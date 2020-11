Le saviez-vous ? Il existe une « Journée Mondiale des Pulls Moche » et c’est bientôt !

Ce qui suit est une information officielle émanant du site Journée Mondiale qui recense toutes les journées officielles qui existent… Cachée entre la Journée Internationale des Migrants (18 décembre) et celle de l’Orgasme (21 décembre) nous en avons découvert une plutôt insolite !

Chaque 20 décembre, on célèbre partout dans le monde La Journée Internationale du Pull Moche (ou du pull de Noël) ! Cette journée a été créée en 2011 et même si, à priori, elle ne sert à rien, elle est tout de même l’occasion de s’amuser, et parfois de récolter des fonds pour des associations. Et attention, il y de multiples variétés de pulls moches !

A quoi sert-elle ?

En fait, elle ne sert pas à grand-chose, et c’est peut-être ce qui fait son charme ! Pour réussir sa journée du pull moche, il suffit de choisir un pull affublé d’un renne, de pompons et de préférence rouge ou vert ! Elle devient de plus en plus tendance et certaines stars.

Elle viendrait des séries américaines comme Cosby Show, le Prince de Bel Air ou Rosane, il faut dire que Bill Cosby était champion côté pull moche ! Et tout le monde se souvient du pull vert à tête de cerf de Colin Firth dans le film Le Journal de Bridget Jones : inoubliable !

Quels sont les catégories de pulls moches ?

Le Norvégien est à priori la star des pulls moches ! Flocons de neiges, animaux de la forêt, rennes et pompons s’affichent sur les pulls norvégiens… Vintage à souhait, il a apparemment la palme des pulls moches !

Le Britannique lui, copie un peu sur le norvégien, mais en y ajoutant un mélange de couleurs dont seuls les anglais ont le secret ! Improbables et pourtant hyper tendance au Royaume-Uni où les sujets de Sa Majesté ont une tendance à l’exubérance vestimentaire. Les anglais aiment beaucoup afficher les héros de cinéma sur leurs pulls aussi !

Le régressif est le pull qui considère qu’à Noël, tout le monde retombe en enfance… On peut donc y trouver des pompons, des rennes au nez rouge ou des Père-Noël bien dodus ! Ils sont peut-être moches, mais, ce sont nos préférés !

Le pull moche pour adulte, lui se veut, un peu plus osé… Il incite souvent à des jeux coquins et n’est pas à porter en toutes circonstance… Pour le repas de Noël avec les beaux-parents, cela risquerait de faire tâche !

Les musées Grévin ou Tussaud s’amusent avec les pulls moches !

Au musée Grévin, François Hollande ou Donald Trump se sont retrouvés affublés de pulls moches qui leur vont à ravir ! Le musée de Mme Tussaud de Londres a carrément rhabillé la famille royale avec des pulls de Noël… Même les fameux chiens corgis de la reine ont eu droit à leur pull moche !

Il existe même un championnat du monde de pulls moches !

Où trouver les pulls moches ou pulls de Noël ?

