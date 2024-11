Vous avez froid alors qu’il fait 19°C à l’intérieur de votre maison, en voici la raison !

J’ignore pour vous, mais personnellement et selon mon mari, je suis un « cul gelé » ! J’ai froid tout le temps, toute l’année, et même lorsque le thermomètre affiche 19 ° C en hiver ou en été ! Le pire hiver aurait eu lieu en 1709, comme le relate cet article de France Bleu. Un hiver qui avait décimé la population au point qu’un curé normand avait émis l’hypothèse suivante : « Nos ancêtres se sont crus haïs de Dieu ». Et, à cette époque-là, il n’y avait pas de chauffage, ni de douche chaude ! J’espère ne jamais avoir à vivre des températures glaciales, même si je suis largement équipée en plaid, pyjama pilou-pilou et énormes chaussettes d’hiver ! Ainsi, on dirait que 19 °C au printemps, ce n’est pas la même chose que 19 °C en hiver ! Et, j’ai peut-être des explications à vous donner. Décryptage.

Le phénomène de la thermoception

Ce terme scientifique de thermoception considère que nous n’avons pas tous la même perception du froid, et c’est une certitude. Pourquoi je porterai deux pulls, quand mon mari se balade torse-nu ? La thermoception est liée à plusieurs facteurs et dépend de chacun, ou plutôt des capteurs situés sur notre peau. Ces derniers réagissent à deux éléments : la température de contact et les variations de températures. Pour la température de contact, c’est celle que nous ressentons lorsque nous touchons une surface. Si la surface est froide, notre corps et notre cerveau, surtout, perçoivent une déperdition de chaleur. Quant aux variations de température, elles activent les récepteurs du froid. Ainsi, même une baisse minime des températures peut nous donner l’impression qu’il fait plus froid que ce que le thermomètre affiche !

Le taux d’humidité joue aussi un rôle important

En hiver, les systèmes de chauffage assèchent l’air intérieur, ce qui favorise l’évaporation de l’humidité de la peau. Cette dernière intensifie la sensation de froid pour certains individus, notamment ceux qui transpirent beaucoup. Et, à l’inverse, un air trop humide va bloquer l’évaporation par la peau et provoquer une sensation de froid désagréable ! Pour rappel, le taux d’humidité dans un logement doit se situer de 40 à 60 %.

Les courants d’air accentuent la sensation de froid !

Je peux vous assurer que je n’ai pas besoin de détecteur de fenêtres ouvertes ou de portes « mal fermées » ! Et ces courants d’air, même minimes, accentuent la sensation de froid. Plusieurs sources de courants d’air peuvent s’immiscer dans votre intérieur, comme les bas de portes, à combler par des barres de seuils isolantes. C’est aussi le cas des jointures de plafond, reliés aux combles, qui peuvent laisser passer l’air… Quelques joints de silicone pour combler les espaces et le tour sera joué ! Vérifiez aussi vos fenêtres : si les joints sont abîmés, elles seront vos pires ennemies !

Nous ne sommes pas tous égaux devant le froid !

Mais, la principale raison est que la sensation de froid est subjective et varie considérablement d’une personne à l’autre en raison de facteurs individuels et physiologiques. L’âge joue un rôle majeur : les personnes âgées ressentent souvent davantage le froid en raison d’une circulation sanguine moins efficace et d’un métabolisme ralenti. L’état de santé est également déterminant. Les troubles circulatoires, l’anémie, la fatigue ou des maladies comme l’hypothyroïdie peuvent accentuer la sensibilité au froid.

Des études sur la perception thermique indiquent que les femmes sont généralement plus sensibles au froid que les hommes, en partie à cause de différences physiologiques, comme une masse musculaire moins importante, un métabolisme légèrement inférieur et des variations hormonales. J’ajouterai un dernier critère personnel : mon mari, qui travaille à l’extérieur toute l’année, est habitué aux variations de température et n’a jamais froid, ce qui n’est absolument pas mon cas ! Et vous ? Le froid, comment le ressentez-vous ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .