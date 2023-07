Un garçon de 11 ans invente un ventilateur ingénieux pour sauver la vie des enfants oubliés dans les voitures

Chaque année, des drames se jouent en quelques heures avec des enfants ou des animaux qui sont « oubliés » dans une voiture en plein cagnard. Si laisser un enfant ou un chien seul, dans une voiture, n’est pas une bonne idée en temps normal, quand il fait très chaud et que les températures sont caniculaires, c’est presque signer un arrêt de mort. En 2017, un jeune garçon américain prénommé Bishop avait inventé un petit dispositif qui permettait de sauver la vie des bébés oubliés dans les voitures. Nous ne savons pas si cette invention, qu’il avait appelée Oasis, a pu être commercialisée, mais elle est vraiment très ingénieuse. Retour sur la conception de l’Oasis, l’invention d’un gamin de 11 ans, absolument géniale.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Bishop est donc un enfant de 11 ans, qui vit à McKinney au Texas, un État américain dans lequel les températures dépassent allègrement les 40 °C. En ce moment même, les États du sud des États-Unis se trouvent sous un dôme de chaleur et la température a atteint 53,4 °C en Arizona, comme l’indique cet article du Figaro. En 2017 déjà, les températures s’affolaient et le jeune inventeur fut témoin d’un drame dans sa ville. Un bébé de six mois, oublié dans la voiture familiale, était décédé. Un drame qui a bouleversé Bishop et qui l’a incité à inventer un ventilateur spécifique pour ce genre de cas : l’Oasis.

Un garçon texan de 11 ans invente un appareil pour prévenir les décès dans les voitures brûlanteshttps://t.co/cJ7rm2HGBx — Alexandre (@Ar4kiel) July 18, 2023

Le ventilateur Oasis, qu’est-ce que c’est ?

Malgré son très jeune âge, ce n’était pas la première invention de Bishop, qui est fasciné par la créativité. Il avait déjà inventé un canon qui tire des balles de tennis de table, pour pouvoir s’entraîner seul. Bishop a donc inventé ce ventilateur intelligent en posant les prévisions suivantes. Il fallait un appareil qui détecte la présence d’un enfant dans une voiture, interprétant l’arrêt de celle-ci comme anormal et, bien entendu, qui rafraîchit l’enfant « oublié ». Il a ainsi inventé un ventilateur qui s’installe sur l’appuie-tête avant, se trouvant face à l’enfant. Ce ventilateur est relié au siège de l’enfant et détecte sa présence grâce à son poids. Pour que le ventilateur comprenne que la voiture est à l’arrêt, il a installé une puce GPS et un thermomètre. Résumons, si la voiture est à l’arrêt, qu’il fait chaud et que l’enfant est sur son siège, le ventilateur se déclenche tout seul ! Intelligent, non ?

A-t-on le droit de briser une vitre si un enfant ou un chien est laissé dans une voiture ?

Selon l’article L214-23 du Code Rural, seul un officier de police judiciaire peut ouvrir tout véhicule, par tout moyen, quand celui se trouve au soleil avec un être vivant à l’intérieur. Cependant, tout citoyen peut briser, lui aussi, une vitre pour sauver un animal ou un enfant, en respectant certaines conditions avant de passer à l’acte. Dans un premier temps, Il faudra essayer de voir si le propriétaire se trouve à proximité ou si une porte de la voiture est restée ouverte. Si tel n’est pas le cas, vous devez ABSOLUMENT contacter les forces de l’ordre pour avertir de la situation.

Prenez aussi des photos et entourez-vous de deux témoins qui vous seront utiles, si le propriétaire de la voiture se retourne contre vous par la suite. En ayant réuni toutes ces conditions et en attendant l’arrivée des forces de l’ordre, vous pouvez casser la vitre. Veillez à prendre toutes les précautions nécessaires pour ne blesser ni l’animal ni vous, avec les débris de verre.