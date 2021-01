Tiny-House : Parcel propose des séjours inoubliables au coeur du vignoble bordelais pour un slow tourisme engagé

Saint-Emilion vous connaissez ? Si vous êtes amateurs de grands crus, c’est une évidence… Et sinon, vous savez forcément que cette petite commune nichée au cœur des vignobles bordelais existe ! Ce n’est pas de vin dont il s’agit mais plutôt d’une découverte des vignes que vous allez pouvoir découvrir « de l’intérieur » grâce au concept de Géraldine Boyer, fondatrice de Parcel.

Ce tout nouveau concept propose de vivre la « dolce vita » pour des séjours hors du temps, où vous oublierez vos visioconférences et même vos séries préférées… De quoi faire de l’éco-tourisme autour d’un repas du terroir et de découvrir les producteurs locaux.

Découverte de Saint Emilion

C’est donc à Saint-Emilion que Géraldine a décidé de poser sa première tiny-house. 15 m² d’un confort minimaliste dans une maison totalement autonome. Tout y est pensé pour accueillir confortablement deux adultes dans le respect de la Nature… Lit double, cuisine, douche écologique et toilettes sèches pour un séjour inoubliable chez vos hôtes, Véronique et Pascal.

Inutile d’emporter votre ordinateur ou tablette, vous êtes prévenus, c’est un séjour déconnexion qui vous attend, sans Wifi ni télévision… Avec pour seule compagnie, le chant des oiseaux et la beauté des vignobles qui changent de couleurs au gré des saisons. En revanche, un tapis de yoga et quelques livres pourront vous offrir de jolies séances de relaxation.

Vous pourrez ainsi découvrir les producteurs locaux qui n’hésiteront pas à vous transmettre leur savoir-faire. Des visites de chais et dégustation des vins du domaine sont également possibles.

Et la tiny-house ?

Elle est évidemment fabriquée en France et provient d’une forêt de bois douglas éco-sourcée. Sur le toit, on retrouve des panneaux solaires pour l’alimentation en électricité et un système de récupération et de filtration des eaux de pluies utilisées pour la douche. Les toilettes sèches viennent ajouter une valeur écologique et responsable à la tiny house et permettent d’économiser 15 000 litres d’eau par an et par personne.

Et si vous deveniez hôte ?

Vous êtes agriculteur et vous possédez un terrain disponible ? Mais vous êtes également soucieux de l’environnement et avez envie de promouvoir votre région, votre terroir ? Parcel est sans cesse à la recherche d’agriculteurs qui souhaitent proposer une alternative eco-touristique à ses clients.

Si le concept vous intéresse, Parcel installe une tiny-house sur votre parcelle, s’occupe de développer et de promouvoir votre hébergement… De votre côté vous gagnez une commission pour chaque nuit vendue.

Combien ça coûte ?

Les réservations se font sur le site Parcel Tiny House. Le site est ouvert toute l’année. Le prix d’une nuitée débute à 140€ pour deux personnes avec petit-déjeuner. Il est possible d’ajouter l’option « apéritif » (à préparer soi-même) pour 21.40€ en sus. L’apéritif se compose de Saint Emilion Grand Cru de la propriété, de bières bio locales et de tartinables aux recettes 100% naturelles et bios.

N’est-ce pas là une jolie occasion de vous retrouver au beau milieu de la Nature, respirer un air pur et déconnecter de tous vos soucis ?