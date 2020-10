Vésuve : des neurones parfaitement conservés découverts dans le cerveau vitrifié d’une victime à Herculanum

Il s’agit d’une trouvaille qui fait la fierté de la communauté scientifique italienne. En effet, elle est le fruit d’un travail de recherche mené par l’anthropologue médico-légal Pier Paolo Petrone en collaboration avec des géologues, archéologues, biologistes, médecins légistes, neurogénéticiens ainsi que des mathématiciens basés en Italie.

Des cellules cérébrales intactes retrouvées à Herculanum

L’objet de la découverte est un fragment de cerveau vitrifié vieux d’environ 2000 ans appartenant à un jeune homme âgé d’environ 25 ans qui a perdu la vie lors de l’éruption du Vésuve. Cette éruption qui s’est produite en l’an 79 après Jésus-Christ avait entrainé la mort de milliers de personnes. Elle a enterré la ville d’Herculanum sous les laves, ce qui a permis la conservation d’innombrables vestiges biologiques et historiques.

En ce qui concerne le corps de la victime, une publication du New England Journal of Medicine indique qu’il a été découvert pour la première fois dans les années 60. Ce n’est qu’à partir de 2018 que Pier Paolo Petrone a commencé à réellement s’y intéresser après avoir cru apercevoir « un matériau vitreux briller à l’intérieur du crâne ».

Après presque trois ans de recherches et d’analyses en laboratoire, l’anthropologue légiste et son équipe savent désormais enfin la vraie nature de ce mystérieux matériau qui ressemble à une pierre brillante. D’après eux, il s’agit d’un fragment de cerveau vitrifié. La présence d’éléments de protéine et d’acides gras à l’intérieur du matériau leur a permis d’établir cette conclusion.

Un cerveau vitrifié

La vitrification se produit lorsqu’un objet subit une chaleur intense et s’expose ensuite à un environnement qui accélère son refroidissement. Grâce à des morceaux de bois retrouvés près du corps de la victime, les chercheurs ont établi que lors de l’éruption, l’endroit dans lequel le jeune homme se trouvait était exposé à une température à plus de 500 °C.

Amazing #Roman science: vitrified Herculaneum brain tissue has preserved individual neurons. Unique processes " 'congealed' cellular structures of the central nervous system […], preserving them intact until today" ~ Pier Paolo Petrone, in @repubblica

https://t.co/G8sMksye91 — Love Archaeology (@LoveArchaeology) October 3, 2020

Les scientifiques n’ont pas encore bouclé leurs travaux. Des recherches supplémentaires permettront de savoir comment la vitrification a permis de garder les cellules intactes. De plus, Pier Paolo Petrone et son équipe vont essayer de déterminer le taux de refroidissement des cendres volcaniques. Dans une publication parue dans la revue PLOS One, l’anthropologue médico-légal qui officie au sein l’Université de Naples Federico II n’a pas en tout cas manqué de souligner le caractère unique de leur trouvaille.

