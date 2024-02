Comment isoler le bas d’une porte ?

En cet hiver 2024, et avec les hausses annoncées des différentes énergies fossiles, nous recherchons tous des solutions pour éviter de faire exploser nos factures. Et, cela commence habituellement par la chasse aux courants d’air, et aux entrées insidieuses du froid dans nos intérieurs. Parmi ces nids à courant d’air, il en est un que nous pouvons réduire : le dessous de la porte d’entrée. Les portes et les fenêtres mal isolées sont responsables de 20 % des déperditions de chaleur selon l’ADEME, et cette porte d’entrée n’est pas étrangère à ce pourcentage. Pour le constater, il suffit de poser la main devant le seuil de porte pour sentir l’air frais venu de l’extérieur. À titre personnel, nous avons opté pour un bas de porte de la marque Vellure vendu au prix de 14,90 € voici notre retour d’expérience.

Présentation du bas de porte Vellure*

Le bas de porte Vellure existe en deux coloris : blanc et marron et s’adapte à tous les styles de portes d’entrées ou portes de services. Il pèse seulement 970 g, et n’alourdira, en rien, la porte qui le supporte. Adaptable aux dimensions de chaque porte standard, il se coupe à la dimension exacte de chaque porte. Doté d’un puissant autocollant, il est conçu pour durer dans le temps, et ne laisser aucune marque si vous décidez de le changer. De plus, il protège non seulement du froid, mais également du bruit et des odeurs, et par conséquent, de la pollution extérieure. Il est disponible à l’unité, ou en pack de cinq bas de porte, pour équiper la totalité de vos portes à la maison.

Comment l’installer ?

Même le plus piètre bricoleur pourra installer ce bas de porte de la marque Vellure, et en quelques minutes seulement. Lors de la livraison, il arrive, roulé, dans une poche en plastique, sans aucun emballage superflu. Pour l’installer, il suffit de le dérouler puis de le coller sur le seuil de porte de manière qu’il comble parfaitement l’interstice.

Il faut donc logiquement qu’il touche le sol. Ensuite, il faut le coller au bord d’une extrémité, puis le dérouler le long de la porte. Une fois l’espace comblé, une bonne paire de ciseaux suffira pour l’adapter précisément à la dimension de votre porte d’entrée. Discret, il s’adapte sur tous types de portes, mais se destine plus particulièrement à celles en PVC (porte d’entrée ou de services), ou en bois, mais lisses.

Quel est notre retour d’expérience ?

Depuis son installation, en novembre 2023, nous constatons d’abord, qu’il n’a pas bougé, même si nous étions quelque peu sceptiques quant au système autocollant. Comme vous pouvez le constater sur les photos, le bas de porte couvre la totalité de l’écart entre le sol et la porte. Il peut sembler énorme pour certains, néanmoins notre vieille maison ne nous a pas réellement laissé le choix de l’écart entre la porte et le sol. Toujours est-il qu’il est toujours bien en place, et qu’il provoque un barrage total de l’entrée d’air. L’installer fut un jeu d’enfant, pour un investissement plus que modique.

Son seul défaut : le bruit de la porte lorsqu’elle s’ouvre et se ferme. Nous avions, un boudin en tissu auparavant, beaucoup plus silencieux, mais un peu moins efficace. Il faut parfois faire des choix, et nous avons opté pour l’économie d’énergie ! Avez-vous déjà essayé d’installer ce type d’accessoires isolants ? Et, quel est votre ressenti ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Cet article n’est pas sponsorisé par la marque Vellure, l’article a été acheté et testé par l’auteure de cet article sans aucune participation financière de la marque.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez