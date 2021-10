Toutes ces inventions ont été présentées lors d’une “Exposition Universelle”

Alors qu’elle devait avoir lieu en 2020, l’Exposition Universelle de Dubaï se tient finalement en ce moment et jusqu’au 31 mars 2022 dans l’émirat. Les expositions universelles sont toujours l’occasion de découvrir de nombreuses innovations. 132 pays se réuniront donc à Dubaï pour cette exposition internationale hors normes.

Ces expositions universelles laissent parfois derrière elles, des innovations qui finalement deviennent des œuvres d’art… Ou des aliments incontournables de notre quotidien… Ou encore des concepts dans le domaine de la médecine. Découvrez à travers cet article cinq innovations découvertes lors d’Expositions Universelles et qui ont changées le monde.

La tour Eiffel !

Nous ne pouvions pas débuter cette liste sans vous parler de notre monument national… La tour Eiffel a été présenté lors de l’Exposition Universelle de Paris en 1889 et bien entendu, créée par Gustave Eiffel.

18 000 pièces métalliques imbriquées les unes dans les autres et une structure qui devait être temporaire ! Jusqu’en 1929, la tour Eiffel dominait le monde entier avec ses 324 m de hauteur, elle était alors le plus haut monument du monde… Aujourd’hui le Burj Khalifa, à Dubaï justement culmine à plus de 820 mètres !

De structure temporaire, la tour Eiffel est devenue structure indéboulonnable et reçoit chaque année des millions de visiteurs… Avec une vue de Paris imprenable évidemment !

Le Ketchup

Au départ le ketchup s’appelait Catsup et son invention revient au fabricant Heinz, qui en fabrique toujours d’ailleurs ! Il fût présenté lors de l’Exposition Universelle de Philadelphie en 1876. Mais il faudra attendre celle de Chicago en 1893 pour que la sauce tomate préférée des Américains décolle dans les ventes !

Et l’histoire raconte que le stand Heinz étant très peu visible, les fabricants ont distribué des milliers de petites breloques en forme de cornichons pour attirer le chaland ! Après un million de breloques distribués le ketchup a suscité l’intérêt des consommateurs, depuis son succès ne s’est jamais démenti ! D’autres produits alimentaires ont connu la gloire à la suite d’une exposition universelle. C’est le cas du hot-dog, du hamburger ou de la barbe à papa !

Le téléphone

Sacré Graham Bell que l’on ne présente plus ! Il avait choisi l’Exposition Universelle de Philadelphie en 1876 pour dévoiler son téléphone ! 100 ans plus tard, lors de l’Exposition d’Osaka au Japon, c’était le téléphone sans fil qui faisait son apparition ! Mais que serions-nous aujourd’hui sans ces inventions ? N’oublions pas que nos smartphones sont des descendants de ces deux inventions désormais archaïques !

Les rayons X

La machine à rayon X se trouve aujourd’hui partout… Aéroports, tribunaux, hôpitaux, elle est un incontournable pour notre sécurité. Elle fût présentée la première fois en 1904 lors de l’Exposition Universelle de Saint-Louis !

L’invention revient à Wilhelm Roentgen qui découvrît cette technologie par accident… En 1901 il obtient le premier prix Nobel de Physique puis son invention sera développée aux Etats-Unis. Les premières machines à Rayon X datent du début du XXème siècle.

La grande roue

Attraction de fête foraine par excellence, la première grande roue se dévoile en 1893 lors de l’Exposition Universelle de Chicago. A l’époque elle mesure 80 m de haut, dispose de 36 cabines qui peuvent chacune accueillir 60 personnes !

La grande roue installée dans le bâtiment de l’Exposition Universelle fût bien entendu l’attraction de cette année-là ! L’Exposition Universelle de Dubaï nous réservera-t-elle une invention révolutionnaire dont nous nous souviendrons dans un siècle ?

