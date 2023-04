Insolite : dans ce petit village d’Italie, les touristes ont interdiction de s’arrêter de marcher !

Dans sa chanson « Ma révolution », la chanteuse Jenifer prononce les paroles suivantes : « pour toi, je ne cesserai jamais de marcher». Un village italien, bien connu des touristes, a peut-être pris au mot les paroles de cette chanson… En effet, un récent arrêté municipal interdit à ceux qui le visitent de s’arrêter de marcher. Une étrange décision motivée par un afflux de touristes en été qui, en stationnant devant les monuments ou places de la ville, provoquent des embouteillages de piétons. Ce village se trouve en Italie, et plus précisément sur la Riviera italienne, au sud-est de Gênes. Depuis quelques mois, le célèbre village de pêcheurs Portofino interdit donc aux visiteurs de s’arrêter de marcher. Et gare à ceux qui s’arrêteront prendre une photo, la sanction s’avère très lourde. Découverte.

Portofino, un village de pêcheurs prisé des touristes

Portofino est un village côtier pittoresque situé sur la Riviera italienne, dans la région de la Ligurie, au nord de l’Italie. Il est réputé pour son magnifique port, ses bâtiments colorés et ses paysages naturels époustouflants, souvent considéré comme l’une des plus belles destinations d’Italie. Le village italien est aussi connu pour son style de vie luxueux, avec des hôtels haut de gamme, des boutiques de luxe et des restaurants gastronomiques qui s’adressent à une clientèle exigeante.

C’est une destination populaire des célébrités, des artistes et des voyageurs fortunés à la recherche d’une escapade glamour et exclusive. Un village qui passe de 400 habitants en hiver, à 7 000 au minimum pendant la période estivale. Pour réguler le flux touristique, le maire de Portofino a pris une décision radicale : à Portofino, il est interdit de s’arrêter de marcher !

Pourquoi une telle décision ?

Portofino, c’est donc le luxe, la plage, mais également une architecture très riche. Dans ce village, on peut citer l’emblématique Piazzetta, une petite place près du port, qui est un haut lieu commercial avec ses boutiques, ses cafés et ses restaurants. Parmi les autres attractions de Portofino, citons l’église San Giorgio, qui offre une vue panoramique sur le village et la mer. Le Castello Brown, cette forteresse historique transformée en musée, offre également une vue imprenable sur les environs.

Tous ces monuments attirent de nombreux touristes, qui stationnent devant, pour prendre des selfies ou tout simplement admirer la beauté du paysage. Dans l’optique d’éviter les embouteillages et les rassemblements que le maire juge trop importants, voire dangereux, il demande aux touristes de visiter, au pas de course. Il va s’avérer compliqué de prendre une photo, encore plus une photographie en pause longue, il faudra oublier ! L’arrêté est déjà entré en vigueur, de 10 h 30 à 18 h et se prolongera jusqu’au 15 octobre. Le risque étant désormais de voir encore plus d’embouteillages piétons avant 10 h 30 et après 18 h, logique, non ?

Attention, la sanction sera très lourde !

Matteo Viacava, le maire de Portofino explique que cette interdiction vise à améliorer la qualité des visites et la sécurité sur place. Si vous vous arrêtez de marcher, et que la police vous prend en flagrant délit de stationnement piéton, l’amende sera comprise entre 68 et 275 €. En vigueur depuis le week-end de Pâques, il semblerait qu’aucun touriste n’ait encore été sanctionné. Si vous envisagiez Portofino cet été, prévoyez de bonnes baskets, ce sera peut-être plus prudent et plus confortable que vos sandalettes ou vos talons aiguilles !