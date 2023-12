Naturelles ou synthétiques, quelles sont les matières à privilégier pour lutter contre le froid ?

La date de l’hiver est fixée au 22 décembre cette année, une période qui nous fera regretter (ou pas) les températures douces de ces derniers mois. Et il va nous falloir endurer quelques températures négatives, la neige, le brouillard et nous protéger de ces éléments naturels. Vous connaissez peut-être la technique de l’oignon, qui consiste à empiler plusieurs couches de vêtements, mais ce ne sont pas des plus pratiques. Dans le domaine vestimentaire, il existe certaines matières à privilégier et d’autres à éviter pour avoir chaud. Alors, comment affronter un froid polaire sans transpirer sang et eau ? On va tout vous expliquer.

Quelles sont les matières naturelles à privilégier pour lutter contre le froid ?

Les matières à privilégier sont, en règle générale, celles que l’on appelle des matières naturelles, au contraire des matières synthétiques. La première de ces matières étant, bien entendu, la chaude laine avec laquelle nos grand-mères nous tricotaient pulls, chaussettes et écharpes ! La laine est un isolant thermique naturel, mais c’est aussi une matière respirante qui évitera de transpirer. Cachemire, mohair, angora, alpaga sont des laines de luxe efficaces, mais loin d’être à la portée de toutes les bourses. Rassurez-vous, un bon vieux pull en laine naturelle à mailles serrées vous tiendra au chaud. Vous pouvez aussi opter pour le velours, un matériau conçu avec des fibres très serrées qui forment une couche contre le froid. Un manteau ou un pantalon de velours, c’est l’assurance de se protéger du vent et de l’humidité. Enfin, nous citerons la soie et la flanelle, deux matières souvent utilisées pour le linge de lit, mais qui, sous forme de vêtements, sont également très efficaces pour lutter contre le froid.

Quelles sont les matières synthétiques à privilégier pour lutter contre froid ?

La matière synthétique à la mode, c’est le « polaire » ! Plaids bien chauds et doux au toucher, vestes ou même pulls, le polaire est partout à cette période de l’année. Le polaire, composé de Polyéthylène téréphtalate, un matériau plastique de type polyester, garantit une isolation thermique exceptionnelle, surpassant même celle de la laine. Ses avantages incluent sa légèreté, sa résistance, son coût abordable et sa nature recyclable. De plus, il sèche rapidement et permet à la peau de respirer. Cependant, il n’est pas d’une extrême efficacité contre le vent.

L’astuce bonus : le sous-vêtement thermique

« Froid ? Moi, jamais ». Les plus anciens se souviendront de ce slogan qui vantait les mérites de la marque Damart, qui a inventé, en 1953, le Thermolactyl (marque déposée). Le Thermolactyl est une fibre synthétique à base d’acrylique. Son principe repose sur la triboélectricité, générant de la chaleur par le frottement entre le textile et la peau. Cette chaleur est ensuite régulée par le tissu, assurant une douce chaleur constante. Enfin, les plus anciens se souviendront des sous-pulls en lycra qui nous collaient au corps et qui étaient souvent de couleurs très criardes. Ils étaient peu esthétiques et rendaient les cheveux très électriques, mais ils nous tenaient chaud, c’est une certitude.

Les sous-pulls sont révolus, mais ils nous ont peut-être laissé quelques souvenirs, car nous sommes adeptes des sous-vêtements thermiques. Normalement destinés à la pratique du ski ou des sports d’hiver, ils sont un véritable rempart contre le froid. Discrets sous un pantalon un peu large, un jean ou un pull, ils forment comme une seconde peau et vous protègent du froid. Très prisés des ouvriers du bâtiment qui travaillent en extérieur par tous les temps, ils sont des pièces indispensables de la garde-robe. Pensez-y s’il vous reste un dernier cadeau « utile » à glisser sous les sapins ! Et vous ? Quelle est la matière textile que vous préférez pour vous tenir chaud ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Mobiusphy sous-Vêtement Thermique Homme Ensemble de sous-vêtements Thermiques L ✿Respirant - Sechage Rapide✿: Réalisé dans un tissu extensible, respirant et qui sèche vite. La peau reste sèche même lors d'efforts physiques intenses, tout en vous offrant un maximum de... PromoMeilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez