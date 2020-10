Tonton Sommelier, le premier jeu de société qui allie questions et dégustation !

On entend parfois dire : je ne bois pas de vin*, je n’y connais rien ! C’est vrai que donner un millésime à quelqu’un qui ne saura pas en apprécier sa valeur est un peu du gâchis… Mais nous ne sommes pas tous œnologues ou sommeliers ! Pour tenter d’initier aux vins les amateurs, une start-up française lance le kit TONTON SOMMELIER en financement participatif sur KissKissBank ! Mais à quoi peut bien servir le kit Tonton Sommelier… Une idée cadeau pour découvrir les vins de France, et passer du bon temps en famille ! Présentation.

Tonton Sommelier entend initier les plus novices au vin par le jeu ! En effet, peu de gens connaissent les cépages, les millésimes et souvent trouver un goût de framboise au vin relève de l’impossible ou du bluff !

Pour ce faire, ils ont créé un jeu de société qui propose des questions théoriques et des dégustations à l’aveugle. Une partie de jeu associe donc pratique et théorie. Le but du jeu étant de gagner un maximum de points sur la partie quizz et de deviner les vins dégustés. Le jeu aborde la viticulture, la vinification, les appellations ou les différents cépages français. Le jeu a été conçu avec un expert de l’Ecole des Vins, afin que la sélection de vins inclus dans le jeu soit la plus représentative possible.

Combien coûte Tonton Sommelier ?

Les précommandes sont ouvertes depuis quelques jours et déjà l’objectif de 100 préventes est atteint ! Autrement dit, si vous voulez votre coffret Tonton Sommelier, il va falloir être réactif ! Trois kits sont disponibles : Rouge, Blanc et Effervescent. Il faut compter entre 33 et 37 € pour un kit. Des kits Château (99€) ou Domaine (63€) sont également disponibles.

Pour jouer, vous trouverez des cartes indices, trois demi-bouteilles de vin. Une application dédiée vous aidera à parcourir le monde mystérieux des vins de France ! La livraison se fera courant décembre 2020… Pile pour les fêtes de fin d’année ! Ce jeu est évidemment réservé aux adultes majeures et les parties sont à jouer avec parcimonie !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.