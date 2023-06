Il est impossible de passer à côté de ce constat : les panneaux solaires se multiplient partout en France. Nous sommes tous enclins à trouver des solutions pour produire de l’électricité propre et économiser sur nos factures. On dénombre près de 70 millions de panneaux solaires déjà installés en France et ces panneaux ne sont pas éternels. La conséquence étant qu’une fois leur durée de vie atteinte, ils deviennent des déchets qui sont difficilement recyclés. Cependant, cela pourrait changer grâce à l’entreprise française ROSI Solar. Elle est spécialisée dans le développement de solutions novatrices visant à recycler et à valoriser les matières premières utilisées dans l’industrie photovoltaïque. Découverte de ce procédé révolutionnaire et unique au monde.

Rosi Solar, c’est qui ?

Basée dans l’Isère, plus particulièrement à La Mure sur le plateau Matheysin, Rosi Solar s’est consacrée à la gestion des déchets croissants provenant de l’industrie des panneaux solaires. À cet effet, elle développe une technique novatrice de récupération et de recyclage. En prenant en charge ces nombreux panneaux en fin de vie, l’entreprise parvient à extraire les principaux métaux qui les composent tels que l’argent, le cuivre et le silicium, afin de leur offrir une seconde vie. Dans un panneau photovoltaïque, on trouve plusieurs éléments constitutifs tels que le silicium, des fils d’argent et des rubans en cuivre qui assurent la connexion entre les cellules solaires, explique Guy Chichignoud, co-fondateur de l’entreprise. Grâce à leurs technologies avancées, ils réussissent à récupérer le silicium ultra-pur et d’autres métaux précieux qui étaient auparavant perdus lors de la fabrication des cellules photovoltaïques et à la fin de vie des panneaux solaires.

Comment parviennent-ils à recycler ces matériaux ?

Rosi Solar a développé un procédé novateur pour séparer les métaux des plastiques, permettant désormais de récupérer ces métaux précieux. Les panneaux solaires sont chauffés dans un four à une température d’environ 400 °C pendant cinq heures, ce qui fait évaporer le plastique. Une fois séparés du plastique, le cuivre, l’argent et le silicium présents dans les panneaux solaires sont minutieusement triés par des machines. Le silicium pur est fondu à nouveau pour être réutilisé dans diverses industries telles que la microélectronique ou le photovoltaïque. L’argent est également fondu et revendu au prix du marché de l’argent et le cuivre est récupéré comme tel.

Pourquoi ce procédé est-il unique au monde ?

Rosi Solar affirme posséder un procédé unique au monde qui lui permet de dissocier les métaux présents dans les panneaux solaires. Ayant une durée de vie d’une vingtaine d’années, ces panneaux photovoltaïques sont de plus en plus sollicités. En effet, on constate une augmentation significative de leurs installations, ces dernières années. Une situation qui entraînera une augmentation notable du démantèlement dans les années à venir. Dans l’objectif de répondre à cette demande croissante, Rosi Solar a pour ambition de réceptionner 100 000 panneaux solaires d’ici à la fin de l’année. Cela représenterait environ 100 t de cuivre, 60 t de silicium et 180 kg d’argent. Ces quantités démontrent l’ampleur de la contribution de l’entreprise à la récupération de ces métaux précieux, leur offrant ainsi une seconde vie. En recyclant ces matériaux, Rosi Solar entend contribuer à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de l’impact environnemental de l’industrie photovoltaïque. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site rosi-solar.