé par le photographe de renom culinaire belge Piet De Kersgieter, l’OVUN propose une alternative pratique et durable au barbecue classique. Découverte.

L’OVUN, qu’est-ce que c’est ?

L’OVUN propose une polyvalence exceptionnelle lorsqu’il s’agit de cuisiner divers plats. Que vous souhaitiez cuire des pizzas fraîches, préparer du porc effiloché, fumer du saumon, cuire du pain, saisir un steak juteux ou même réaliser des pâtisseries alléchantes, cet appareil révolutionnaire peut tout faire ! Auparavant, pour réaliser ces différentes recettes, vous auriez eu besoin d’au moins quatre appareils distincts. Cependant, l’OVUN rassemble toutes ces fonctionnalités en un seul dispositif pratique. Alors que de nombreux appareils sur le marché ont leurs propres inconvénients tels que la consommation excessive de bois, la production de fumée, les fonctionnalités limitées, la fragilité face aux intempéries et la sécurité des enfants, l’OVUN résout ces problèmes. Avec cet appareil révolutionnaire, vous pouvez préparer les plats préférés de tout le monde, avec une consommation de bois minimale, sans fumée et en toute simplicité, à votre propre rythme.

Comment cela fonctionne-t-il ?

L’OVUN procure des options flexibles pour régler la température de cuisson selon vos préférences. Vous pouvez ajuster la température de deux manières différentes. Tout d’abord, en choisissant le type de combustible utilisé, vous pouvez contrôler l’intensité de la chaleur générée. Les petits morceaux de bois brûlent plus vigoureusement et produisent plus de chaleur qu’un seul gros morceau. Ensuite, vous pouvez créer des zones de température grâce aux plaques OVUN disponibles. Lorsque vous placez une plaque OVUN, une plaque gril ou une plaque gastro dans l’OVUN, le flux d’air chaud est modifié. En utilisant deux plaques OVUN, vous avez la possibilité de créer jusqu’à trois zones de température distinctes, proposant une flexibilité supplémentaire pour cuisiner différents aliments simultanément et obtenir de parfaits résultats. L’OVUN met entre vos mains un contrôle précis de la température pour une cuisson optimale.

Comment l’OVUN est-il conçu ?

L’OVUN est un four à bois en acier inoxydable, doté de roulettes pour une mobilité optimale. Le feu brûle à l’intérieur du four, le rendant presque invisible et silencieux. Ce four polyvalent permet de cuire une large gamme de plats, allant de 50 à 500 °C, avec un thermomètre intégré pour un contrôle précis de la température. Avec son esthétique soignée et sa polyvalence, l’OVUN promet de simplifier et d’améliorer les moments de convivialité autour du feu, tout en offrant des résultats culinaires exceptionnels. En revanche, il n’est pas accessible à tous les budgets puisqu’il faudra débourser 2 995 € pour le tester. Il est disponible sur le site de la marque : ovun.be. Ce n’est tout de même pas donné, il faut être certain de l’utiliser et de pouvoir l’amortir, non ? Plus d’info : ovun.be