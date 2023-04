Une couette spécialement conçue pour les pieds froids, la drôle d’invention de « Bleu Câlin »

Le dicton « avril ne te découvre pas d’un fil » est de mise cette année en France. Certes, comme souvent, les habitants du sud peuvent commencer à profiter de journées printanières, mais dans le nord, c’est encore l’hiver, ou presque. Un froid glacial qui nous ferait quasiment rallumer le poêle à bois ou pellets. Les plaids et couvertures sont toujours de sortie, comme les grosses chaussettes d’hiver… Les chaussettes sont faites pour réchauffer les pieds évidemment, car cette partie du corps est fréquemment la plus froide. Et notre grand-mère disait : si tu as froid aux pieds, tu as froid partout ! Même en été, nous pouvons avoir les pieds froids, et il est important de les réchauffer. Pour ce faire, la marque Bleu Câlin invente une couette « spéciale pied froid », qui devrait plaire à certains ! Découverte.

Mais pourquoi a-t-on froid aux pieds ?

Nous ne sommes pas tous égaux devant la chaleur ni la froideur de nos pieds. Il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles une personne peut avoir les pieds froids. Une mauvaise circulation sanguine peut être à l’origine de ce phénomène, cela peut affecter la température des extrémités telles que les pieds. Les vaisseaux sanguins se contractent pour maintenir le flux sanguin dans le corps. Cependant, cela peut également réduire le flux sanguin vers les pieds, entraînant ainsi une sensation de froid. Certaines maladies provoquent aussi les « pieds froids ». C’est le cas du syndrome de Raynaud, de l’hypothyroïdie, de la neuropathie ou encore de la maladie de Buerger. Le stress ou le port de chaussures inappropriées sont aussi responsables du syndrome du pied froid ! Notons tout de même que, dans certains cas, les pieds froids peuvent être un symptôme d’un problème de santé sous-jacent plus grave. Si les pieds froids persistent ou s’accompagnent d’autres symptômes, il est important de consulter un médecin.

La couette spéciale pieds froids, qu’est-ce que c’est ?

L’invention de Bleu Câlin est assez simple et comme nous disons souvent, il fallait « juste » y penser ! Pour concevoir une couette spéciale pieds froids, l’entreprise a imaginé un concept avec deux zones différentes. En polyester de 350 g/m², la garniture du haut de la couette est légère, notamment pour le buste, le bassin et les cuisses. Quant au bas de la couette, qui va des jambes aux pieds, la garniture possède une densité de 500 g/m². Et dans le cas où vos cervicales vous font souffrir, tandis que vos pieds restent chauds, vous pourriez toujours retourner votre couette ! Lavable en machine (40°), la couette spéciale pieds froids est douce au toucher et enveloppée de microfibre 100 % polyester.

Bleu Câlin, c’est qui ?

Bleu Câlin est une marque française qui fabrique et vend une variété de produits de literie, notamment des couettes, des oreillers, des surmatelas et des protège-matelas. La marque est connue pour ses produits de qualité supérieure, fabriqués en France à partir de matériaux de haute qualité. Bleu Câlin appartient à la société Willefert Group, fondée en 1925. La société est basée à Tourcoing, dans le nord de la France, et emploie plus de 200 personnes.

La marque est reconnue pour sa grande qualité et son savoir-faire en matière de fabrication de produits de literie. Elle est très appréciée des clients à la recherche de produits de qualité et de confort. Nous avons passé commande de cette couette spéciale pieds froids, car nous avons une consommation assez phénoménale de « chaussettes de Noël ». Nous verrons si nos pieds se réchaufferont grâce à elle. La couette est disponible sur les boutiques d’e-commerce Fnac (91,13€), Cdiscount (109€) et Amazon (59,79€).

Bleu Câlin, Couette Spéciale Pieds Froids 2 Personnes, Chaude, 220x240 cm, KPF355 Couette spéciale pieds froids avec 2 zones de chaleur dissociées pour les frileux, Plus jamais froid aux pieds PromoMeilleure Vente n° 1