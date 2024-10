Adieu le régime, je teste le magnifique appareil à raclette 4 Transparence de Lagrange

Chaque année, nous attendons avec impatience le moment de notre « première raclette » ! Lorsque Lagrange, marque incontournable des accessoires culinaires, m’a contacté pour tester un appareil à raclette, j’ai sauté sur l’occasion, j’ai encore celui hérité de ma grand-mère. C’était l’occasion de renouveler mon appareil et aussi d’inviter mes enfants autour d’une raclette party ! La raclette est une tradition à laquelle nous ne dérogeons jamais. Certes, ce plat n’est pas réellement diététique, mais après nous la fin du monde comme on dit ! Voici mon retour d’expérience avec la raclette 4 Transparence, vendue sur Amazon (69,99 €*), chez Darty (79,99 €*) ou à la Fnac (79,99 €*).

Mes premières impressions au déballage

Lorsque l’on m’a contacté pour le test, l’image proposée m’a fait échapper un « wow, il est vraiment beau cet appareil ! » Et, quand je l’ai reçu, l’impression a été la même, on est loin, très loin, des standards des appareils à raclette avec leur plateau supérieur métallique. Le colis déballé, mon impression a été confirmée, il est magnifique et apporte immédiatement une touche moderne à un plat très traditionnel. Le plateau en verre trempé cerclé d’inox lui donne une allure élégante, moderne et minimaliste. Et, ce n’est pas seulement un choix esthétique, mais également une solution pratique. En effet, ce plateau en verre permet de surveiller la cuisson du fromage sans avoir à soulever les poêlons, un avantage non négligeable pour éviter les pertes de chaleur. J’apprécie particulièrement ce détail, car cela permet de garder la chaleur accumulée et d’éviter de manipuler les poêlons trop souvent. J’apprécie par ailleurs que le plateau supérieur soit démontable pour le nettoyer. Une fois refroidi, il passe au lave-vaisselle, et en l’enlevant, j’ai accès à la résistance sur laquelle je peux passer un coup d’éponge pour ôter la graisse projetée.

Je regrette que les autres plateaux en verre ne soient pas démontables, pour le nettoyage, mais je m’en suis sortie quand même pour le nettoyage. De plus, j’apprécie aussi le fait que l’appareil à raclette Lagrange ait été conçu de manière responsable. Alors, je m’explique. Lagrange a fait le choix d’une conception orientée vers une longue durée de vie, où la séparabilité des matériaux et la facilité de réparation sont prioritaires. Le côté environnemental est important pour ma part, même lorsque je choisis un électroménager.

Entretien facile, et utilisation très simple !

La simplicité d’utilisation de la raclette 4 Transparence est un de ses points forts. L’appareil se met en marche d’une simple pression sur un bouton, et un voyant lumineux m’indique quand il est prêt. J’ai pu tester l’appareil avec trois amis, et nous avons tous trouvé que sa taille était idéale pour une petite tablée. Bien sûr, pour des repas avec plus de convives, il est toujours possible de coupler plusieurs appareils, une idée pratique pour les grandes soirées entre amis ou en famille. Il existe néanmoins, dans la même gamme Transparence, des appareils accueillant plus de convives. En termes d’entretien, j’ai aussi été agréablement surprise, et notamment par le plateau en verre supérieur qui est amovible.

Cela facilite le nettoyage dudit plateau, mais également de la résistance qui peut se trouver grasse à cause des projections. J’ai aussi testé plusieurs fois le passage au lave-vaisselle, et à chaque fois, les poêlons ressortent impeccables, grâce à leur revêtement antiadhésif. Le fromage ne colle pas, et cela facilite grandement le nettoyage. D’ailleurs, les poêlons m’ont semblé un peu plus profonds que les traditionnels, ce qui évite les débordements de fromage et le nettoyage qui en découle. C’est un petit détail qui fait toute la différence en termes de confort d’utilisation.

Des points positifs, mais quelques bémols…

Les petits points que j’ai relevés ne sont pas réellement des points négatifs, mais ils pourraient faire l’objet d’une amélioration sur une future version. Je reviens sur les poêlons légèrement plus profonds que ceux de mon ancien appareil, ce qui permet de mettre plus de fromage, un vrai plaisir pour les gourmands ! Cependant, j’ai été déçue de constater que les petites spatules en bois n’étaient pas fournies. Cela aurait été un ajout pratique pour éviter de rayer le revêtement antiadhésif des poêlons. J’ai dû utiliser mes propres spatules, ce qui n’est pas un problème majeur, en revanche, j’aurais apprécié que cet accessoire soit inclus.

Je regrette aussi de ne pas pouvoir régler la température de la résistance, qui, sans réglage, prend un peu de temps à fondre le fromage. Néanmoins, cela ne nous a pas empêché de nous régaler, je vous rassure.

Et, alors, cette raclette party, réussie ?

Depuis que je l’ai reçue, je l’ai utilisée plusieurs fois pour cuire du fromage à raclette, bien entendu, et par ailleurs d’autres ingrédients. Ainsi, j’ai cuit des champignons émincés, des poivrons, et d’autres fromages : du chèvre, du camembert et du comté ! Aucun souci, tout a été cuit ou fondu, sans aucun problème. Mes invités, qui ont aussi testé l’appareil à raclette Lagrange Transparence, ont relevé le design qui change vraiment de l’ordinaire. C’est une évidence.

Rapport qualité-prix : une valeur sûre

Honnêtement, en termes de rapport qualité-prix, je n’ai absolument rien à reprocher à cet appareil à raclette. Je vous rappelle son prix, il est vendu sur Amazon (69,99 €*), chez Darty (79,99 €*) ou à la Fnac (79,99 €*). À ce tarif, on bénéficie d’un appareil bien conçu, durable et pensé pour s’inscrire dans une démarche écoresponsable. Le fait de pouvoir réparer certaines parties de l’appareil est un vrai plus, surtout à une époque où les produits jetables sont trop souvent privilégiés. En conclusion, la raclette 4 Transparence® est un excellent choix pour ceux qui recherchent un appareil à raclette à la fois élégant, pratique et écoresponsable.

Si vous recherchez un appareil performant, respectant parfaitement les normes de sécurité, car c’est également important, je vous recommande vivement la raclette 4 Transparence®. En tout cas, je remercie la marque de m’avoir proposé de tester cet appareil, puisque je sais qu’il m’accompagnera de longues années. Allez savoir, j’ai hérité de celui de ma grand-mère, je le transmettrai peut-être à mes propres petits-enfants ? Et vous, comment dégustez-vous votre raclette préférée ? Avez-vous été convaincus par ce test gourmand ? Partagez votre expérience en commentaire, j’aimerais connaître vos impressions ! Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

