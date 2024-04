La myrtille serait plus efficace que le café pour « booster la concentration », affirme cette étude

La pause méridienne, vous l’attendez, chaque jour, avec impatience ! Un déjeuner avec une collègue, ou seul face à vous-même, à la terrasse d’une brasserie, d’un grand restaurant ou au beau milieu d’un parc, c’est vous qui décidez. Le retour au bureau, vers 14 h, est aussi celui où l’on est souvent victime d’un « coup de barre », ce moment où l’on pique du nez sur notre clavier, et où l’inspiration vient à manquer. Pour ma part, mon premier réflexe : un café ou deux, afin de me remettre les idées en place. Normalement, nous devrions consommer au maximum trois tasses de café par jour selon Les Torréfacteurs Français, mais c’est bien peu par rapport à certains consommateurs. Saviez-vous qu’il existait un fruit qui pouvait remplacer la caféine pour vous aider à la concentration ? Ce fruit, c’est la myrtille et je vais vous expliquer pourquoi elle peut remplacer le café, néfaste quand il est consommé à haute dose. C’est parti.

Des résultats « déroutants » sur la concentration

Dans une récente étude scientifique publiée sur le Journal of Clinical Nutrition, les chercheurs renommés du King’s College de Londres et de l’Université de Reading, suggèrent que la myrtille aurait des pouvoirs sur les capacités cognitives. « Des preuves suggèrent que la consommation de (poly) phénols de myrtille est associée à des améliorations de la fonction vasculaire et des performances cognitives ». Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont administré différentes doses d’extrait de myrtille à 61 personnes en bonne santé âgées de 65 à 80 ans. Les résultats ont été, selon les chercheurs, assez déroutants. En effet, les participants à cette étude, auraient réagi plus rapidement après administration, avec un temps de réaction plus rapide de 12 % approximativement. La myrtille est un « fruit rouge » de couleur violet profond, que l’on adore directement cueillir sur le pied (ronce), ou manger sur une tarte. Largement utilisé depuis des années en phytothérapie et médecine douce, cette découverte pourrait booster les ventes d’extrait de myrtille.

Une amélioration des capacités cognitives

Si la myrtille améliore les capacités de concentration, c’est parce qu’elle contient de nombreux oxydants. Lorsque l’on est « en stress oxydatif », nos capacités cognitives se voient réduites, et notre concentration amenuisée. La zone du cerveau qui régit notre concentration est particulièrement sensible aux radicaux libres, et les extraits de myrtille sont reconnus pour limiter les effets de ces derniers. Une autre étude scientifique, publiée dans la revue PubMed, suggère « qu’une supplémentation continue en myrtilles peut contribuer à la protection contre le déclin cognitif lorsqu’elle est mise en œuvre tôt chez les personnes à risque ». En réalité, ce sont les antioxydants contenus dans la myrtille, qui protègerait les zones du cerveau nécessaires à l’intelligence, à la mémoire, et à la concentration.

Plus efficace que le café ?

Selon les scientifiques, 222 mg d’extrait de myrtille amélioreraient de 12 % les capacités de concentration d’une personne âgée, en bonne santé. Les personnes ayant reçu un placebo, ne présentant, elles, aucune amélioration des capacités cognitives. Les chercheurs estiment la myrtille deux fois plus efficace que le café. En effet, et toujours selon cette étude, le résultat est deux fois supérieur à celui observé dans de précédentes études sur la caféine ! Connaissiez-vous les pouvoirs de la myrtille sur la concentration ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

