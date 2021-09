Le Chaudron : ce foodtruck propose un sandwich au CBD

Depuis quelques mois, vous avez peut-être vu fleurir de nouvelles boutiques ? Et ces nouveaux magasins vendent un produit un peu particulier, mais sommes toutes légal : le CBD ! En fleurs, en huile ou en gélule, les produits dérivés du CBD sont désormais autorisés en France sous certaines conditions.

Rappelons qu’en France, les produits dérivés du CBD et donc du cannabis sont légaux si leur teneur en THC ne dépasse pas 0.20% du produit fini. On sait que le CBD possède des vertus thérapeutiques et qu’il est parfois utilisé à des fins thérapeutiques… Mais d’autres l’utilisent autrement comme ce foodtruck des Landes qui propose un burger au CBD… Succès garanti !

L’idée du foodtruck

En février 2020, nous vous expliquions comment le CDB s’incrustait tranquillement dans nos assiettes ! Un foodtruck landais baptisé Le Chaudron propose désormais une nouvelle recette : un burger original aux fleur de chanvre, la plante qui produit le CBD.

D’après son créateur, Jérémy Wion, ce burger aurait un effet calmant, antistress, et le goût de la fleur. Il précise que plusieurs essais ont dû être réalisés pour parvenir à la recette parfaite. Ainsi après avoir tenter un burger à l’huile de CBD, peu convaincant, il s’avère que la fleur de CBD se prêtait à merveille à la nouvelle recette !

Et c’est en laisser infuser des fleurs de CBD dans de l’huile qu’il monte ensuite en mayonnaise qu’il est parvenu à créer son burger. Le burger au CBD du Chaudron sera disponible au prix de 8.90€ jusqu’à la mi-septembre.

Les fleurs de CBD bientôt illégales ?

Si l’huile de CBD ou les produits dérivés ne sont pas remis en cause par le gouvernement français, ce n’est pas le cas des fleurs de CBD. En France, la fleur de CBD pose un vrai problème aux forces de l’ordre : celui de ressembler fortement aux substances végétales qui se fument mais qui ne sont pas légales… Un projet de loi français serait donc à l’étude pour interdire la vente du CBD à l’état de fleurs… En fait si vous vous faites contrôler, ce sera à vous de prouver que ce CBD est bien légal et on vous explique comment faire juste en-dessous !

Un petit conseil supplémentaire ?

Même si fumer quoi que ce soit est dangereux pour la santé, il y a des fumeurs de fleurs de CBD…. Ces fleurs vendues en pot ou en sachet sont légales et elles se trouvent dans les bureaux de tabac. Seulement, il est très difficile de les différencier de l’herbe à fumer illégale… Et les forces de l’ordre n’ont aucun moyen de vérifier qu’il s’agisse bien de fleurs de CBD légales, sauf de vous faire faire un test de dépistage qui devrait s’avérer négatif.

Pour ne pas perdre de temps lors d’un contrôle, demandez à votre bureau de tabac, le ticket de caisse mentionnant l’achat de CBD à fumer légal, et présentez-le aux policiers… Cela devrait vous aider à dissiper les doutes qui pourraient s’installer et vous conduire au poste de police !

Certaines rumeurs disent également que les fleurs de CBD, même avec une teneur en THC de moins de 0.2% peuvent donner un test positif… Le mieux étant de ne pas fumer quoi que ce soit dans les 12 heures qui précède votre départ…