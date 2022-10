Comment faire un cadeau soi-même avec des photos ?

Il existe un cadeau qui fait toujours plaisir, c’est le « cadeau photo » ! Un cadeau photo, c’est un album, des tirages photos agrandis, un mug, un calendrier, etc. Les possibilités sont multiples et c’est un présent idéal pour des grands-parents avec les photos de leurs petits-enfants, ou pour un ami, avec les photos d’une soirée ou d’un voyage, mémorables… Que pouvez-vous offrir sur le thème du cadeau photo ? On vous aide à trouver le cadeau idéal et vous, donnons quelques idées de cadeaux photos !

Idée n° 1 : l’album photo

Avez-vous pensé à créer un album photo en ligne, c’est peut-être le plus simple des cadeaux photos… Encore faut-il choisir les bonnes photos, et pouvoir rendre votre album « vivant » … Grâce à de nombreux outils en ligne, vous allez pouvoir, par exemple, utiliser de vieilles photos tirées sur papier photo pour en faire un album « rétrospective ». Mais, vous pourrez aussi faire un retour sur votre dernier voyage à Bali entre amis. Afin de graver vos souvenirs communs sur un album photo que vous aurez créé vous-mêmes.

Idée n° 2 : Agrandissements, triptyques, pêlemêles.

La catégorie que nous appellerons tirages photo, est une catégorie avec laquelle vous allez potentiellement laisser libre cours à votre créativité et à votre imagination. Si vous aimez réaliser des clichés de paysages, de couchers de soleil, ou de scène de rue, et que vous souhaitez les offrir comme tableau décoratif. Vous opterez pour des agrandissements possibles sur différents supports (papier photo, toiles, alu, bois, plexiglas, etc.). Vous pouvez aussi réaliser un pêle-mêle en ligne, en disposant vos photos sur un support… Les pêlemêles sont très dans l’air du temps et procurent un splendide rendu, avec une série de photos en noir et blanc par exemple… Un triptyque peut également garantir un magnifique rendu, et il est assez simple de le réaliser pour un paysage entre autres. Votre photo originale sera « découpée » en trois parties égales, et il vous suffira de les accrocher au mur pour retrouver la photo entière.

Idée n° 3 : le calendrier.

Le calendrier photo peut être mural, à poser sur un bureau ou de l’avent ! Il vous suffira de sélectionner le nombre de photos nécessaires pour remplir votre calendrier, libre à vous de choisir des paysages, des portraits… Vous aurez alors un calendrier personnalisé plutôt sympathique qui vous accompagnera toute l’année à venir. Le cadeau original à faire maintenant, c’est le calendrier de l’avent photo ! Les enfants ne sont pas les seuls gourmands de chocolat, vous pourrez, par exemple, offrir un calendrier de l’avent à un grand-père avec la photo de ses petits enfants ? Nul doute que ce sera un plaisir de découvrir chaque jour, une gourmandise, sous le regard de ces têtes blondes !

Idée n° 4 : le puzzle…

Le puzzle photo est notre coup de cœur dans le domaine du cadeau photo. Il suffit de choisir une photo d’excellente qualité, et elle se transforme en puzzle de 500 à 2000 pièces pour décorer votre maison… C’est un cadeau surprenant et original, qu’il est raisonnable d’offrir à une personne qui aime faire des puzzles, car il faudra évidemment le construire ! Au pire, vous pouvez l’offrir sous cadre, déjà réalisé, mais l’effet est différent !

Idée n° 5 : le mug.

C’est le cadeau idéal pour ceux qui consomment du café ou du thé à longueur de journée, au bureau ou à la maison… Vous pourrez même réaliser une collection de plusieurs mugs sur un thème et l’utiliser pour recevoir vos amis au café. Mais, vous pourrez aussi intégrer la photo de votre chien, de votre chat ou de votre mère pourquoi pas ?

Idée n° 6 : la coque pour smartphone…

Un cadeau tendance qui s’adresse à toutes les générations, la coque pour smartphone évidemment… Totalement personnalisée avec une photo choisie par vos soins, vous serez certains que personne ne possèdera la même que vous. Un cadeau agréable pour un adolescent et une « petite » assurance pour les parents, que le smartphone, parfois hors de prix, soit bien protégé !

Idée n° 7 : la papeterie…

Une dernière idée cadeau pour ceux qui ne jurent que par le papier, et qui n’utilisent pas encore leur agenda électronique, comme nous par exemple… L’agenda annuel personnalisé, ou un mignon cahier pour prendre des notes, des crayons de couleurs ou d’autocollants photos que vous pourriez aussi utiliser en guise d’étiquettes pour les affaires scolaires de vos enfants. Vous n’aurez que l’embarras du choix.

