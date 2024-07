Comment économiser de l’énergie avec la climatisation ?

Les épisodes caniculaires se multiplient sur la France en cette première quinzaine des vacances scolaires. Nous sommes donc tous, à la recherche d’un peu de frais, notamment lorsque nous avons passé des heures dans les transports ou les embouteillages. Certaines maisons, ou appartements, sont de véritables fournaises, et la température intérieure peut dépasser les 30° C ! Une chaleur insupportable lorsque celle de l’extérieur frise avec les 40° C au soleil. Vous disposez d’une climatisation, mais vous demandez quand il faut l’allumer ? Et, combien vous coûte cette climatisation sur votre facture d’électricité ? On va tout vous expliquer et vous donner aussi une astuce pour qu’il fasse frais chez vous, sans exploser votre facture, car la climatisation à outrance coûte cher et est une mauvaise idée pour la planète. Découverte.

Conserver un maximum de fraîcheur à l’intérieur

Pour éviter de déclencher trop souvent votre climatiseur, vous pouvez agir pour conserver un maximum de frais à l’intérieur. Tout d’abord, il est recommandé d’aérer votre habitation avant les heures les plus chaudes de la journée, c’est-à-dire tôt le matin ou tard le soir, afin de faire entrer de l’air frais et renouvelé. Cela permet de créer une sensation de fraîcheur, même si en période de canicule, cette fraîcheur peut être relative. Cette démarche contribue à réduire la dépendance excessive à la climatisation. Si vous disposez d’un climatiseur, pensez à le faire réviser chaque année par un professionnel, notamment s’il contient du gaz réfrigérant. Nettoyez également les différents filtres, afin de le rendre plus efficace, et moins énergivore.

Faut-il laisser la climatisation tourner 24 h/24 ?

Laisser la climatisation fonctionner toute la journée avec un thermostat élevé n’est pas nécessaire et peut entraîner une consommation d’énergie inutile. Ainsi, il est plutôt recommandé d’allumer la climatisation seulement lorsque cela est réellement nécessaire. Tant que la température de la pièce reste en dessous de 25° C ou 26° C, il est préférable de ne pas lancer l’appareil. Il est important de se rappeler que chaque degré de refroidissement supplémentaire nécessite davantage d’énergie. De plus, il est conseillé d’éviter de fixer la température de votre climatiseur à plus de 7° C de différence par rapport à la température extérieure. Cette marge permet d’obtenir un niveau de confort raisonnable tout en évitant une surconsommation d’énergie.

Combien cela coûte ?

Selon l’ADEME, la climatisation représente environ 5 % de la consommation d’électricité des logements et autres bâtiments, ce qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Selon les estimations, la consommation électrique d’un climatiseur split fixe peut s’élever à approximativement 60 € entre juin et septembre, tandis qu’un modèle mobile monobloc peut approximativement atteindre 45 € pour 12 heures d’utilisation quotidienne pendant deux semaines. Ces chiffres sont établis sur une puissance de 2 500 W pour rafraîchir une pièce de 25 m². Par exemple, pour une absence de huit heures, cela équivaut à approximativement 5,03 € dépensés sans nécessité. Pour ceux qui laissent la climatisation allumée de 18 heures à 7 heures du matin, le coût s’élève ainsi à environ 8,17 € par jour. Sur une période d’un mois, cela peut représenter une facture d’environ 245 €. Dans le cas d’un dispositif de climatisation d’une puissance de 5 000 W, la facture peut atteindre 1,25 € par heure, imaginez le coût annuel d’une climatisation qui tourne toute la journée pendant trois à quatre mois de l’année.

L’astuce pour gérer votre climatisation : le thermostat évidemment !

Si vous souhaitez optimiser l’utilisation de votre climatisation et, éviter de vous retrouver avec une facture astronomique, vous pouvez installer un thermostat, comme pour vos appareils de chauffage en hiver. Ainsi, dès que la température de votre pièce dépasse les 26° C, la climatisation se déclenchera, et à l’inverse se coupera elle-même dès les 26° C atteints. Vous trouverez de nombreux thermostats de climatisation, très faciles à installer, pour une cinquantaine d’euros. Et, ils peuvent vous permettre de faire de réelles économies, si vous êtes des adeptes de la climatisation en votre absence de la maison. Retrouvez les thermostats de climatisation sur Cdiscount, Castorama ou Amazon.

