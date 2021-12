Une raclette pour le réveillon ? Et si vous testiez la recette à l’ananas ?

Que vous soyez en vacances à la montagne, au boulot à Paris ou confinés chez vous, il serait étonnant que la raclette ne s’invite pas à votre table… Selon un article de Ouest France, la raclette serait même devenu le plat préféré des Français sur l’année 2021.

La raclette c’est bien connu, cela se compose de fromage, de charcuterie, de pommes de terre… En tout cas, pour la raclette classique ! Mais rien ne vous empêche d’innover en matière d’ingrédients pour transformer votre raclette en un plat insolite.

Vous connaissez la pizza hawaïenne ? Celle qui mélange la mozzarella et l’ananas ? Découvrez maintenant la raclette hawaïenne avec des morceaux d’ananas qui caramélisent dans le fromage à raclette ! Nous n’avons pas essayé mais d’après la blogueuse qui a testé, ce serait excellent !

Comment faire une raclette à l’ananas ?

Pour la recette originelle de la raclette, rien ne change, on reste sur les basiques avec fromage, charcuterie, patates et cornichons… La finesse du plat réside dans le fait de glisser des petits morceaux d’ananas directement dans le caquelon; ils s’imbiberont tranquillement de graisse de fromage et donneront un goût sucré à votre nappage… Au pire, l’ananas est connu comme un brûle-graisse, cela fera la balance ! (Attention, nous n’avons pas écrit que l’ananas faisait maigrir, juste qu’il aidait à brûler les graisses).

Quand on sait que le président islandais avait voulu interdire la pizza hawaïenne sur son île criant au sacrilège, la raclette hawaïenne pourrait créer des discordes… Si vous n’êtes pas convaincu par la raclette à l’ananas, on peut vous proposer d’autres idées !

Comment alléger votre raclette en toute discrétion ?

La recette de la raclette n’est pas figée, et les plus créatifs pourront laisser libre cours à leur imagination pour ravir les papilles de ceux qui partageront leur repas… On peut par exemple :

Mettre des légumes à la place des pommes de terre: champignons, patate douce (sucrée attention), chou-fleur, brocolis, poireaux en rondelles… Tout est possible tant que vous aimez les légumes !

Proposer de l’omelette juste chaude, un peu baveuse pour la napper de fromage à raclette. Il est également possible d’agrémenter l’omelette avec des oignons, de l’ail ou des tomates séchées . C’est délicieux !

. C’est délicieux ! Remplacer la charcuterie traditionnelle par des produits un peu moins gras, comme le jambon cru, ou le jambon blanc. La viande des grisons, un produit un peu onéreux, mais tellement délicieux, fera sans doute l’unanimité ! Vous pouvez aussi remplacer certaines charcuteries par de la viande blanche telle que dinde ou poulet… et ça fonctionne aussi avec le fromage !

Justement, le fromage, par quoi peut-on le remplacer ?

Les puristes crieront au scandale, mais le fromage à raclette n’est pas non plus un indispensable dans le revisite de la raclette ! D’ailleurs, certains fabricants de fromage à raclette ne s’y sont pas trompés, on trouve désormais des fromages à raclette « au morbier », « au bleu » et même « au chèvre » ! Vous pouvez donc faire fondre le fromage qui vous semble sympa à déguster fondu… Chèvre, Vache Qui Rit, Boursin, St Moret, ou même bleu d’auvergne… A vos raclettes, le printemps approche, il va falloir vous remettre aux salades pour préparer l’été !

