Nous approchons à grands pas de l’été, des vacances et de la chaleur du soleil qui vient vous engourdir le corps lors de vos séances de bronzette. Il n’empêche que ce soleil, dans quelques mois, brillera moins fort, et qu’il faudra penser à rallumer le chauffage. C’est ainsi que vont les saisons et nous sommes bien obligés de faire avec. Peut-être devriez-vous penser à stocker vos pellets pour cet hiver, avant que leurs prix remontent en flèche ? En juin 2023, nous enregistrons une baisse de 1 € par sac de 15 kg chez Castorama, quand les autres marchands ont conservé leurs prix de mai… En baisse donc, les pellets pour ce mois de juin !

Prix des granulés de bois (en juin 2023 *)

Enseigne Nom de la référence Essence Tarif Prix au kilo Format Leroy Merlin Woodstock (Non renseigné) 6,50 € 0,43 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Novae (Non renseigné) 8,85 € 0,59 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Enerver (Non renseigné) 499,00 € 0,74 € 600 kg (40 sacs) Castorama Armor 100 % résineux 7,90 € 0,53 € Sac de 15 kg Castorama Districoncept 100 % résineux 7,90 € 0,53 € Sac de 15 kg Castorama Ecobio 100 % résineux 7,90 € 0,53 € Sac de 15 kg Castorama Ducret 100 % résineux 7,90 € 0,53 € Sac de 15 kg Castorama Powerstixx 100 % résineux 7,90 € 0,53 € Sac de 15 kg Castorama Pellex Mélanges feuillu et résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Amazon Springos Bois résineux et bois dur 20,99 € 1,39 € Sac de 15 kg Amazon Granulita Bois de conifères 45,64 € 1,31 € 2 Sac de 15 kg Amazon Ooni (Non renseigné) 58,98 € 5,89 € Sac de 10 kg Butagaz Palette 100 % résineux 497,00 € 0,50 € Palette (66 sacs) Truffaut Woodstock (Non renseigné) 10,99 € 0,73 € Sac de 15 kg Kenzai EO2 Bois résineux 9,61 € 0,64 € Sac de 15 kg

* Les prix indiqués ont été relevés le 1ᵉʳ juin 2023. Les tarifs sont susceptibles de varier dans les prochains jours, d’une région à une autre.

Les prix des sacs de pellets chez Leroy Merlin

Le sac de 15 kg de pellets Woodstock est fabriqué en utilisant uniquement des copeaux et des sciures de bois compressés, provenant de forêts encadrées de manière durable . Ces pellets sont entièrement naturels et sont certifiés NF et DINplus, garantissant ainsi leur qualité premium. Ils présentent un taux de cendres exceptionnellement bas de seulement 0,5 %. Ce qui signifie qu’ils produisent très peu de résidus lors de la combustion. De plus, leur taux d’humidité est maintenu à un faible niveau de 8 %, ce qui les rend très efficaces et faciles à brûler. Ils offrent également un pouvoir calorifique élevé de 5 kWh.kg-1. Cela signifie qu’ils produisent une quantité importante de chaleur lorsqu’ils sont brûlés, ce qui les rend parfaits pour le chauffage domestique. Leur haute densité énergétique en fait une source de chaleur efficace et économique. Ce sac de pellets est actuellement disponible à un prix très compétitif de 6,50 € .

Le sac de pellets Novae de 15 kg est un choix pratique et économique pour votre système de chauffage. Fabriqué à partir de 100 % de bois tendre, ce combustible offre une source de chaleur naturelle et renouvelable. Les pellets Novae sont soigneusement fabriqués en compressant des résidus de bois tendres provenant de sources durables. Ces pellets sont disponibles à l'achat à un prix compétitif de seulement 8,85 € par sac de 15 kg.

La palette de 40 sacs de 15 kg de pellets Enerver est certifié EN+ (A1). La palette de pellets Enerver est disponible au prix de 499 €. Ces pellets garantissent une qualité et des performances supérieures à votre poêle à granulés. Les pellets Enerver sont conçus à partir de matériaux les plus performants, offrant une combustion chaude et propre. Ils sont spécialement conçus pour assurer votre confort pendant la période hivernale en fournissant une chaleur constante et agréable dans votre maison.

La palette de 40 sacs de 15 kg de pellets Enerver est certifié EN+ (A1). La palette de pellets Enerver est disponible au prix de 499 €. Ces pellets garantissent une qualité et des performances supérieures à votre poêle à granulés. Les pellets Enerver sont conçus à partir de matériaux les plus performants, offrant une combustion chaude et propre. Ils sont spécialement conçus pour assurer votre confort pendant la période hivernale en fournissant une chaleur constante et agréable dans votre maison. Retrouvez tous les pellets proposés chez Leroy Merlin.

