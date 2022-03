Vous voulez tester la vie en Tiny House ? Ces hôtes proposent un séjour fermier à deux heures de Paris

Ah ! Les tiny-houses, elles font rêver plus d’un citadin, épuisés par les bruits de la ville, la pollution, les différentes périodes d’isolements passées… Un retour à la nature s’impose ! Pour celles et ceux qui le peuvent, construire une tiny-house sur un terrain à la campagne semble être la plus idéale des solutions. Mais à l’évidence, tout le monde ne dispose pas de cette possibilité ! En revanche, s’offrir un petit weekend dans une tiny-house, au cœur de la campagne sarthoise, est quasiment à la portée de tous. Un couple d’agriculteurs bios de Vibraye (72) a eu l’ingénieuse idée de développer l’agrotourisme sur son exploitation… Marine et Cédric sont à la tête d’un élevage biologique de 9000 poules pondeuses. Et ils vous « invitent » à séjourner dans leur tiny-house, pour connaître les joies de la vie à la ferme ! Présentation.

Diversification de l’activité agricole

Nous savons pertinemment que nos agriculteurs ne tirent pas d’énormes salaires de leurs exploitations. Certains se lancent donc dans la diversification afin de s’assurer de plus confortables revenus, mais également une activité souvent plus ludique que l’exploitation. Quand certains choisissent la vente directe ou la confection de produits comme les confitures ou le fromage de chèvre, d’autres se tournent vers l’hébergement de loisirs. C’est le choix qu’ont fait Marine et Cédric Gauthier, à la tête d’un élevage de poules pondeuses bios à Vibraye (72). Et pour réaliser ce projet et permettre à Marine de se dégager un salaire, ils ont opté pour une superbe tiny-house, écologique évidemment comme l’explique L’Écho Sarthois. Leur souhait étant d’avoir le plus faible impact possible sur leur environnement préservé… C’est donc la tiny-house qui s’est imposée à eux !

La mise en place de leur Tiny-house

Pour réaliser leur projet, ils ont fait appel à Sarthe Tourisme, qui leur a recommandé le prestataire Parcel, spécialisé dans la diversification agricole. Cette entreprise est le spécialiste de l’installation de tiny-house sur des productions moyennant une commission sur les nuitées et les services. Pour les agriculteurs, il n’y aucun investissement, et c’est bien là la clé de la réussite… Pour les métiers de l’Agriculture, les banques peuvent se montrer récalcitrantes à octroyer des prêts qui ne sont pas en relation directe avec l’activité principale. Surtout quand l’hôtellerie de plein air n’est pas le métier des exploitants ! D’ailleurs, le Domaine de Beaulieu est le cinquième à installer une tiny-house Parcel sur leur terrain.

Et fiers de leur première expérience, le couple envisage désormais une seconde tiny-house…. A priori, la première arrive à faire le plein de touristes en mal de nature, et il faut dire que le Perche se situe à moins de deux heures de Paris… Sur place, les clients peuvent également louer des vélos, ou être attendus à la gare de La Ferté Bernard par Cédric lui-même ! Bientôt, une borne de recharge électrique devrait aussi prendre place sur la propriété… Ecolo jusqu’au bout des ongles !

Comment louer La Parcel Tiny House de Vibraye ?

Si les poules ne vous effraient pas, et que vous acceptez de vous passer de Wi-Fi et de télévision, la Tiny de la ferme de Beaulieu est faite pour vous. En imaginant que vous souhaitiez y passer le weekend de Pâques (avec les poules, c’est presque une évidence), il vous en coûtera 186€ la nuit pour deux personnes (+2€ de frais de service). Les propriétaires précisent que la tiny-house est « non-fumeur » et que les fêtes et soirées y sont interdites… Le respect de la nature et de l’environnement avant tout, et c’est plutôt dans la logique de leur démarche non ? Pour réserver, cela se passe ici, sur AirBnb, votre weekend risque d’être inoubliable… Pour ce séjour entre nature et Terroir, c’est cette Tiny-house qu’il vous faut, déconnexion totale assurée !