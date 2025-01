La température idéale alliant confort et économie n’est pas à 19 °C, affirme cet expert du chauffage

Depuis quelques années, on nous rebat les oreilles avec une règle que j’avoue ne pas respecter : celle des 19 °C pour le chauffage ! Je suis du genre hyper frileuse et je suis assise derrière mon écran une bonne partie de la journée. Je suis consciente de ne pas avoir à braver les froids polaires de ces derniers jours, comme mon conjoint ou mes enfants, mais j’ai froid, je n’y peux rien ! J’ai essayé de maintenir la température à 19 °C, d’ajouter des pulls, des gilets chauffants et autres accessoires, mais cela ne suffit pas. De plus, lorsque mon mari, qui a passé la journée dehors, rentre de son travail, il a besoin de se réchauffer, littéralement, alors 19 °C, c’est trop peu pour nous ! Des experts remettent d’ailleurs en question cette température préconisée, en la nuançant ! Alors, quelle est la température idéale pour avoir chaud chez soi, sans exploser sa facture d’électricité ? Réponse dans cet article.

La règle des 19 °C : une recommandation pas si universelle

Depuis des années, on nous martèle que 19 °C est la température idéale pour chauffer nos maisons en hiver. Mais, cette règle, d’abord pensée pour limiter les dépenses énergétiques et réduire notre impact environnemental, n’est pas adaptée à tout le monde. Selon Nick Barber, expert en gestion énergétique, « cette température a été définie comme un compromis économique plutôt que comme un véritable optimum de confort ». Concrètement, cette température peut être suffisante pour des personnes actives ou habillées chaudement, mais elle ne convient pas aux profils plus sédentaires, comme les télétravailleurs ou les personnes âgées. D’ailleurs, le site ops.fr recommande une température de 20 à 22 °C dans les bureaux ! Ainsi, l’idée n’est pas de supprimer cette règle, mais de la nuancer. Par exemple, certains spécialistes recommandent d’ajuster la température selon les pièces : 19 °C dans les espaces communs et jusqu’à 21 °C dans les zones de repos.

Confort thermique : une question de besoins spécifiques

Comme vous, je ne tiens pas longtemps avec des couches superposées de pulls et de plaids quand je travaille ! Nous ne sommes pas tous égaux devant le ressenti du froid. Cependant, lorsqu’on reste statique – et oui, taper sur un clavier ne brûle pas beaucoup de calories – notre corps réclame plus de chaleur. Pour ceux qui travaillent de chez eux, une température autour de 20 °C ou 21 °C est souvent plus adaptée, 21 °C étant la température choisie dans la pièce dans laquelle je travaille. En revanche, pour les pièces peu occupées, comme la chambre à coucher, je règle le chauffage à 17 °C la journée, puis 19 °C à partir de 20 h. Quant à la salle de bain, elle reste à 17° C aussi et je passe à 22 °C uniquement lorsque je prévois de filer sous la douche !

19 °C dans les logements ? Et, si c’était contre-productif ?

Bien entendu, et comme le rappelle cet article du Figaro, il n’existe aucune obligation de chauffer sa maison à 19 °C, et heureusement ! Les bailleurs sociaux et propriétaires, eux, se sont empressés de régler leurs systèmes de chauffage sur 19 °C pour économiser ! Mais, combien de locataires ont investi dans un radiateur à bain d’huile, ou dans des radiateurs d’appoint ? Au lieu de réduire l’impact environnemental grâce aux 19 °C préconisés qui, je le rappelle, ont d’abord été pensés pour l’environnement et non pour le confort optimal, n’est-il pas plus important ?

Si tous les locataires utilisent des radiateurs d’appoint, électriques, imaginez l’impact environnemental, bien plus important que si tous les logements étaient chauffés à 21 °C constamment, non ? Et vous ? Quelle est votre température idéale pour vous sentir bien chez vous ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .