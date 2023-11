Découvrez l’appareil à raclette connectable Tristar, une innovation culinaire très ingénieuse

Novembre est un mois charnière dans l’année civile, pour diverses raisons. C’est généralement le mois où l’on rallume le chauffage, car les prémices de l’hiver se font sentir. Novembre est aussi le mois de « préparation » pour les fêtes de Noël, l’achat des premiers cadeaux et l’arrivée du Black Friday, synonyme de bonnes affaires ! Gustativement, c’est aussi et surtout le mois des plats consistants, des potages maison et, bien entendu, celui du retour de la raclette ! L’appareil à raclette, rond ou carré et se plaçant au centre de la table, présente pourtant un problème. Ceux qui se trouvent autour ont habituellement très chaud et ceux qui se trouvent en bout de table n’ont pas facilement accès à leur caquelon. Pour pallier ce souci, Tristar invente l’appareil à raclette connectable et vous allez voir que c’est absolument génial. On va tout vous expliquer.

Présentation de l’appareil à raclette Tristar RA-2742

Compacte par sa taille, la raclette Tristar offre une solution peu encombrante. Son poids léger la rend aisément transportable, parfaitement adaptée à une utilisation en camping, où vous pourrez savourer grillades et fromages avec une puissance de 400 W. Conçue pour accueillir jusqu’à 10 convives, la raclette Tristar est idéale pour des repas conviviaux. Deux petits poêlons, également antiadhésifs, peuvent être glissés sous la plaque pour une expérience culinaire optimale. Sa forme carrée offre un accès facile à tous les convives. Jusqu’à quatre appareils peuvent y être connectés grâce aux cordons fournis, permettant aux invités de manipuler leurs poêlons avec facilité, même autour d’une longue table. Et c’est là que se trouve l’ingéniosité de cet appareil innovant !

Pourquoi est-ce une invention géniale ?

L’appareil à raclette se présente, en réalité, sous la forme de deux petits appareils indépendants, chacun pour deux personnes. L’idée étant qu’ils sont connectables entre eux au moyen d’un simple câble. Vous pouvez alors brancher les deux, grâce au câble, et les disposer chacun à un bout de la table. Résultat : vous désencombrez le centre de la table qui peut accueillir les plateaux de charcuterie ou légumes à cuire, et vous rendez l’appareil à raclette accessible à tous vos convives. Sur une table rectangulaire de six convives, ceux en bout de table partageront leur appareil avec les trois plus proches, et pareil de l’autre côté de la table. Vous éviterez aussi les convives qui se brûlent en tentant de passer par-dessus l’appareil pour attraper un plateau de charcuterie. Nous, on adore l’idée, et il y a de très fortes probabilités que notre vieux Tefal de 1983 (si, si) puisse enfin prendre sa retraite ou faire le bonheur d’une autre famille. Il existe deux modèles, un simple pour deux personnes, que vous ne pourrez pas connecter, et un double, pour quatre personnes sous forme de deux appareils. Vous pouvez connecter jusqu’à quatre appareils les uns à la suite des autres.

Mais au fait, qui a inventé la raclette ?

À l’origine, inventée par des bergers suisses au XIIe siècle dans le canton du Valais, elle était initialement désignée sous le nom de « fromage rôti ». Au Moyen Âge, la méthode de préparation consistait à faire fondre le fromage près d’une source de chaleur, tel un feu de cheminée, puis à le « racler » pour le faire glisser dans l’assiette. Ce processus lui a valu le nom de « fromage rôti ». Ce n’est qu’au XIXe siècle qu’elle s’est répandue des montagnes suisses vers les vallées, devenant l’un des plats nationaux préférés. L’appellation « raclette » a été adoptée en 1874. Dans les années 1970, la démocratisation de la raclette a été catalysée par l’invention d’un appareil à raclette par Tefal, évidemment.

C’est également à cette époque que la raclette a franchi les frontières, donnant naissance à la raclette de Savoie. Les bergers suisses du XIIᵉ siècle ne savaient probablement pas qu’ils inventaient, à cette époque, un plat qui serait dégusté par des millions de personnes. En France, chaque foyer consomme environ un kilo de fromage à raclette par an, et pour certains, c’est bien plus que ça. Alors, vous le trouvez intelligent cet appareil Tristar, qui permet de partager une raclette sans les désagréments d’un appareil classique ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

