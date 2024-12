J’ai testé la guirlande Twinkly Strings 750 LED et transformé mon jardin en paradis lumineux

Je ne vais pas vous mentir, l’arrivée des fêtes de fin d’année est pour moi l’occasion rêvée de transformer ma maison et mon jardin en un petit paradis lumineux. Mais, cette année, j’ai voulu aller plus loin que les traditionnelles guirlandes statiques et monotones. Alors quand Twinkly m’a proposé de tester la guirlande Strings 750 LED RGB, comment aurai-je pu refuser ? La marque promet une guirlande intelligente, capable de reconnaître les LEDS pour une illumination personnalisée. Installée dans l’un de mes thuyas, je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit aussi grande, 60 m, il faut faire quelques tours, avant d’en venir à bout ! Je vous propose de découvrir cette immense guirlande colorée, vendue au prix de 199 €* sur Amazon, ou directement sur le site twinkly.fr au prix de 229,99 €*. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

La guirlande malgré ses 750 LED est livrée dans un minuscule carton, je me suis interrogée sur la longueur, car je n’imaginais pas 60 m rentrer dans le colis. Et, pourtant, c’est le cas, la guirlande est parfaitement enroulée en deux parties de 30 m, reliées au câble d’alimentation. Mon premier réflexe a, bien entendu, été de la brancher sans même la dérouler, mais j’ai rencontré un petit problème. La guirlande est livrée avec un branchement sur prise triphasée, sans adaptateur. Heureusement, mon mari en avait pour les vacances, sinon je n’aurais pas pu la brancher.

C’est le seul défaut que j’ai trouvé à cette guirlande durant mon test. Ensuite, on m’annonce la possibilité de cartographier la guirlande grâce à l’application mobile Twinkly, et le « pouvoir » de personnaliser les animations et les couleurs parmi une palette de 16 millions de nuances. Et, cerise sur le gâteau, ces guirlandes sont compatibles avec Alexa et Google Home, ce qui me permet de les intégrer à mon système domotique pour une gestion encore plus simple. Quand je dis « Alexa allume Twinkly », le thuya s’illumine comme par magie !

Une installation simple, mais qui doit être minutieuse

La guirlande arrive parfaitement enroulée, et en prenant garde de ne pas l’emmêler, l’installation est simple. En revanche, si comme ma fille (à gauche sur la photo), vous l’emmêlez, vous en serez quittes pour de longues minutes à vous dépêtrer des nœuds formés. Néanmoins, même en cas de fils emmêlés, la guirlande est particulièrement robuste et aucune des 750 LEDS n’a été endommagée pendant l’opération 😊 ! Une fois le sac de nœuds résolu, l’installation doit se faire méthodiquement, en commençant par le haut de l’arbre, évidemment, il est beaucoup plus simple de brancher quand le câble se trouve au pied ! Les Twinkly Strings sont divisées en deux segments de 30 mètres, ce qui facilite leur manipulation.

Le fil noir discret se fond parfaitement dans le feuillage, et la certification IP44 garantit une résistance aux intempéries, un point essentiel puisque depuis que je l’ai installé, il pleut sans discontinuer ou presque. Je précise qu’avant de l’installer sur l’arbre, je l’avais connecté à mon smartphone en Bluetooth, mais elle peut aussi être branchée sur la Wi-Fi de la maison. Une fois installée, j’ai utilisé l’appareil photo de mon smartphone pour cartographier les LED. Cette fonction est absolument bluffante : l’application identifie chaque ampoule et les place virtuellement sur un plan en 3D. Ensuite, je n’ai plus qu’à choisir les illuminations, que je peux changer quand mon me semble. Des vagues de lumière, des dégradés subtils, ou encore des effets scintillants : tout est possible et ajustable selon mes envies. Et, je dois dire que j’ai adoré la possibilité de l’éclairer aux couleurs du drapeau tricolore, parfaite pour illuminer une mairie, par exemple.

Un éclairage ABSOLUMENT époustouflant !

Pour mon arbre, j’ai opté pour une animation fluide alternant des nuances de bleu, blanc et vert, ce qui donnait un aspect féerique et apaisant. Mais, lors d’un repas avec des amis, je dois avouer que j’ai frimé un peu, en changeant les illuminations tranquillement installée dans mon canapé 😊 !

Et, honnêtement, cette guirlande est hyper lumineuse, les LED sont brillantes, scintillantes, et ce, même à distance, le thuya se trouve illuminé jusqu’à l’intérieur des branchages : magnifique, je suis sans autres mots. Remarquez, avec une palette de 16 millions de couleurs, je doute de pouvoir toutes les essayer avant la mi-janvier, date à laquelle la guirlande sera rangée soigneusement

Quelques aspects techniques et technologiques à connaître

Une des fonctionnalités les plus pratiques est la compatibilité avec Alexa et Google Home. Une simple commande vocale me permet d’allumer ou d’éteindre les lumières, de changer les couleurs ou encore de régler l’intensité. Pour les amateurs de domotique comme moi, c’est un véritable plus. De plus, l’application Twinkly permet de synchroniser plusieurs guirlandes, ce qui est parfait si vous souhaitez étendre votre décoration à d’autres parties de votre maison ou jardin, même si je n’ai pas pu tester cette fonctionnalité. De plus, je saluerai la faible consommation d’énergie des Twinkly Strings, malgré une puissance lumineuse hors norme.

Mon verdict après une semaine d’utilisation

Que vous dire de plus après ces éloges ? Cette guirlande bien qu’affichant un prix plutôt élevé est une pure merveille. J’ai même fait le test sur la moitié de la guirlande pour la ranger, et donc l’enrouler. Aucun problème rencontré, et pas de nœuds à l’horizon, je me souviens de guirlandes enlevées et si emmêlées, que je n’avais pas eu le courage de les démêler !

D’ailleurs cette guirlande n’est pas une exclusivité pour Noël, avec ses millions de possibilités de couleurs, elle peut aussi convenir pour une fête ou simplement pour embellir votre espace extérieur. Je vous rappelle le prix de la guirlande Twinkly 750 LEDS : 199 €* sur Amazon, ou sur le site twinkly.fr au prix de 229,99 €*. Mon seul regret, comme je vous l’ai indiqué, étant de n’avoir pas reçu l’adaptateur pour les prises électriques françaises.

Si vous prévoyez l’achat de la guirlande, prévoyez aussi celui de l’adaptateur pour éviter toute déconvenue à la réception. Ces guirlandes ne sont pas seulement des accessoires, elles sont une véritable expérience. Et, vous, seriez-vous prêt à illuminer votre jardin avec style ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

