Le « mode hiver » sur les fenêtres, une fake news à la dent dure qui peut s’avérer préjudiciable pour votre isolation

En matière de rénovation énergétique, le plus efficace est de changer vos fenêtres pour du double, voire du triple vitrage. Cependant, ces travaux ont un coût, demandent du temps et parfois l’autorisation d’un propriétaire ou de la mairie. Le changement de fenêtre est un atout indéniable pour réaliser des économies d’énergie, mais il existe d’autres astuces pour éviter que vos fenêtres soient des « passoires thermiques » et vous allez voir que cela vous reviendra beaucoup moins cher. De plus, nous ferons le point sur ce qui est proposé comme une astuce, les fenêtres en mode hiver, qui serait plutôt une « faking news ». Décryptage.

Le mode hiver sur une fenêtre, kézako ?

Il n’existe pas de mode hiver ni de mode été à proprement parler sur les fenêtres en PVC ou récentes, en bois. Ce réglage, qui se trouve logiquement sur le côté d’un battant, permet de réguler le flux d’air qui passe sur les bords. Cela étant, cela permet donc de modifier l’étanchéité de vos fenêtres. Ce réglage peut se présenter sous la forme d’un bouton ou d’un galet à régler avec une clé Allen. Jouer avec ce réglage agit en conséquence sur le joint de votre fenêtre, une pièce capitale pour l’isolation au froid ! En réglant ce galet ou cette vis, au moment de l’installation, vous allez donc, plus ou moins, comprimer le joint. Ce qui se ressentira sur la force à exercer sur la poignée pour ouvrir la fenêtre. Si vous comprimez les joints, moins d’air passera et, alors, l’isolation sera meilleure, mais attention ! C’est peut-être une fausse idée !

Pourquoi ne faut-il pas passer vos fenêtres en « mode hiver » ?

En réalité, s’il ne faut pas utiliser cette vis ou ce galet pour gagner en isolation, c’est tout simplement parce que ce réglage n’est pas fait pour cela ! Ce réglage de compression et de décompression du joint est prévu pour ajuster la force d’ouverture de votre fenêtre et non pour renforcer l’isolation. À trop le manipuler ou le compresser, vous risquez aussi de l’abîmer, voire de casser la poignée, si vous avez trop à forcer pour ouvrir ! En d’autres termes, ces petites goupilles doivent uniquement servir à jouer sur la force d’ouverture, mais jamais sur l’isolation.

Comment améliorer l’isolation de vos fenêtres ?

On laisse donc tomber le joint de compression : au mieux, il vous fera gagner quelques degrés, au pire, vous serez quitte pour changer la totalité des joints ! Ces joints justement, ce sont eux qu’il faut vérifier en premier et les changer s’ils sont « piqués », qu’ils se décollent ou qu’ils sont coupés par endroit. Vous pouvez aussi installer des rideaux occultants thermiques pour vous protéger du froid. Là encore, cela ne nécessite pas de gros travaux et ajoute une touche décorative à votre intérieur. En outre, il est également possible d’opter pour du survitrage, qui consiste à fixer des vitres supplémentaires sur celles existantes.

Enfin, si vous le pouvez, installez des stores manuels ou électriques, ils sont généralement plus efficaces que des volets, car positionnés au plus près de la fenêtre. Avez-vous déjà essayé ces astuces pour isoler vos fenêtres ? Et quel est leur impact sur votre consommation électrique ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Connaissiez-vous cette fake news ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .