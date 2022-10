Comment trouver du bois de chauffage gratuit (ou presque) ?

En général, à cette époque de l’année, on cueille des champignons ou on ramasse des châtaignes ! Cette année, la tendance est de trouver des bons plans pour récupérer du bois gratuitement et éviter de dépenser des sommes astronomiques pour se chauffer. Trouver du bois à brûler gratuitement, c’est possible de plusieurs manières, mais il y évidemment certaines règles à respecter… Dans l’absolu, nous vous avons déjà expliqué par exemple, qu’il était interdit de ramasser du bois mort, mais sous certaines conditions, c’est possible. Bois de palette, bois de chantier ou autre bon plan, on vous explique les meilleurs spots pour obtenir de quoi vous chauffer gratuitement contre quelques efforts et du temps à consacrer à la recherche de bois !

Le bois mort ou les arbres mourants

La loi interdit à quiconque de ramasser du bois mort en forêt, puisque la forêt est la propriété privée d’un particulier, d’une commune ou d’une région, et tout ce qui s’y trouve lui appartient. Cependant, de nombreux propriétaires n’ont ni les moyens, ni le temps d’entretenir leur forêt et donc de ramasser les bois morts qui vous tendent les bras… N’hésitez pas à vous renseigner en mairie pour savoir à qui appartient le bois et le cas échéant, à contacter le propriétaire pour lui demander son autorisation, qui devra être écrite de préférence.

Les nettoyages après tempête

En 1999, de nombreux propriétaires de bois et forêts, et même certains départements, avaient autorisé le ramassage des arbres tombés. Les tempêtes peuvent abattre de nombreux arbres qui se trouvent parfois en travers des routes, ou sur des aires d’accès… Certains propriétaires demandent l’aide de particuliers pour enlever les arbres tombés et laissent en contrepartie le bois dégagé. Mais, comme précédemment, ce sera avec l’autorisation du propriétaire du bois.

Le bois de palette

Des palettes de bois sont parfois entreposées par les magasins de bricolage, ou les entrepôts logistiques dans l’attente d’éventuels enlèvements. Si vous ne pouvez pas brûler les palettes colorées dans un poêle à bois ou une cheminée parce qu’elles sont traitées chimiquement, il est tout à fait possible de brûler les palettes brutes souvent fabriquées à base de résineux et qui ne sont ni consignées, ni réutilisées par les professionnels. Et comme toujours, on ne se sert pas sans demander !

Les chutes de bois de chantier

Faites le tour des menuiseries qui se trouvent autour de chez vous, mais aussi des magasins de bricolage qui parfois, donnent leurs déchets de bois, qui peuvent parfaitement être brûlés dans une cheminée ou dans un poêle à bois. D’un côté, vous récupérez du bois gratuitement, de l’autre, vous permettez aux professionnels d’évacuer leurs déchets facilement. Et cela arrange tout le monde ! Pensez également aux chantiers de construction, nombreux dans tout le pays. Ils sont souvent des lieux où les déchets s’entassent avant d’être évacués. Bois de charpente ou de menuiserie, avec l’autorisation du chef de chantier, vous pourriez faire une excellente affaire.

Les sites d’enfouissement et / ou déchetterie

Normalement, les sites de récupération des déchets interdisent de se servir dans les déchets déposés, mais certains sites d’enfouissement autorisent la récupération de vieux meubles, et autres bois de palette, caisses, etc. Attention cependant, tous les bois comme les bois vernis par exemple, ne sont pas bons à brûler… Et sinon, faites le tour des groupes de dons locaux, parfois, on trouve quelques palettes à glaner et c’est toujours ça de pris !