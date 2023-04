L’hiver semble désormais derrière nous, même si les températures ne le prouvent pas encore dans certaines régions. Il se peut même que certains aient encore besoin d’allumer le poêle à pellets au petit matin. Alors que leurs prix ont considérablement augmenté ces derniers mois, les pellets de bois reviennent à des prix plus raisonnables. Certes le prix du sac ne reviendra probablement jamais à 4 €, comme en 2021, mais la tendance est à la baisse.

En ce mois d’avril, le prix du sac de pellets se situe entre 6 € et 9 € environ dans nos enseignes phares : Castorama et Leroy Merlin. Tous deux assurent les commandes en ligne, et donc la livraison chez vous. Il est également possible de commander en ligne, puis de retirer vos commandes sur les points Drive. Mis en place lors du premier confinement en 2020, ils ont encore été conservés par les enseignes.

Pourquoi faut-il acheter les pellets de bois maintenant ?

Vous pouvez constater que les prix commencent à redescendre, puisqu’il est possible de trouver des sacs de 15 kg à moins de 7 €, alors qu’ils valaient le double il y a encore quelques semaines. L’idée est de ne pas attendre l’hiver, et une nouvelle ruée sur les pellets qui fera inexorablement regrimper les prix. Spéculation ou simple loi de l’offre et de la demande, nous ne sommes pas experts pour en juger. Toujours est-il qu’il nous importe de mieux gérer nos charges en ces temps de crise, et prévenir est toujours mieux que guérir, non ?

Prix des granulés de bois en avril 2023 *

Enseigne Nom de la référence Essence Tarif Prix au kilo Format Leroy Merlin Woodstock (non renseigné) 6,50 € 0,43 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Novae (non renseigné) 8,85 € 0,59 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Enerver (non renseigné) 499,00 € 0,74 € 600 kg (40 sacs) Castorama Armor 100 % résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Castorama Districoncept 100 % résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Castorama Ecobio 100 % résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Castorama Ducret 100 % résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Castorama Powerstixx 100 % résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Castorama Pellex Mélange feuillus et résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Amazon Sprigos Bois résineux et bois dur 20,99 € 1,39 € Sac de 15 kg Amazon Granulita Bois de conifères 39,50 € 1,31 € 2 Sac de 15 kg Amazon Ooni (non renseigné) 20,54 € 2,05 € Sac de 10 kg Butagaz Palette 100 % résineux 497,00 € 0,50 € Palette (66 sacs) Truffaut Woodstock (non renseigné) 10,99 € 0,73 € Sac de 15 kg Kenzai EO2 Bois résineux 9,61 € 0,64 € Sac de 15 kg

* Les prix indiqués ont été récupérés le 14 avril 2023. Les tarifs sont susceptibles de varier dans les prochains jours, d’une région à une autre.

Les prix des sacs de pellets chez Leroy Merlin

Le sac de 15 kg de pellets Woodstock se compose exclusivement de copeaux et de sciures de bois compactés, 100 % naturels et issus de forêts gérées durablement. De qualité Premium, certifié NF et DINplus, ce sac de pellets Woodstock a un taux de cendre de 0.5 %, un taux d’humidité de 8 % et un pouvoir calorifique de 5 kWh.kg-1. Il est disponible au prix de 6,50 € (le moins cher actuellement) .

. Le sac de 15 kg de pellets Novae se compose de 100 % de bois tendre. Le sac de 15 kg de pellets Novae est disponible au prix de 8,85 €.

La palette de 40 sacs de 15 kg de pellets Enerver est certifié EN+ (A1). La palette de pellets Enerver est disponible au prix de 499 €.

Retrouvez tous les pellets disponibles chez Leroy Merlin.

Les prix des sacs de pellets chez Castorama