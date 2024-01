Pellets : quelle est la marque de granulés de bois la moins chère en janvier 2024 ?

Janvier est arrivé avec tous les changements économiques qui s’annoncent. Certains seront positifs avec l’augmentation du SMIC (1,13 %) et d’autres négatifs comme la baisse du bonus écologique lié à l’achat de voitures électriques. Nous n’avons pas encore les chiffres des potentielles augmentations de gaz ou d’électricité, mais leur augmentation est quasiment évidente. Normalement, vous devriez déjà avoir votre stock de pellets pour l’hiver, d’autant que les températures sont plutôt douces et les poêles restent utilisés avec parcimonie. Peut-être avez-vous besoin d’un petit complément de pellets pour assurer vos arrières. Justement, en janvier, les prix restent stables en comparaison avec le mois précédent. Nous ignorons de quoi demain sera fait, c’est probablement le moment de passer commande avant une possible augmentation. Petit tour d’horizon des prix des pellets de bois en janvier dans diverses enseignes françaises. C’est parti.

Se réapprovisionner en janvier peut être judicieux

L’hiver s’est installé depuis quelques jours et il perdurera jusqu’au 20 mars, date de l’arrivée du printemps en 2024. En France, généralement, les mois les plus froids sont janvier et février. Par conséquent, ce sont les mois où nous utilisons le plus de chauffage, qu’il soit électrique, à gaz, au bois ou aux granulés de bois. Nous ne savons ni de quoi l’hiver sera fait en termes de température, ni comment se comporteront les prix des pellets lorsqu’un froid mordant se sera abattu sur notre pays. Puisque les prix sont semblables à ceux de novembre et de décembre, c’est peut-être le moment de vous en réapprovisionner. Les pellets de bois ne possèdent pas de date de péremption, et s’ils sont convenablement stockés, cela vaut certainement le coup de profiter des prix de janvier. Nous savons désormais que les pellets de bois peuvent passer du simple au triple en quelques semaines. En attendant donc, vous jouez avec le feu et avec un éventuel risque de spéculation.

Prix des granulés de bois (en janvier 2024 *)

Enseigne Nom de la référence Essence Tarif Prix au kilo Format Bricorama Woodstock (Non renseigné) 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kilos Bricorama Woodpecker 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Bricorama Woodstock (Non renseigné) 5,50 € 0,55 € Sac de 10 kg Brico dépôt Combulus 100 % résineux 5,39 € 0,36 € Sac de 15 kg Castorama Armor 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Districoncept 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Ecobio 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Ducret 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Powerstixx 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Pellex Mélange feuillu et résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Amazon Wood Pellets Bois résineux et bois dur 1 499 € 1,60 € Palette (160 sacs) Sac de 15 kg Amazon Granulita Bois de conifères ** ** Indisponible Amazon Suinga Non renseigné 38,90 € 2,59 € Sac de 15 kg Butagaz Palette 100 % résineux 437,00 € 0,44 € Palette (66 sacs) Truffaut Wood pellets Bois résineux et bois dur 1299 € 0,61 € Palette (140 sacs) Kenzai EO2 Bois résineux 9,61 € 0,64 € Sac de 15 kg Bricomarché Woodstock Non renseigné 6,70 € 0,44 € Sac de 15 kg

* Les prix indiqués ont été relevés le 28 décembre 2023. Les tarifs sont susceptibles de varier dans les prochains jours et peuvent être différents d’une région à une autre. Attention, tous les magasins physiques ne disposent pas des mêmes offres, renseignez-vous avant de vous déplacer.

La meilleure offre du moment chez Castorama*

Dans cette enseigne fondée par Christian Dubois en 1969, devenue filiale de l’entreprise anglaise Kingfisher en 2002, on ne s’embête pas avec des prix différents. En effet, dans les magasins à l’enseigne jaune et bleue, quelle que soit la marque, tous les sacs de pellets de 15 kg sont à 6,90 € l’unité. Arrêtons-nous un instant sur le pellet 100 % résineux Ducret sac de 15 kg, vendu dans les magasins situés en région Rhône-Alpes. Ce pellet est composé de 100 % de résineux et présente un diamètre de 6 mm. L’humidité maximale, minimale et moyenne du bois utilisé pour leur fabrication est maintenue à un faible taux de 8 %, garantissant ainsi une combustion efficace. Enfin, avec un pouvoir calorifique de 4.7 MJ/kg, ces granulés de bois fournissent une chaleur abondante tout en contribuant à la préservation de l’environnement. Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Castorama.

La meilleure offre du moment chez Bricorama*

L’enseigne Bricorama fêtera cette année ses 49 ans ! Née en 1975 à Villiers-sur-Marne (93), c’est le premier magasin de bricolage moderne qui ouvre en 1975 à Paris, remplaçant les drogueries et quincailleries d’antan. Chez Bricorama, la meilleure offre concerne les granulés Woodstock vendus au prix de 5,50 € le sac de 10 kg. Ils sont vendus un peu plus cher que ceux qui sont proposés dans des sacs de 15 kg, mais il est parfois plus facile de stocker des sacs plus petits. Comprimés sous une pression élevée, ils présentent une propreté exemplaire, sans générer de poussière. Ces granulés sont adaptés à une variété d’appareils fonctionnant avec des granulés de bois tels que les poêles, les inserts et les chaudières. Leur granulométrie constante et régulière favorise un écoulement fluide au sein du système de l’appareil. En tant que produits entièrement constitués de bois, ils proviennent de la valorisation des co-produits des scieries, garantissant une composition 100 % naturelle. Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Bricorama.

La meilleure offre du moment chez Brico Dépôt*

Brico Dépôt est une filiale des magasins Castorama créée en 1993, les magasins fonctionnent par arrivage. On peut aussi y retrouver des produits de fin de série, qui étaient vendus chez Castorama auparavant. Cette enseigne de bricolage est parmi les moins chères de l’offre disponible en France. Et elle le prouve avec un sac de pellets à 5,39 € pour 15 kg. C’est la meilleure offre de ce mois de janvier, mais les stocks sont limités et nous manquons d’informations à vous communiquer quant à la qualité, au taux de cendres et au taux d’humidité des pellets vendus dans cette enseigne. Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Brico Dépôt.

La meilleure offre du moment chez Bricomarché*

Bricomarché a été fondé en 1979 par le groupe Les Mousquetaires (Intermarché) et se présente comme le magasin de bricolage de l’enseigne de grande distribution. Les seuls pellets vendus chez Bricomarché sont les pellets de marque Woodstock au prix de 6,90 € le sac de 15 kg. Aucune indication de pouvoir calorifique ni composition ne sont précisées sur le site, mais les pellets de marque Woodstock sont connus pour être des pellets certifiés de qualité premium. Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Bricomarché. L’enseigne informe les clients qu’il est préférable de se renseigner avant de se déplacer, car ils rencontrent parfois des problèmes d’approvisionnement en pellets de bois. Avez-vous déjà fait vos stocks de pellets pour cet hiver ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Attention, toutes les marques de pellets de bois ne sont pas disponibles dans tous les magasins de chaque enseigne. Les enseignes se fournissent généralement chez des producteurs locaux, cependant, la livraison est parfois possible à domicile.

