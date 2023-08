Des panneaux solaires en fin de vie comme matériau de construction pour des maisons

L’électricité produite par les panneaux solaires est une énergie verte et renouvelable. Force est ainsi de reconnaître que le nombre des modules solaires installés augmente chaque année. Malheureusement, comme toute chose, ces équipements ont une durée de vie limitée. Leur recyclage est une question sur laquelle se penchent de nombreux experts dans le monde. En effet, cette opération est difficile à réaliser et engendre en conséquence un coût faramineux. D’un autre côté, le fait de laisser les modules usagés traîner dans la nature peut entraîner des problèmes écologiques majeurs.

Plusieurs prototypes à l’étude

Face à cette réalité assez complexe, des chercheurs de l’Institut indien des sciences proposent l’idée de réutiliser les panneaux solaires usagés dans le secteur du BTP. Concrètement, ils étudient la possibilité de se servir de ces dispositifs arrivés en fin de vie comme matériau pour créer des murs. Pour tester le concept, ils ont érigé un prototype de bâtiment fabriqué à partir de tels éléments au sein de leur siège, à Bangalore. Comme si cela ne suffisait pas, une autre structure est en cours de construction. Celle-ci se trouve à quelques dizaines de kilomètres du site principal et devrait servir de modèle pour des études plus approfondies.

Prolonger la durée de vie des panneaux solaires

En mettant en œuvre cette solution, les experts de l’IISc (Institut indien des sciences) espèrent contribuer à la réduction des déchets photovoltaïques qui s’accumulent malheureusement en grande quantité dans les décharges. En effet, rien qu’en Inde, ce genre de résidus pourrait atteindre une quantité de près de 35 000 t au cours des sept prochaines années. Il faut savoir que ce concept innovant devrait également réduire l’impact environnemental des panneaux solaires en leur procurant une seconde vie. « La durée de vie d’un panneau solaire est généralement comprise entre 20 et 25 ans. Cela peut être prolongé de 30 à 35 ans supplémentaires en réutilisant des cellules inefficaces comme matériau de construction », a déclaré le professeur Monto Mani qui fait partie de l’équipe de recherche.

Des études plus poussées en vue

Par ailleurs, les chercheurs affirment que les panneaux, en fonction de leurs états, pourraient être utilisés pour alimenter des appareils de faible puissance. Outre les aspects purement techniques du projet, l’équipe s’intéresse aussi à l’étude des effets de l’utilisation des modules solaires usagés comme matériau de construction sur la santé et l’environnement. « Certains revêtements de cellules solaires sont toxiques et nocifs pour l’environnement alors que d’autres sont cancérigènes (…) L’effet que ces panneaux peuvent avoir sur la santé humaine est également à l’étude », a expliqué le professeur Mani. Plus d’infos : sciencedirect.com.

