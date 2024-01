L’aspirateur à cendres Kärcher pour les inserts de cheminée et poêles à bois est actuellement en promotion.

Si comme des millions de Français, vous avez choisi le bois comme combustible pour vous chauffer, vous avez choisi une solution économique et écologique. Comme tout système de chauffage, celui au bois à des avantages et quelques inconvénients, que ce soit pour les poêles à pellets, ou pour les poêles à bois d’ailleurs. Actuellement, près de 7 millions de foyers se chauffent au bois, soit environ un quart de la population selon l’ADEME. Ces deux systèmes de chauffage ont un inconvénient commun : ils produisent des cendres, et elles doivent régulièrement être évacuées. Pour les retirer, il vaut mieux s’équiper d’un aspirateur prévu à cet effet, le vôtre risque de ne pas du tout apprécier les fines particules produites par les cendres. Découvrons à ce sujet, l’aspirateur à cendres Kärcher, actuellement au prix de 113,88 € au lieu de 124,99 € (- 9 %). C’est parti.

Présentation de l’aspirateur à cendres Kärcher 1.629–711.0

Cet aspirateur est spécialement conçu pour le nettoyage à sec et est équipé d’un filtre cartouche. Sa cuve en métal d’une capacité de 14 litres permet de récupérer les cendres en toute sécurité, même s’il reste quelques cendres encore tièdes. Cet aspirateur n’est pas sans fil et fonctionne avec une puissance de 600 watts. Il se dote d’un filtre spécial qui évitera que les cendres se diffusent dans la pièce. Le nettoyage du filtre se fait par une simple pression pour le libérer et le nettoyer à l’eau claire. Conçu pour les cendres, il est également utilisable sur des sols durs et notamment autour du poêle ! Quant au nettoyage du bac, il se fait aussi à l’eau claire, ou avec un simple chiffon humide si vous aspirez uniquement des cendres. Enfin, si vous récupérez les cendres pour votre jardin, il vous suffit de déverser la cuve dans votre bac à cendres. Léger, vous pouvez aussi les répandre directement depuis la cuve !

Toutes ses caractéristiques techniques

Marque : Kärcher

Type de nettoyage : sec

Dimensions du produit (L × l × h) : ‎38 × 33,8 × 47,8 cm

Matière de la cuve : métal (sans sac)

Niveau sonore : 60 dB

Type de filtre : filtre plissé plat inclus à la livraison

Sans fil : non

Capacité : 14 l

Puissance : 600 W

Longueur du tuyau : 1 m

Longueur du câble : 1,20 m

Tension : 220 V

Poids de l’article : 4,4 kg

Disponibilité des pièces détachées : 5 ans

Le filtre se change une fois par saison, pour plus d’efficacité, mais doit être nettoyé fréquemment pour garantir une utilisation optimale.

Pourquoi faut-il utiliser un aspirateur à cendres ?

Certains penseront que c’est un gadget supplémentaire ! Or ce n’est pas réellement le cas. Si vous utilisez un aspirateur classique, avec ou sans sac, il n’est pas du tout conçu pour cela. Les cendres chaudes provenant des poêles à bois ou à pellets peuvent rester incandescentes pendant un certain temps. Vous pourriez anéantir votre aspirateur et provoquer un incendie. En effet, les aspirateurs à cendre pour poêles sont fabriqués avec des matériaux résistants à la chaleur, souvent dotés de filtres spéciaux pour empêcher les particules fines de cendre de pénétrer dans l’air ambiant. De plus, les cendres peuvent être abrasives et endommager le moteur d’un aspirateur classique. Les aspirateurs à cendre sont équipés de filtres et de composants spéciaux pour protéger le moteur contre ces particules abrasives. Possédez-vous un aspirateur spécial pour les cendres ? Et, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.