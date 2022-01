Un savoyard invente le sandwich à la fondue, le Fondwich !

Il y a encore quelques années, les distributeurs automatiques se trouvaient dans les gares et offraient café, sucreries ou sandwichs. Mais depuis quelques temps, nous voyons apparaître d’autres formes de distributeurs de denrées alimentaires. Ainsi, on peut trouver des distributeurs de pains, de légumes bios, d’huîtres, d’œufs etc… Ces denrées disponibles 24h/24 permettent d’avoir des produits frais disponibles tout le temps. Mais cela apporte également un revenu supplémentaire aux exploitants qui les approvisionnent. On peut tout mettre dans un distributeur, la preuve avec cette idée venue de Haute-Savoie ! Une petite envie de fondue savoyarde pendant votre pause méridienne ? Découvrez le Fondwich, un concept Made In Haute Savoie qui commence à faire du bruit.

Le Fondwich, qu’est-ce que c’est ?

Fondwich c’est la contraction de Fondue et de Sandwich, vous allez donc pouvoir commander un sandwich à la fondue savoyarde en quelques minutes… Nous ne parlerons pas ici des calories d’un tel sandwich, l’important étant le plaisir de le déguster ! Frédéric Royer, fromager à Thonon-Les-Bains, a inventé la machine qui distribue de la fondue savoyarde. Vous connaissez forcément les machines à glace italienne qui envahissent les rues piétonnes des stations balnéaires en été… La machine à fondue se base sur le même principe. Mais elle distribue dans votre morceau de pain de la fondue savoyarde, chaude et coulante à souhait. La portion est vendue 7€ et cela semble être au gout des clients qui adorent le fait de pouvoir déguster ce plat sur le pouce !

La recette du Fondwich

Frédéric, fromager de métier et savoyard, connaît bien la recette de ce plat traditionnel de sa région. Et c’est évidemment une recette traditionnelle que l’on retrouve dans le FONDWICH. Si vous avez déjà dégusté la fondue savoyarde de la fromagerie Boujon de Thonon-Les-Bains, c’est la même qui se retrouvera dans votre pain. Une recette onctueuse aux saveurs uniques. Les sandwichs à la fondue sont donc remplis d’une fondue traditionnelle réalisée avec des fromages locaux, rigoureusement sélectionnés. La recette se compose de 3 fromages dont 2 AOP de la région. Il faut ajouter à cela une belle larme de vin blanc de Savoie (évidemment) et un morceau de pain croustillant. Le fromager compte déjà sept machines à Fondwich en service, et il se dit que certains pays étrangers (Etats-Unis, Qatar ou Russie) s’intéresseraient de près à son invention. Il faut dire que la gastronomie française et les fromages sont des trésors que nous envient bien des pays étrangers.

Et si vous préférez la raclette !

Il n’existe pas à notre connaissance de distributeur de raclette pour vous faire un petit « RACLWICH » … La raclette est le plat préféré des Français, et tout l’hiver, il ne se passe pas une semaine sans que cette recette conviviale envahisse la table. D’ailleurs, pour ne plus acheter trop de raclette, et devoir la transformer en quiche, pâtes à la raclette ou soupe à la raclette derrière, il existe un site original: RacletteWord. Il vous permet de savoir exactement ce qu’il vous faut comme ingrédients en fonction du nombre de convives. Nous avons testé le site lors de notre dernière Raclette Party, et ça fonctionne, pas de restes mais une quantité suffisante pour contenter tout le monde…