« La baisse des prix se poursuit » pour les pellets, explique l’association nationale du chauffage au granulé

Nous étions nombreux à attendre l’annonce de cette bonne nouvelle, après une année compliquée face au prix des pellets de bois. Propellet, l’association nationale du chauffage au granulé vient d’annoncer via un communiqué que le prix des pellets de bois était encore à la baisse en cette fin avril. Les prix devraient encore baisser, dès que les stocks achetés aux prix forts par les magasins seront écoulés. Chez les fournisseurs, la demande s’est stabilisée et les prix redescendent déjà. La fin du bouclier tarifaire concernant le gaz et l’électricité est proche, il va falloir s’attendre à des augmentations du côté des énergies fossiles. C’est donc peut-être le moment idéal pour investir dans un poêle à pellet et pallier les futures augmentations. Mais pourquoi le pellet ou le bois de chauffage sont-ils plus économiques que les autres énergies ? On va tout vous expliquer.

Pourquoi le prix du bois et des pellets baisse ?

Concrètement, le prix de la tonne de pellets de bois est monté tellement haut cet hiver, qu’il ne pouvait que redescendre… Alors que les poêles à pellets ne sont pas une invention récente, ils ont connu une explosion des demandes sans précédent l’année dernière. Les achats et les installations ont été largement encouragés par différentes aides financières. C’est pourquoi les clients se sont ainsi précipités sur les poêles et sur les pellets. En conséquence, la filière « bois » a dû augmenter sa production en un temps record, pour fournir ce combustible à près de 2 millions de foyers français. Pendant ce temps-là, les entreprises ont continué à produire pour pouvoir proposer les « pellets de printemps », moins chers que ceux d’hiver. L’association Propellet explique d’ailleurs que « le printemps est la période idéale pour se fournir en granulé ». C’est au printemps que les prix sont les plus intéressants, et par ailleurs, où les délais de livraison sont plus courts.

Les prix des pellets en avril 2023

Enseigne Nom de la référence Essence Tarif Prix au kilo Format Leroy Merlin Woodstock (non renseigné) 6,50 € 0,43 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Novae (non renseigné) 8,85 € 0,59 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Enerver (non renseigné) 499,00 € 0,74 € 600 kg (40 sacs) Castorama Armor 100 % résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Castorama Districoncept 100 % résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Castorama Ecobio 100 % résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Castorama Ducret 100 % résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Castorama Powerstixx 100 % résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Castorama Pellex Mélange feuillus et résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Amazon Sprigos Bois résineux et bois dur 20,99 € 1,39 € Sac de 15 kg Amazon Granulita Bois de conifères 39,50 € 1,31 € 2 Sac de 15 kg Amazon Ooni (non renseigné) 20,54 € 2,05 € Sac de 10 kg Butagaz Palette 100 % résineux 497,00 € 0,50 € Palette (66 sacs) Truffaut Woodstock (non renseigné) 10,99 € 0,73 € Sac de 15 kg Kenzai EO2 Bois résineux 9,61 € 0,64 € Sac de 15 kg

Les pellets de bois vraiment économiques ?

En France, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire qui limite la hausse des prix de l’énergie à 15 %. Mais, ce bouclier n’est pas destiné à rester en place indéfiniment, et les hausses réelles seront probablement appliquées un jour. Dans certains pays d’Europe comme au Royaume-Uni, les factures ont augmenté de 80 % ! Pour comprendre pourquoi le chauffage au bois ou aux pellets est plus économique, il suffit d’aligner quelques chiffres. Une maison de 90 m² consomme environ 5 000 kWh/an pour le chauffage. L’électricité coûte 22,11 cts€/kWh avec le bouclier tarifaire, et 44 cts€/kWh sans le bouclier. Le fuel coûte 13,31 cts€/kWh, tandis que le gaz propane revient à 13 cts€/kWh. Pour une tonne de pellets de bois à un prix normal, soit de 400 à 500 € la tonne, le prix du kWh se situe entre 8,33 et 10,42 cts€/kWh. Ce qui revient approximativement à 1 100 € pour l’électricité ou 2 200 € sans bouclier, à 665 € pour le fuel et 650 € pour le gaz. Quant au prix annuel du chauffage au pellet de bois, il se situe entre 416 € et 521 €. Le calcul est rapide, non ? De plus, la France continue d’augmenter sa production avec trois nouvelles usines en 2022, et une capacité de production supplémentaire de 270 000 t de granulés de bois. Trois nouvelles usines, au moins, seront également ouvertes en 2023…

Pourquoi le chauffage au bois est-il écologique ?

Le chauffage au bois peut être plus écologique que d’autres types de chauffages, en particulier s’il est utilisé de manière responsable et durable. Le bois est une source d’énergie renouvelable : contrairement aux combustibles fossiles tels que le gaz naturel et le pétrole. Les arbres peuvent être replantés et récoltés de manière responsable pour fournir du bois de chauffage. De plus, le bois est souvent une source d’énergie locale, acheté auprès de producteurs de la région. Des achats locaux qui évitent la consommation de carburant pour le transport sur de longues distances. Par ailleurs, le bois est aussi une source d’énergie neutre en carbone : lors de la combustion, le bois émet du dioxyde de carbone. Cependant, ce gaz est réabsorbé par les arbres lorsqu’ils poussent, ce qui équilibre les émissions. Enfin, les poêles modernes consomment beaucoup moins de bois que les cheminées à foyer ouvert ou vieux poêles à bois. Cela implique une consommation plus raisonnable de bois, et réduit les émissions de fumées. Pour que votre bois de chauffage reste écologique, il est important de choisir des sources de bois de chauffage durables et de privilégier les fournisseurs locaux.