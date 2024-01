Quelle est la meilleure marque de poêle à bois en 2024 ?

Vous envisagez peut-être d’acquérir un poêle à bois pour vous procurer une flambée bien agréable dans votre salon ? L’idée n’est pas d’en faire votre chauffage principal, mais un chauffage d’appoint qui vous permettra de réaliser des économies sur vos factures de gaz, ou d’électricité. Sur le marché, il existe des dizaines de poêles à bois disponibles, et il est parfois difficile de faire un choix. De plus, les performances de votre poêle à bois dépendront aussi de la qualité de votre isolation, et de la surface que vous aurez à chauffer. En 2022, les ventes totales d’appareils de chauffage individuels au bois dépassent les 510 000 unités, enregistrant ainsi une augmentation de 21,4 %, rappelle l’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER). Mais, quels sont les meilleurs poêles à bois en 2024 ? On fait, avec vous, le tour de la question.

Quel poêle à bois choisir en fonction de votre surface à chauffer ?

Les poêles à bois disposent tous d’une puissance exprimée en kW, qui va déterminer la surface qu’il est capable de chauffer. Attention, n’achetez pas un poêle apte à chauffer plus de surface que la vôtre, il tournerait en sous régime constamment, ce qui n’est pas une excellente idée. Voici le poêle à bois qu’il vous faut choisir en fonction de la surface à chauffer :

Pour une surface inférieure à 100 m² : puissance de 4 kW

Pour une surface de 100 à 150 m² : puissance de 8 à 10 kW

Pour une surface supérieure à 150 m² : puissance de 12 kW ou plus.

Désormais, vous savez quelle puissance est adaptée à votre pièce, passons maintenant en revue quelques poêles à bois, parmi les meilleurs du marché en 2024.

Le Prity K2 de Balkan Energy, le meilleur rapport qualité prix

Avec son modèle de poêle à bois K2, Balkan Energy propose à sa clientèle un appareil à la fois puissant et abordable qui affiche une puissance calorifique de 10 kW, assortie d’un excellent rendement de 77,6 % ! Il s’équipe d’un corps de chauffe en fonte et d’une surface intérieure en brique, ce poêle bénéficie d’une meilleure conservation de la chaleur générée lors de la combustion des bûches. Parmi les avantages du Prity K2, on peut citer son prix d’achat compétitif et son espace de stockage dédié aux bûches. Il se destine à une surface de chauffe de 57 m² au maximum, et ses dimensions compactes en feront un parfait chauffage d’appoint. Vous pouvez le retrouver sur Cdiscount ou sur Amazon.

Le poêle à bois Invicta Kaori, robuste et fabriqué en France

Le poêle à bois Kaori, de fabrication française, représente l’un des modèles variés de la renommée marque Invicta. Avec une puissance calorifique de 9 kW, il est conçu pour chauffer des espaces allant de 50 m² à 110 m², affichant un rendement exceptionnel de 76 %. Le poêle à bois Invicta Kaori affiche le label Flamme Verte et une classe énergétique A, garantissant un fonctionnement respectueux de l’environnement. Composé de matériaux de qualité tels que la fonte et l’acier, ce poêle assure à la fois une robustesse durable et un design moderne qui s’intègre harmonieusement à tout intérieur. Les atouts du poêle Invicta Kaori incluent son autonomie de 8 heures, évitant une recharge fréquente de la chambre de combustion. Cette dernière peut accueillir des bûches atteignant jusqu’à 58 cm de longueur. De plus, son système de “vitre propre” retarde l’encrassement de sa grande vitre frontale. Vous pouvez notamment le retrouver chez Castorama ou But.

La bête de course : le poêle à bois Supra Kyo

Le modèle Kyo du fabricant Supra présente un design élégant, assurant une intégration harmonieuse dans les espaces de vie. Au-delà de son esthétique soignée, ce poêle à bois scandinave se distingue par sa puissance calorifique de 10 kW, adaptée au chauffage de surfaces allant de 50 m² à 150 m². Doté du label Flamme Verte, le modèle Supra Kyo affiche un rendement de 78 % et obtient la classe énergétique A+. Les atouts du Supra Kyo comprennent sa chambre de combustion pouvant accueillir des bûches allant jusqu’à 58 cm, son design moderne et élégant, son système de vitre propre limitant les dépôts de suie et de cendres sur sa façade en verre. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, ou chez Darty.

Le poêle à bois Bora Lux Victoria 5, le combo parfait ?

Selon le site Conseils Thermiques, il est le plus fiable des poêles à bois du moment, également l’un des plus abordables. Le Bora Lux se présente comme une unité de taille moyenne dotée d’une remarquable capacité de chauffage. Grâce à sa faible hauteur, il s’avère particulièrement adapté pour être installé dans une niche préexistante ou une ancienne cheminée. Affichant une puissance de chauffage de 8 kW, cet appareil est parfaitement adapté pour réchauffer une maison de petite à moyenne taille ou un vaste espace de vie décloisonné.

Ses caractéristiques techniques :

Classe d’efficacité énergétique : A

Indice d’efficacité énergétique : 106

Puissance de chauffage : 8,25 kW

Efficacité : 80,01 %

CO à 13 %

O2 : 0,088 %

Émissions de PM à 13 %

O2 : 39,50 mg/Nm3

NOx à 13 %

O2 : 118,30 mg/Nm3

OGC à 13 %

O2 : 70,08 mg/Nm3

Triple valeur : 4,88-223-12 g/s-°C-Pa

Masse de carburant : 2,36 kg/h

Le Bora Lux se distingue par ses performances énergétiques exceptionnelles, et un prix correct, pour une surface de chauffe d’approximativement 100 m². Vous pouvez le retrouver sur Amazon.

Quelles sont les trois meilleures marques françaises, fabriquant des poêles à bois ?

Si vous préférez acheter des produits fabriqués en France, nous avons dans notre pays, quelques spécialistes en la matière. La liste n’est, bien entendu, pas exhaustive et la qualité d’un appareil n’est pas toujours appréciée de la même manière par les utilisateurs. Néanmoins, le site Top Chaleur classe les marques Godin, Invicta et Séguin, toutes réputées, parmi les meilleures marques de poêle à bois du marché français. Rappelons, pour terminer, qu’il existe trois grands types de poêles à bois, que ces entreprises fabriquent :

Les poêles en fonte réputés pour être très peu consommateurs de bois. Ils affichent des tarifs variant de 500 € à 7 000 € en fonction de leur puissance respective.

Les poêles de masse, également appelés poêles d’accumulation, se distinguent par leur esthétique remarquable, et malgré cela, leur coût demeure accessible, avec des modèles d’entrée de gamme débutant à 2 500 €. Pour des modèles de très haute qualité, le budget peut exploser jusqu’à 15 000 €.

Les poêles à inertie se distinguent par leurs performances exceptionnelles, bien que leur coût soit par ailleurs le plus élevé. Les modèles les plus simples sont disponibles à partir d’environ 5 000 €, tandis que les modèles les plus sophistiqués peuvent atteindre les 15 000 €.

Et, vous, quelle est la marque de votre poêle à bois ? En êtes-vous satisfaits ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez