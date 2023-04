AirShip, une étonnante maison en forme de dirigeable à louer sur Airbnb

Vous n’avez pas encore réservé vos vacances d’été, mais vous savez que vous avez envie d’originalité… Nous l’avons déjà constaté à de maintes reprises, les hébergements insolites ont le vent en poupe et les propriétaires de chambres d’hôte l’ont bien compris… Un logement insolite, ce peut être une tiny house, une maison en A et même une maison en forme de dirigeable. Dans la petite bourgade de Drimnin, en Écosse, un couple a construit une maison qui ressemble à un dirigeable, mais qui garde « les pieds sur terre ». Elle est aujourd’hui l’un des hébergements les plus réservés, et pourtant, il n’a fallu que dix « petits » jours pour la construire. Son nom : AirShip 2. Découverte.

Présentation de cette maison insolite

La maison dirigeable est l’invention de l’architecte Roderick James, 75 ans, et de son épouse Amanda Markham, décoratrice d’intérieur, en 2018. AirShip 2 n’est pas un nom donné au hasard. Il fait effectivement référence à « Airship 002 », qui est un prototype de dirigeable électrique conçu et développé par la société britannique Hybrid Air Vehicles (HAV). L’Airship 002 est un aéronef innovant qui combine les avantages du dirigeable et de l’avion pour offrir une solution de transport aérien durable et efficace. En entrant dans cette demeure, vous embarquerez pour le « septième ciel » et pourrez admirer les constellations depuis le nez de la maison. L’extrémité de la maison est une nacelle emblématique aluminium isolée, conçue par Roderick James. Elle procure une vue sur le détroit de Mull grâce à ses fenêtres en forme de libellule.

Un petit tour à l’intérieur ?

Les propriétaires disent de cette maison, qui a coûté environ 100 000 £ (113 000 €) à construire, qu’elle est excentrique et cool, un peu à l’image que nous nous faisons des Britanniques en général. Ce n’est pas un palace, mais un endroit confortable où il fait bon de se reposer, d’admirer le paysage et de se déconnecter de la vie trépidante de la semaine. La cuisine est équipée d’un grille-pain, d’une bouilloire électrique, d’une plaque de cuisson halogène Tefal et d’une combinaison four/micro-ondes. Toutes les casseroles et les poêles, les assiettes, verres et couverts sont fournis.

En revanche, il faudra prévoir de quoi cuisiner, car le premier ravitaillement possible se trouve à 13 km. La vue est imprenable sur le détroit de Mull en direction de Tobermory sur l’île de Mull et sur la mer en direction d’Ardnamurchan Point. Côté décoration, on retrouve un alliage de bois et d’aluminium, qui rappelle le style d’anciens dirigeables. Une invention qui date de 1852 et qui est l’œuvre d’un Français, Henri Giffard. Les chambres semblent confortables et disposent toutes de hublots très caractéristiques de l’aéronautique.

Combien coûte une nuit dans ce dirigeable terrestre ?

Comme nous vous l’avons dit, les disponibilités sont très rares, tant la maison est demandée. Les propriétaires avouent avoir déjà largement rentabilisé l’investissement qu’ils ont engagé pour la construire en dix jours seulement. La location de cette maison est obligatoirement de trois nuits au minimum. Un séjour qui vous coûtera tout de même la modique somme de 579 £ (650 €). Quant aux réservations, les premières disponibilités ne sont qu’en novembre 2023, il va falloir envisager autre chose pour les ponts de mai ou les vacances d’été ! Pour les réservations, c’est sur Airbnb que cela se passe.