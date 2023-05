Pellets : quels sont les prix des granulés de bois, la marque la moins chère en mai 2023 ?

Bienvenue dans le monde merveilleux des pellets de bois ! Où le chauffage peut être parfois plus cher qu’un lingot d’or (enfin presque) et où les prix grimpent plus vite qu’un écureuil sur un arbre en automne. En effet, ces petits cylindres de bois compressés sont devenus une ressource précieuse pour chauffer nos maisons et nos foyers, et leur popularité ne cesse de croître. Cependant, avec cette demande accrue vient une triste réalité : les prix augmentent plus vite que la température extérieure en ce printemps 2023 plutôt frais, du moins dans le nord de la France ! En ce mois de mai 2023, petit tour d’horizon des prix de nos chers pellets…

Prix des granulés de bois (en mai 2023 *)

Enseigne Nom de la référence Essence Tarif Prix au kilo Format Leroy Merlin Woodstock (Non renseigné) 6,50 € 0,43 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Novae (Non renseigné) 8,85 € 0,59 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Enerver (Non renseigné) 499,00 € 0,74 € 600 kg (40 sacs) Castorama Armor 100 % résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Castorama Districoncept 100 % résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Castorama Ecobio 100 % résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Castorama Ducret 100 % résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Castorama Powerstixx 100 % résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Castorama Pellex Mélanges feuillu et résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Amazon Springos Bois résineux et bois dur 20,99 € 1,39 € Sac de 15 kg Amazon Granulita Bois de conifères 45,64 € 1,31 € 2 Sac de 15 kg Amazon Ooni (Non renseigné) 28,99 € 2,05 € Sac de 10 kg Butagaz Palette 100 % résineux 497,00 € 0,50 € Palette (66 sacs) Truffaut Woodstock (Non renseigné) 10,99 € 0,73 € Sac de 15 kg Kenzai EO2 Bois résineux 9,61 € 0,64 € Sac de 15 kg

* Les prix indiqués ont été récupérés le 1ᵉʳ mai 2023. Les tarifs sont susceptibles de varier dans les prochains jours, d’une région à une autre.

Les prix des sacs de pellets chez Leroy Merlin

Le sac de 15 kg de pellets Woodstock est constitué exclusivement de copeaux et de sciures de bois compactés, provenant de forêts gérées durablement et 100 % naturels. Cette qualité premium est certifiée NF et DINplus, avec un taux de cendres de seulement 0,5 % et un taux d’humidité de 8 %. Il offre également un pouvoir calorifique de 5 kWh.kg-1. Ce sac de pellets est actuellement disponible à un prix très compétitif de 6,50 €.

Le sac de pellets Novae de 15 kg est fabriqué à partir de 100 % de bois tendre. Il est disponible à l’achat pour un prix de 8,85 €.

La palette de 40 sacs de 15 kg de pellets Enerver est certifié EN+ (A1). La palette de pellets Enerver est disponible au prix de 499 €. Cette gamme de granulés de bois est conçue à partir des matériaux les plus performants pour procurer une combustion chaude et propre, assurant ainsi votre confort pendant la période hivernale. Enerver sélectionne soigneusement les sources durables les plus adaptées pour garantir une faible teneur en cendres et une performance thermique optimale. Chaque granulé est compressé de manière unique pour créer un combustible dense et énergétique, qui brûle efficacement et produit peu de cendres.

Les prix des sacs de pellets chez Castorama

Le sac de 15 kg de pellets Armor est fabriqué en France à partir de bois résineux 100 %. Ils sont garantis avec un taux de cendre à 550° sur sec inférieur à 10 %, mesuré à seulement 0,34 %. De plus, leur pouvoir calorifique est supérieur à 16,5 Mj/kg, conforme à la norme DIN Plus. Les granulés Armor sont également issus de bois PEFC et de qualité Premium. Le sac de pellets Armor est disponible au prix de 8,90 €.

Le sac de 15 kg de granulés de bois Districoncept est composé à 100 % de résineux et présente des caractéristiques de qualité supérieure. Avec un taux d’humidité inférieur à 10 %, un taux de cendres inférieur à 0,7 % et un taux de particules fines inférieur à 0,5 %, ce combustible est certifié EN+ A1. Les granulés ont aussi un pouvoir calorifique supérieur à 4,60 KWH/kg et une densité apparente comprise entre 600 et 750 kg/m³. Ils sont fabriqués à partir de bois non traités et sans additifs. Le sac de pellets Districoncept est disponible au prix de 8,90 €.

Le sac de 15 kg Pellex est un mélange de bois feuillus et résineux pour pellets, fabriqués en France. Les pellets sont composés à 100 % de bois naturel, certifiés DIN Plus et neutres en termes d’émission de CO2. Avec un taux de cendres très faible, inférieur ou égal à 0,5 %, ces pellets ont un pouvoir calorifique d’environ 4,9 kWh/kg. Le sac de pellets Pellex est disponible au prix de 8,90 €.

Les prix des sacs de pellets chez Amazon

Les granulés de bois Enerver sont une solution durable pour chauffer votre maison. Fabriqués à partir de sources durables, vous pouvez être sûr que vous utilisez un produit respectueux de l’environnement. Ces granulés sont énergétiques et brûlent chaud et propre, produisant une quantité minimale de cendres. Ils sont également simples à utiliser et offrent une alternative pratique et rentable aux carburants de chauffage traditionnels pour la plupart des poêles et des chaudières à granulés. Les sacs résistants aux intempéries permettent un stockage facile dans votre maison, votre garage ou votre remise de stockage. La palette de 80 sacs de 15 kg est au prix de 799 € sur Amazon, soit 9,98 € le sac de 15 kg.

Les granulés de bois Springos sont un choix idéal pour les propriétaires soucieux de l’environnement qui cherchent à chauffer leur maison de manière efficace et économique. Ces granulés de bois de qualité supérieure sont conçus pour une utilisation dans les chaudières de chauffage central, les cheminées et les braseros. Chaque sac de 15 kg contient des granulés de bois de qualité classe A1 avec une taille de grain d’environ 6-8 mm. Avec une valeur calorifique élevée de 18,4 MJ/kg, nos granulés de bois offrent une combustion chaude et propre, tout en produisant une quantité minimale de cendres. Le sac de 15 kg est disponible au prix de 20,99 € sur Amazon.

Les pellets de bois Suinga sont fabriqués à partir de résidus de bois 100 % naturels. Ces pellets sont certifiés EN PLUS, A1, référencés comme biomasse solide et formés par de très petits cylindres de 6 mm de diamètre. Ils sont fabriqués en Espagne. La palette de 20 sacs est vendue 629,95 € soit 31,49 € le sac de 15 kg.

Comme vous pouvez le constater, les prix varient chaque mois en ce début de printemps. La tendance est plutôt stable chez certains marchands, mais peut augmenter chez d’autres. En effet, pas de baisse constatée depuis le 1er avril. En attendant, votre stock pour l’hiver se prépare dès maintenant. En effet, si les prix baissent, ce ne sera assurément pas en hiver !

