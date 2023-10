Alors que le froid s’installe doucement sur la France, nous essayons de préserver la chaleur à l’intérieur. Notre objectif commun étant de rallumer le chauffage le plus tard possible pour éviter de faire exploser notre facture. Vous avez peut-être entendu parler d’un « mode hiver » qui se trouverait sur certaines fenêtres. Cette solution présentée comme une astuce pour éviter les courants d’air revient chaque année à cette époque. Et vous avez cherché comment l’appliquer sur vos fenêtres, sans réel succès. Mais ce mode hiver existe-t-il vraiment ? Si tel est le cas, cela vous permet-il d’éviter les déperditions de chaleur. On fait le point sur le sujet.

Quel est donc ce « mode hiver » sur vos fenêtres ?

Sur TikTok, par exemple, on vous explique que les fenêtres en PVC disposent d’un « mode été/hiver » et qu’il suffirait en conséquence de basculer en mode hiver pour économiser sur votre facture. Mais apparemment, c’est totalement faux, selon les experts du site 18h39.fr. Ce que certains sites considèrent comme un « mode hiver » n’est en réalité qu’un ajustement du galet des crémones, le mécanisme d’ouverture des fenêtres, réalisé à l’aide d’un tournevis ou d’une clé Allen hexagonale. En manipulant ce galet, il y a un risque de compresser excessivement le joint d’étanchéité, ce qui pourrait l’endommager et rendre l’ouverture de la fenêtre plus difficile.

Mais à quoi sert, alors, ce réglage sur vos fenêtres ?

Ce petit interstice sur vos fenêtres en PVC sert bien à réguler le passage de l’air, en écrasant plus ou moins les joints. On appelle ces galets, les « galets champignons » et ils sont présents pour assurer votre sécurité. Ils permettent de rendre la fenêtre plus ou moins facile à ouvrir. Le galet permet donc de comprimer un peu plus le joint de la fenêtre. Cependant, cela n’a aucune incidence sur votre consommation d’énergie.

Ces galets sont déjà réglés en atelier afin que votre fenêtre soit dans de conditions optimales. Le réglage est réalisé, justement, pour empêcher le passage de l’air, tout en assurant une bonne ventilation et en évitant la détérioration du dit joint. Le seul moment où il est conseillé de manipuler ce galet, c’est en cas de difficultés à fermer votre fenêtre ! Et si votre galet a besoin d’un réglage, alors, faites appel à un professionnel, car vous pourriez endommager votre fenêtre.

Comment éviter les déperditions de chaleur de vos fenêtres ?

Deux solutions s’offrent à vous et vous ne prendrez aucun risque sur votre installation. Vous avez le choix entre le film isolant à installer sur vos vitres, permettant de diminuer l’entrée du froid à l’intérieur, et la mise en place de rideaux occultants, qui vont bloquer le froid ou calfeutrer les tours de vos fenêtres avec une bande isolante. Cette astuce toute simple et vraiment accessible fonctionne parfaitement. Elle demande seulement quelques minutes pour être installée.

Il suffit de coller ces bandes isolantes sur le bâti de votre fenêtre. Conçues pour les baies, elles sont élaborées à partir d'EPDM, un matériau de haute qualité. Une fois mise en place, lorsque vous fermerez votre fenêtre, le cadre viendra écraser la bande collée. Un petit truc efficace, qui s'installe rapidement et dont les bénéfices sont immédiats.