Les prix des sacs de pellets chez Castorama

Le sac de 15 kg de pellets Armor est fabriqué en France à partir de bois résineux à 100 %. Ces pellets sont réputés pour leur qualité exceptionnelle et leurs performances élevées. Ils sont garantis avec un taux de cendre à 550 °C inférieur à 10 %, et mesuré à seulement 0,34 %. Ce qui témoigne de leur faible teneur en résidus lors de la combustion. Les pellets Armor affichent un pouvoir calorifique supérieur à 16,5 Mj/kg, répondant ainsi aux normes strictes de la norme DINplus. Cette caractéristique signifie qu’ils produisent une quantité significative de chaleur par unité de poids, ce qui en fait une source de chauffage très efficace. De plus, les granulés Armor sont issus de bois certifiés PEFC, ce qui garantit leur origine à partir de forêts gérées de manière durable. Ils sont également classés dans la catégorie de qualité Premium, ce qui confirme leur excellence et leur performance. Le sac de pellets Armor est disponible au prix de 7,90 €.

Le sac de 15 kg de granulés de bois Districoncept est fabriqué à partir de résineux à 100 % et offre des caractéristiques de qualité supérieure. Ce combustible est certifié EN+ A1, ce qui garantit sa fiabilité et sa performance. Les granulés de bois Districoncept se distinguent par un taux d'humidité inférieur à 10 %, ce qui les rend hautement combustibles et efficaces. De plus, leur taux de cendres est inférieur à 0,7 %, ce qui réduit les résidus et facilite leur entretien. Leur taux de particules fines est également inférieur à 0,5 %, ce qui contribue à une combustion plus propre et à une meilleure qualité de l'air. Avec un pouvoir calorifique supérieur à 4,60 KWH/kg, ces granulés de bois offrent une source de chaleur puissante et constante. Leur densité apparente se situe de 600 à 750 kg/m³, ce qui garantit une combustion efficace et une longue durée de chauffage. Le sac de pellets Districoncept est disponible au prix de 7,90 €.

Le sac de 15 kg Pellex contient un mélange de bois feuillus et résineux, utilisé pour fabriquer des pellets de haute qualité, fabriqués en France. Ces pellets sont entièrement composés de bois naturel à 100 % et sont certifiés DIN Plus, ce qui garantit leur excellence. Les pellets Pellex se distinguent par leur neutralité en termes d'émission de CO₂, contribuant ainsi à la protection de l'environnement. De plus, ils affichent un taux de cendres très faible, inférieur ou égal à 0,5 %, ce qui réduit la formation de résidus lors de la combustion. En ce qui concerne leur pouvoir calorifique, ces pellets Pellex proposent une performance élevée avec une valeur d'environ 4,9 kWh/kg. Cela signifie qu'ils produisent une quantité importante de chaleur lors de la combustion, les rendant efficaces pour le chauffage domestique. Le sac de pellets Pellex est disponible au prix de 7,90 €.

Retrouvez tous les pellets disponibles chez Castorama.

Les prix des sacs de pellets chez Amazon

Les granulés de bois Enerver sont une solution durable et respectueuse de l’environnement pour le chauffage de votre maison. Fabriqués à partir de sources durables, ils vous permettent de chauffer votre foyer tout en réduisant votre empreinte carbone. Ces granulés de bois sont énergétiques et brûlent de manière chaude et propre, offrant ainsi une chaleur efficace et confortable dans votre espace de vie. De plus, ils génèrent une quantité minimale de cendres, facilitant leur nettoyage et leur entretien. Les sacs résistants aux intempéries dans lesquels sont conditionnés les granulés de bois Enerver facilitent leur stockage dans votre maison, votre garage ou votre remise de stockage. Ainsi, vous pouvez les garder à portée de main et les utiliser selon vos besoins, sans vous soucier des conditions extérieures. La palette de 80 sacs de 15 kg est au prix de 799 € sur Amazon, soit 9,98 € le sac de 15 kg .

. Les granulés de bois Springos constituent le choix idéal pour les propriétaires soucieux de l’environnement, recherchant une solution de chauffage efficace et économique pour leur maison. Ces granulés de bois de qualité supérieure ont été spécialement conçus pour une utilisation dans les chaudières de chauffage central, les cheminées et les braseros.

Chaque sac de 15 kg de granulés de bois Springos contient des granulés de bois de qualité classe A1, répondant aux normes les plus strictes en matière de qualité et de performance. Ces granulés ont une taille de grain d’environ 6-8 mm, les rendant parfaitement adaptés à une combustion uniforme et efficace. Avec une valeur calorifique élevée de 18,4 MJ/kg, les granulés de bois Springos fournissent une chaleur puissante et constante dans votre maison. De plus, ils brûlent de manière propre et produisent une quantité minimale de cendres. Cela facilite leur entretien et leur nettoyage. Le sac de 15 kg est disponible au prix de 20,99 € sur Amazon .

. Les pellets de bois Suinga sont fabriqués à partir de résidus de bois 100 % naturels. Ces pellets sont certifiés EN PLUS, A1, référencés comme biomasse solide et formés par de très petits cylindres de 6 mm de diamètre. Ils sont fabriqués en Espagne. La palette de 20 sacs est vendue 482,77 € soit 24,13 € le sac de 15 kg .

. Retrouvez tous les pellets disponibles sur Amazon.

Comme vous pouvez le constater, les prix varient chaque mois. En juin, on enregistre une baisse chez Castorama de 1 € par sac de 15 kg sur la plupart des marques et une baisse de 147,18 € sur la palette Suinga chez Amazon. Il va falloir continuer à surveiller, la baisse des prix s’amorce et devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’été…

